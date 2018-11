Sólo el 28% de los empresarios es mujer en Huelva frente al 33% del país

Tras las ponencias, se celebró una mesa redonda sobre liderazgo femenino, en la que cuatro empresarias aportaron su particular visión de negocio, desde su propia experiencia. Begoña Sauci, propietaria de Bodegas Sauci; la diseñadora industrial, Granada Barrero; Isabel Cristina Londoño, de la empresa Kiddy Guay, y Natacha Parreira, de Pluralo, coincidieron en la necesidad de que la igualdad comience por la educación y la concienciación de la sociedad sobre el papel de la mujer en el mundo empresarial. Para las cuatro “aún queda mucho por hacer”, sobre todo en el ámbito de la concienciación “para lo que la sociedad aún no está preparada”.

Saenz de Tejada es de Huelva y presume de ello. No tiene reparos a la hora de explicar cómo empezó en el mundo de la empresa: “Yo no era visible en mi casa ni para coger el teléfono. Me crié con siete hermanos, cuatro de ellos empresarios... Y ante esta situación, decidí vender mis acciones y comprar mi vida”. Saenz intentó transmitir a todas las presentes que nada mejor en el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que se celebró ayer, que “hay que trabajar la imagen porque cada una es su mejor tarjeta de presentación. Hay que trabajar la marca -insistió- porque es la huella que dejamos en los demás”. Y dio las pauta para ser visible: “ser, estar y ejecutar”. Pero hay que hacerlo de forma diferenciada y para ello es esencial la formación.

“Que no teme en los peligros”, es la primera acepción que marca el Diccionario de La Real Academia para el término intrépida, el mismo con el que se denomina el proyecto de Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la Inserción, el Desarrollo y las Alianzas, que ayer se celebró en las cocheras del Puerto de Huelva y en el que se dejó claro que el protagonismo de la mujer en la empresa es necesario para mejorar su calidad. No hay tiempo que perder y menos si se ponen sobre la mesa los datos que marcan una diferencia más que llamativa entre el hombre y la mujer en el tejido empresarial de Huelva : ellas sólo representan el 28% frente la media nacional que se sitúa en el 33%, según los datos que maneja la Federación Onubense de Empresarios (FOE).

La conciencia social como base de la conciliación

No es fácil, pero el problema no se resuelve sólo con cuotas, hace falta conciencia social, educación desde la infancia. Por unanimidad, las cuatro ponentes de la mesa redonda sobre liderazgo, a las que se sumó la reportera e influencer Alma Obregón hicieron hincapié en la necesidad de educar para que el trabajo y familia sean dos aspectos que puedan no solo convivir sino complementarse. “La sociedad no está preparada”, entiende Obregón, y se trata de un aspecto “que no podremos superar si no se incide en la formación”, añade la propietaria de Bodegas Sauci, Begoña Sauci, y la empresaria Natacha Parreira.