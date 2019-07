Los accidentes laborales suman cinco muertes en la provincia hasta mayo

Hasta cinco personas han perdido la vida en la provincia onubense entre los meses de enero y mayo debido a accidentes laborales. Dos de estos sucesos fueron in itinere, es decir, al ir o volver del trabajo, según la estadística del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Por provincias, en la comunidad andaluza, Sevilla ha sido escenario del mayor número de accidentes laborales mortales en los cinco primeros meses del año con 17 (8 de ellos in itinere); seguida de Granada con 8 (1 in itinere); Cádiz y Málaga con 6 cada una (una in itinere en cada provincia); Jaén y Huelva (5), Córdoba (4) y Almería (2).

En el conjunto del país, un total de 221 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los cinco primeros meses del año, 43 menos que en el mismo periodo de 2018, lo que implica un descenso en valores relativos del 16,3%, según los mismos datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De estos fallecimientos, 109 se produjeron durante la jornada de trabajo, 26 menos que hasta marzo de 2018, lo que supone un descenso del 19,3%. Los 31 accidentes mortales restantes registrados en los tres primeros meses del año fueron siniestros in itinere, cuatro menos que en igual mes del año pasado (-11,4%).

Andalucía se situó en los cinco primeros meses del año como la región que acumula más de estos siniestros, por delante de Cataluña –con 39 accidentes mortales–, y Madrid (26). Atendiendo a los sectores económicos, destacan la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca como los que concentran 6.668 de los 39.839 accidentes de trabajo con baja registrados en jornada en Andalucía.