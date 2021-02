La movilidad en enero tampoco suma a los hoteles abiertos en Huelva

La primera mitad del pasado mes de enero se abrieron las puertas de las restricciones con motivo de las fiestas navideñas. A pesar de la relajación de las medidas, el turismo no se benefició apenas del movimiento de viajeros en los primeros días del año. Lo primero que hay que reseñar es que el propio sector no apostó en su apertura como ocurrió en enero de 2020 –todavía no había llegado la pandemia–. Con la nula actividad de los meses previos a causa de la prohibición de movilidad y la consecuencia directa de la ausente rentabilidad, fueron motivos más que suficientes para que muchos hoteleros decidiesen no abrir sus establecimientos a pesar de la relajación de medidas ejecutadas por la Junta de Andalucía para las fiestas navideñas y que se extendió hasta mediados del primer mes del año.

En este escenario, hubo hasta 35 hoteles menos de la provincia de Huelva abiertos en enero de este año en comparación con 2020. Esto provocó que el número de plazas disponibles cayera de las 8.017 a las 2.439 (Huelva tiene unas 30.000 en total), que agrupaban los 60 establecimiento hoteleros disponibles. Cifras a las que la provincia no está acostumbrada históricamente y menos a unos datos de ocupación que pintan de negro las cifras turísticas. Así, en enero se registró un 17,89% de ocupación, unos 11 puntos menos que el año pasado, y que denota que entre las prioridades de los ciudadanos no se encontraban la de pasar noches de hotel durante el inicio del año.

A pesar de todo esto y con la pandemia todavía en el plano principal, los establecimientos hoteleros de la provincia de Huelva registraron un total de 6.387 visitantes durante primer mes de este ejercicio, según los datos que refleja el Instituto Nacional de Estadística. Son cuatro veces menos que los turistas contabilizados en el inicio del ejercicio 2020, que rozaron los 26.000. La gran mayoría de los clientes que hicieron su entrada en la recepción tenían origen español (5.544), mientras que sólo 843 provenían del extranjero. El escenario de pandemia también provocó que la procedencia nacional variase en algunos aspectos con respecto al año pasado. Cierto es que los andaluces siempre son los visitantes mayoritarios de la provincia de Huelva. Y este pasado mes de enero creció con claridad esta estadística, probablemente a causa de las incertidumbres en todo el país por culpa de la Covid-19. Si el año pasado los visitantes andaluces que llegaron a Huelva representaron el 58,27% de todos los turistas españoles, este curso fue del 73,24%. Algunas de las caídas por parte de las comunidades autónomas de origen fueron la de Cataluña pasando del 5,27% al 4.01%, y la más visible, la de Madrid tras bajar de un 13,08% a un 6,69%.

Las pernoctaciones también sufrieron recortes en este inicio del año. Esto es una consecuencia directa del desplome de viajeros, como es lógico. Pero si la caída de turistas fue del 75,4% la de pernoctaciones se fue hasta el 81%. Por lo que, además de perder viajeros, Huelva se dejó incluso más pernoctaciones a causa del coronavirus. Todo esto lleva a que la estancia media del clientes bajase de 2,77 días a 2,12, es decir, cada visitante se quedó durante el mes de enero apenas dos noches en la provincia.

Los datos de febrero, que se conocerán a final de marzo, tampoco pintan nada bien para el sector turístico. Lo normal es que fuesen incluso peores debido a que la movilidad ha estado prohibida entre provincia durante todo el mes. Sin movilidad, el turismo desaparece.