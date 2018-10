Los motores están en marcha

Uno de los muchos apuntes que ofreció ayer Javier Targhetta en su conferencia de los Desayunos Informativos de Huelva Información y Banco Santander es que la economía mundial ha crecido tanto desde 1995 como lo hizo hasta entonces a lo largo de la historia de la Humanidad. Es el mismo periodo en el que, destacó, el comercio marítimo en Huelva ha duplicado sus cifras para convertir su Puerto en uno de los más importantes de España y con un potencial de desarrollo del que no puede presumir ningún otro en el país. Es el modelo de diversidad de terminales para distintas mercancías en un amplio área al estilo de Rotterdam y que deja imágenes impactantes aéreas, como algunas de las que el propio consejero delegado de Atlantic Copper proyectó en los monitores durante su presentación.

Targhetta alabó el rumbo que ha tomado el Puerto de Huelva y elogió su gestión, pero más allá del enfoque industrial en su visión, como podría esperarse por la vinculación de su compañía, puso el acento en el potencial que supone también para el turismo onubense a través de las escalas de cruceros.

"Sólo el hecho de su localización junto a los Lugares Colombinos es una oportunidad espectacular", aseguró. "Conozco otros lugares turísticos sin sustancia y aquí se tiene al alcance la Historia con el lugar donde se gestó el suceso que cambió el mundo".

Porque tampoco cree Targhetta que la actividad industrial en ese entorno onubense pueda interferir en su desarrollo turístico. Y para ello puso el ejemplo de Suiza como país de alta industrialización en el que se da una convivencia perfecta entre los dos sectores.

La minería es otro de los que en Huelva debe impulsar la economía estos años, por la "enorme riqueza" de la provincia y sus reservas de 400 millones de toneladas de mineral pendientes de ser extraídas.

Animado fue el coloquio abierto con el público, a través de las preguntas formuladas por varios de los 350 invitados presentes en el salón principal del Complejo Rafael. Una de ellas, siguiendo la histórica reivindicación social y empresarial onubense, enfocada a las infraestructuras. Y aunque primero pasó por la tangente durante su intervención, posteriormente se mojó el consejero delegado de Atlantic Copper aventurando que la adecuada unión por carretera y ferrocarril con Extremadura sería muy positiva para el desarrollo del Puerto de Huelva. "El puerto por excelencia de los productos extremeños es Sines (Portugal). Es una pena porque Huelva está a la misma distancia y es España". De la misma forma rechazó de forma tajante la conexión ferroviaria que plantea el Puerto de Sevilla con Sines, competencia directa del onubense, mucho más cercano.

No pasó por alto la línea de alta velocidad con la capital hispalense, "imprescindible, sin duda", aunque no quiso considerar "tercermundista" la conexión actual: "Conozco países del Tercer Mundo que ojalá tuvieran las infraestructuras que tenemos aquí". Y tuvo un apunte también para el aeropuerto Cristóbal Colón proyectado en la provincia onubense. "No estoy seguro de si es necesario porque es fácil decir que no se hacen infraestructuras porque no hay mercado pero a lo mejor sí lo hay cuando se invierta en ellas".