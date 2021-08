"La moda flamenca y el destino Huelva deben ir de la mano"

Para la modelo Laura Sánchez hablar de Huelva es hablar de su luz, como elemento que define y diferencia esta tierra plagada de encantos. "Yo creo que la luz de Huelva hay que empoderarla", asegura la onubense.

Su pasión por los rincones de la provincia la han llevado a producir ‘Huelva, reina de su luz’, el vídeo promocional del Patronato de Turismo de Huelva de este 2021, en el que se muestra la provincia como destino integral de turismo, tanto de interior como de Sierra y Costa.

"Grabar ese vídeo promocional fue un regalo porque siendo de Huelva aún hay muchos rincones que nos quedan por descubrir", cuenta la modelo.

Sánchez confiesa que el confinamiento y sus largas estancias fuera la han llevado a redescubrir el amor que siente por su tierra, hasta el punto de dibujársela en la piel.

Esta producción, encargo de Turismo de la Junta de Andalucía y que ha sido realizada por la empresa GO! Eventos y Comunicación, recorre diversas localizaciones de la provincia con el eje conductor de dos modelos siempre vestidas con moda flamenca que juegan una hipotética partida de ajedrez que queda en tablas, dando a entender que no hay zona de Huelva que sea más que otra.

Flamencas que juegan en la Costa, en la Sierra, en las zonas monumentales. Esta unión de la moda flamenca y la oferta turística de Huelva es el argumento de este vídeo promocional, con el que se busca reactivar el turismo y mostrar las bondades de una provincia con un pasado milenario y que guarda tesoros desconocidos incluso para los onubenses.

Muchos son los diseñadores participantes, entre ellos, firmas que han llevado siempre la marca Huelva por bandera como Javier Mojarro (Huelva), Santana Diseños (Lepe), El Ajolí (Huelva), Manuela Martínez (Almonte), Rocío Márquez (Rociana) o José Manuel Valencia (Rociana), entre otros.

¿Por qué es tan importante para usted la luz de Huelva?

Para mí hablar de Huelva es hablar de su luz porque es evidente. Yo no la descubrí hasta que no me fui de aquí y ahora creo que es lo más importante. Trabajando de lo que trabajo siempre he dicho que lo más importante es la luz. Siempre. Tanto en la fotografía como en el cine la iluminación es muy importante y Huelva la tiene de manera natural. Yo creo que es un regalo que dio el universo a este rinconcito.

Creo que deberíamos salir todos una temporada para decir: como se vive en Huelva no se vive en ningún sitio

¿Cómo fue preparar el nuevo vídeo promocional de Turismo, Huelva, reina de su luz?

Huelva, reina de su luz es una unificación tanto de la luz que tiene Huelva como del juego que hicimos de ajedrez por toda la provincia para ese vídeo promocional con la moda flamenca. Yo creo que es que la luz de Huelva ya que empoderarla. Juan Ramón Jiménez ya lo decía en su frase mítica "Huelva es la luz con el tiempo dentro". No se puede definir mejor esta provincia.

¿Le ha servido este proyecto para redescubrir su tierra?

Grabar ese vídeo promocional junto con la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía fue un regalo, porque aún siendo de Huelva hay muchos rincones que me quedan por descubrir y algunos los descubrí, en tiempo de confinamiento, durante la grabación del proyecto. Sola en mi coche, con un termo de café, música y mi cámara de fotos disfruté como una niña de una provincia que se me antojaba nueva en muchas ocasiones. Sin duda fue el regalo del año y quise sacar todas las comarcas representativas de Huelva. No pude sacar todos los pueblos, pero sí muchos de los más emblemáticos.

Recuerdo lugares como el Palacio del Acebrón, en Almonte, que ni yo misma conocía. Fueron localizaciones muy emblemáticas de la provincia. Creo que no hace falta cruzar la frontera de esta provincia para disfrutar de un entorno de lo más rico y diverso.

¿Este proyecto de promoción ha finalizado?

No. Próximamente nos reuniremos, porque la idea es que tenga continuidad y seguir fomentando la relación entre moda flamenca y destino Huelva. Elementos que deben ir de la mano en una tierra como esta.

Hablando de moda flamenca, como empresaria, ¿Qué balance hace de este año al frente de We Love Flamenco?

Estamos trabajando ya en el décimo aniversario de We Love Flamenco, en enero del 2022. Ha sido un año muy duro, tanto para nosotros, como empresa de eventos, como para los diseñadores de moda flamenca, un sector muy estacional. Al no haber ferias ni romerías, las colecciones se han quedado colgadas en las perchas. Así que duro. Aunque, con todo, haN resistido la mayoría y están ilusionadas con volver a las pasarelas. Algunas serán colecciones extensivas de las anteriores y otros diseñadores han decidido hacer colecciones nuevas. Cada uno, en su casa sabe lo que hace. Empezaremos a hacer promoción de todo esto con desfiles restrospectivos y la presentación del cartel a partir de septiembre.

De todas mis facetas me quedo con la interpretación. Un buen guión me apetece siempre

¿Y qué hay de su lado más artístico? ¿La veremos pronto de nuevo en televisión?

Estoy a la espera de volver a hacer nuevas cosas, pero es cierto que compaginarlo todo es muy complicado. He tenido que decir que no a algunos proyectos porque no siempre es compatible llevarlo todo a la vez. Pero siempre me apetece la interpretación. Tener un buen guión, un buen reparto, una buena dirección...siempre es apetecible.

¿Cómo recuerda su paso por el programa Masterchef Celebrity?

Como una de las experiencias más duras de toda mi vida. El programa me puso al límite emocionalmente. Lloré, me reí, me superé... fue toda una experiencia que me hizo trabajar muchísimo y aprender a conocerme mejor mejor a mí misma. Y aunque me dio pena no ganar, sí me sentí liberada cuando me expulsaron, porque pude descansar. Con todo, lo disfruté muchísimo y guardo grandes recuerdos.

El ámbito empresarial lo tiene muy presente. Sin ir más lejos, hace tan solo unos meses estrenaba su nueva marca de productos ibéricos en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Así es. Ya estamos trabajando en la campaña de Navidad de 'Villa Sánchez', que lanzaremos a finales de septiembre. Se trata de un proyecto gastronómico con el que mi socio, Javi Villa, y yo queremos enseñar a todos ese cálido sentimiento que se palpa cuando se está alrededor de una mesa con un buen jamón, un buen chorizo o un buen salchichón de mi querida Sierra.

¿Se siente realizada y plena a nivel profesional en estos momentos?

Profesionalmente ahora lo disfruto todo mucho más que hace 10 años. Cada vez me gusta más mi trabajo en todos los sentidos. Desde la dirección, a la producción, a hacer una sesión de fotos como modelo o a hacer una ponencia sobre empresas. Me gusta todo lo que hago. Tengo una vida profesional muy rica y no me aburro. Yo creo que lo más feo en un trabajo es la rutina y yo no la tengo. Es más, creo que no la voy a tener nunca.

Y ahora tengo otra parte más personal, que me gustaría empezar a profesionalizar, que es darle visibilidad a la diabetes, enfermedad que me han diagnosticado hace tan solo unos meses. Creo que, en general, existe una gran desinformación con este tema. Por eso, si mi postura puede dar visibilidad, lo estoy haciendo. Para ello, me estoy informando para poder contar mi experiencia, yendo a cursos, leyendo, dando clases... empapándome de esta nueva realidad que me ha tocado vivir. La diabetes es una enfermedad tan común como desconocida para aquellos que no la padecen. Por esta razón hay muchos prejuicios. Creo que no cuesta nada darle visibilidad y, sobre todo, informar.

Recuerdo mi paso por Masterchef Celebrity como una de las experiencias más duras de toda mi vida

¿Dónde vive actualmente? ¿Con qué frecuencia viene a su tierra?

Yo vivo en Madrid porque toca, aunque tengo que decir que llevo muchos años allí y es una ciudad que me encanta. Sin embargo, siempre digo que a Madrid hay que serle infiel y yo le soy muy infiel con Huelva. Me encanta venir a casa. Tengo una empresa en Sevilla e intento ponerme las reuniones los lunes y los viernes y así me pego una escapada más larga. Vengo con una asiduidad de entre dos y tres veces al mes.

¿Qué es lo que más añora cuando está lejos?

Voy a sonar repetitiva, pero añoro la luz. Para mí cruzar el Puente de Punta Umbría es una inmensidad. Me da igual la hora del día, por la mañana, al atardecer, de ida o de vuelta. También añoro la gastronomía. Me gusta mucho comer las cosas de aquí, los productos de temporada. Siempre le pido a los míos que me suban algún tupper cuando paso más tiempo de la cuenta lejos de aquí. Y, por supuesto, añoro mi casa, a mi familia y a mi gente.

Quiero darle visibilidad a la diabetes, una enfermedad que me ha tocado y de la que hay mucha desinformación

Si tuviera que potenciar turísticamente algo de Huelva, ¿en qué se centraría?

A pesar de que no me gusta incentivar algo que no practico, es cierto que en Huelva tenemos algo maravilloso como son los campos de golf. Son muy conocidos los de Cádiz, Málaga...pero aquí tenemos un turismo muy importante dedicado al golf, por lo que tenemos que potenciarlo.

¿Cuál es el mayor atractivo de Huelva?

Su gastronomía. La gastronomía local es lo mejor. La materia prima que tenemos es increíble y el trato en la hostelería es familiar y cercano. Pero no puedo olvidarme, por supuesto, de la luz. Tenemos una cantidad de luz y de días soleados que no tiene ningún punto de España.

¿Con qué rincón de la provincia se queda?

Yo me quedo con muchos. No puedo elegir. Es como si tienes 7 hijos y te preguntan a quién quieres más. Es imposible escoger. Pero sí me quedo con cada uno en su momento. Me quedo con el otoño en la Sierra, con los senderos, las encinas y castaños en esas dehsesas maravillosas.. en el invierno me quedo con la Marisma. Me da mucha paz y tranquilidad en esa época, aunque cuando llega la primavera me pongo la flor y cojo el camino. Y en verano, como soy una mujer de playa, intento enamorarme de los nuevos rincones que quedan siempre por visitar en los cerca de 100 kilómetros de Costa onubense que tenemos.

¿Somos conscientes de lo que tenemos?

Nosotros los onubenses no nos creemos lo que tenemos o estamos muy acostumbrados a lo que tenemos y no lo valoramos. Creo que deberíamos salir todos una temporada para decir: como se vive en Huelva no se vive en ningún sitio. Pero hay que salir primero para después valorarlo, contarlo y exportarlo.

¿Qué recomendaría Laura Sánchez a un turista que viniera a la Costa de Huelva?

La playa de La Canaleta de Punta Umbría, con los atardeceres más bellos de la Costa. Un rincón para comer, cualquier restaurante en la arena en El Rompido, contemplando los barquitos. El plan de coger el ferry y cruzar a la Flecha. Y, por supuesto, comerse un buen plato de sardinas con un tomate con sal.