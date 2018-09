"Hay que mirar al PSOE a la cara y decirle que 37 años ya son suficientes"

-¿el divorcio de Ciudadanos y PSOE en Andalucía es una separación de mutuo acuerdo?

-A mi me hubiera gustado acabar la legislatura. No voy a renegar de lo que hemos conseguido, como la supresión del impuesto de sucesiones, la bajada del IRPF, el apoyo a los autónomos o el fin de los recortes. Todo eso se ha conseguido con ocho escaños. Pero cómo le cuesta al PSOE (y con el PP nos ha pasado lo mismo en otras comunidades) cuando tocas los aforamientos, la Ley electoral, la limitación de mandatos o los chiringuitos políticos. Todo eso les cuesta horrores porque la regeneración les da alergia. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que en la parte económica y social se pueden ir negociando cosas aunque cuesta horrores, pero en la parte de regeneración el PSOE y el PP van de la mano. Estoy satisfecho de una parte de ese acuerdo pero hombre, no voy a engañar a nadie. A mi me gustaría aplicar eso que ha quedado pendiente desde el gobierno.

-¿Se ven con posibilidades de ser una alternativa al PSOE?

-Yo creo que Andalucía, después de 37 años de socialismo, se merece la oportunidad de cambiar las circunstancias. El PP ha tenido oportunidades en todo este tiempo de ser una alternativa y no lo ha conseguido. Tenemos la obligación moral de ganarle al PSOE, de lograr un gobierno de cambio en Andalucía. Y Ciudadanos sin duda será parte de la solución. Estoy convencido de que los andaluces nos perciben como un partido útil. Ahí están las encuestas y la valoración de nuestro partido. Con mucha humildad pero muchas ganas, por primera vez hay que salir a ganarle al PSOE mirándole a la cara y diciéndole que 37 años ya son suficientes.

-Por mucho que Marín saque el listado de incumplimientos, el principal motivo de la ruptura y la gran demanda de Cs era la supresión de aforamientos que ahora impulsa Sánchez.

-Había muchos más. Susana Díaz dijo claramente que eso no importa a los andaluces. No comparto esa afirmación porque yo creo que a los andaluces sinceramente sí les importa la regeneración, que los votos valgan igual o que la gente vaya al mismo juez sea o no político. Sí que les importa que haya ocho años de mandato en la Junta y sí que les importa suprimir chiringuitos políticos. Creo que Susana Díaz y el PSOE se han acostumbrado muchas veces a tener a socios, en este caso a IU, que no les exigía nada de esto, y además estaban dentro del gobierno. Pero Ciudadanos, estando en la oposición, ha hecho cumplir ese acuerdo. Y cuando no lo han cumplido, ellos han roto el acuerdo.

-De todas formas, no está de acuerdo con la manera en la que el presidente quiere suprimir los aforamientos.

-Porque es como el parto de un ratón. Es que al final nosotros conseguimos el martes una votación histórica en el Congreso. Después de 40 años por fin se daba luz verde y se le pedía a un Gobierno de España que impulsase esa reforma. Pero la propuesta de reforma que se aprobó habla de todos los aforamientos políticos y Sánchez quiere justamente excluir los casos de corrupción. ¿De verdad piensa Sánchez que los españoles queremos que se excluya la corrupción del aforamiento? Es justo lo contrario. El problema que tenemos es que cuando alguien comete un delito de prevaricación, cohecho o malversación de fondos, acaba yendo a un juez escogido por los partidos en un tribunal especial. Y nosotros planteamos justo lo contrario.

-¿Qué plantean exactamente?

-Que si te tiene que juzgar alguien por algún caso de corrupción, pues que vayas al juez que te toque natural sin una preelección previa del Consejo del Poder Judicial. Este es el principal problema. Si controlas a los jueces por el poder judicial y a la vez estás aforado, hombre, pues eso de que la justicia es igual para todos queda muy contaminado. Entonces, lo que propone Sánchez es un chasco. El lunes me alegré de que el PSOE cambiase de posición respecto a lo que había dicho Susana Díaz pero resulta que hace lo contrario. Y un recordatorio para el PSOE andaluz: que no mienta. Para suprimir los aforamientos hay que cambiar el Estatuto de Autonomía, que es algo que hemos pedido. Lo digo porque estos días han intentado esquivarlo diciendo que con lo que pase en la Constitución ya se cambia. No. La Constitución son los senadores, diputados y el Gobierno de España. Es el Estatuto Andaluz el que hay que cambiar para suprimir los aforamientos de Andalucía. Lo hemos conseguido en Murcia. Sólo falta voluntad política.