La mirada amable del Ejército

En este año 2018 se cumplen 30 años de la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas. La efeméride está pasando de puntillas ante la sociedad española, que ya asume el logro de entonces con naturalidad, incorporado a una normalización creciente de la igualdad. Pero el sábado será la ONCE, junto al Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles, la que abra una ventana a esa celebración a través de su popular cupón. Una obra de José Manuel Esteban hace el guiño a ese Real Decreto Ley que, en febrero de 1988, abrió los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas para la incorporación de la mujer.

La participación de Esteban no es casual. El dibujante afincado en Huelva, viñetista de Huelva Información, aparece por primera vez en esta plataforma de difusión extraordinaria que es el sorteo de la ONCE, aunque repite en el tratamiento de la realidad castrense en su obra. Lleva siete años colaborando con el Ejército de Tierra, convertido en su dibujante de cabecera y, casi, en un integrante más de las Fuerzas Armadas.

[Los militares] Son profesionales como la copa de un pino, de los que aprendes mucho"

La relación se remonta a 2011, cuando participó en el calendario anual del Ejército entre un grupo de viñetistas seleccionados de la prensa nacional. Entonces se creó un vínculo que le ha llevado a dibujar para el boletín Tierra, editado cada mes para información interna, con el que ha reforzado lazos y ha ampliado la colaboración a acciones puntuales, como exposiciones temáticas o el caso de este cupón del sorteo del 1 de septiembre.

No es Esteban persona a la que le guste mucho hablar de sí mismo, pero no oculta el orgullo de pasear por la calle y encontrarse a un vendedor con los cupones del sábado que él mismo ha ilustrado para tan significativa efeméride. Ya tuvo una experiencia parecida en septiembre de 2016, cuando también dibujó para Lotería Nacional el homenaje a la Brigada Acorazada de Guadarrama por el 50 aniversario de su creación. De alguna forma, reconoce, se ha especializado "en lo castrense, a pesar de que no sea un tema que lleve a mis viñetas diarias en prensa".

"Es una experiencia extraordinaria", explica de su relación con los militares. "Son profesionales como la copa de un pino, de los que aprendes muchas cosas y que te abren la mente en muchos aspectos".

Mira para atrás y recuerda su paso por la mili, que hizo "con gusto, porque no considero que fuera un tiempo perdido". Ahora, su acercamiento actual le lleva, también, a valorar, mucho la confianza con que le han abierto las puertas, como a un compañero más: "Te enseñan las cosas, te explican y tú atiendes con espíritu periodístico, tratando de entender para que otros entiendan".

En esas está. Y es así como se siente un gran privilegiado por haber sido invitado hace dos años a visitar en Líbano la misión de paz española, que le ha permitido una comunión aún más especial con el Ejército de Tierra. Ahora ha dado un paso más con la colaboración que mantiene para ilustrar una serie de reportajes sobre las cruces rojas, en los que se narran en el boletín Tierra acciones sobresalientes en conflicto armado u operaciones militares que le han valido a sus protagonistas la Cruz del Mérito con distintivo rojo.

"Para poder documentarme he tenido la suerte de leer informes narrados de primera mano con algunos elementos que parecen de película pero que dan una gran dimensión a la talla humana de sus protagonistas", explica Esteban.

Mientras ese excepcional trabajo sigue en proceso, el viñetista espera abrir nuevas vías en su trabajo con las Fuerzas Armadas, que, por lo pronto, alcanza un nuevo hito en forma de cupón de la ONCE. "Sólo falta que toque por aquí", dice el madrileño entre risas, como guiño a su tierra de adopción. Por el momento, bien le vale haber aportado a una efeméride tan significativa como la llegada de la mujer al Ejército en España.