Los minoristas convocan una manifestación para mañana

Así las cosas, la manifestación, según comunicó, arrancará a las 09:15 en la propia plaza de abastos, y desde allí saldrá la comitiva hacia el mercado del Carmen y posteriormente rumbo al Ayuntamiento. Los comerciantes cerrarán sus puestos para esta ocasión, y así esperan recabar más apoyo para encontrar una solución definitiva y factible para este espinoso asunto que, por ahora, parece no tener solución.

El presidente de la asociación Mercado de San Sebastián, Juan Carlos Salguero, ha declarado a Huelva Información que se opta por esta opción ante la inminente llegada del 14 de julio -fecha en la que deben abandonar la plaza de abastos-, toda vez que aún no han obtenido una propuesta que realmente puedan asumir los 33 minoristas que trabajan en este edificio municipal. Eso sí, Salguero afirma que cuentan con el apoyo unánime de toda la oposición del Consistorio onubense, así como "de toda la sociedad", con el lanzamiento de campañas en las redes sociales y recogida de firmas en internet. Según comentó, llevan ya más de 1.800 firmas antes de pasar las primeras 24 horas.

Los minoristas del mercado de San Sebastián han convocado una manifestación para mañana por la incertidumbre que tienen ante el cierre de la plaza de abastos, al no poseer "alternativas viables" para poder desempeñar su labor en el futuro.

La oposición se reúne con Cruz para abordar esta problemática

Tras la reunión mantenida el pasado lunes entre los representantes de la comisión de minoristas del mercado con representantes de Ciudadanos, Izquierda Unida, Participa Huelva, Partido Popular, Mesa de la Ría y los concejales no adscritos, ayer volvieron a hablar estos grupos políticos sobre esta problemática. Al no ser capaz de solucionar este asunto Jesús Bueno, concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos, la oposición se reunirá hoy con el alcalde de Huelva para que explique la situación del mercado de San Sebastián y de los minoristas. De acuerdo con los resultados de este encuentro, los grupos políticos pedirán o no la marcha atrás del Consistorio sobre este asunto o, en su defecto, la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria para abordar la posibilidad de alquiler de una carpa por el Ayuntamiento .