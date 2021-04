En memoria de Ana

Cuántos sueños rotos, cuántos proyectos inconclusos… Es muy penoso expresar en unas líneas cuán injusta se presenta la vida para algunas personas.

Ana, te has ido demasiado pronto, sutilmente, sin el menor rictus de queja; te has ido en silencio activo…Y a todos nos has dado una lección de vida y de aceptación de la muerte que, a veces, como en tu caso, sesgó sin compasión alguna tu existencia y se interpuso con inusual firmeza en lo que debió continuar siendo una larga y fructífera trayectoria vital.

Me quedo con tu dulzura, con tu más que demostrada profesionalidad, con tus artículos certeros, ecuánimes y apegados a este territorio que te quiere y te despide como suya.

Pendiente quedó, sine díe, esa comida de mujeres a cuatro que tantas veces aplazamos por la pandemia. ¡Qué ironía! Pero, Ana, nos queda tu memoria, tu ejemplo de mujer imbatible, tu extraordinaria fortaleza bajo tu aparente y delicada fragilidad.

Adiós, Ana. Cuando llegue la hora de mi partida preguntaré por ti. Mientras tanto, descansa, querida.