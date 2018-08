"Las mejores vacaciones son junto a mi mujer y mis hijos"

El director de la Fundación Recreativo y coordinador de la cantera del Decano del Fútbol español, Juan Antonio Zamora, se decanta por el pueblo de su pareja, Berlanga de Duero (Soria), para irse de vacaciones de verano. Indica que las mejores son siempre las que pasa en familia, con su mujer e hijos.

-¿Cuál es su lugar favorito para irse de vacaciones de verano?

-El pueblo de mi mujer, Berlanga de Duero, en Soria.

-¿Y sus mejores vacaciones cuáles fueron?

-Las mejores vacaciones siempre son junto a mi mujer y mis hijos en cualquier sitio.

-¿Apaga el móvil o es imposible?

-Mis hijos siempre me dicen que estoy pegado al teléfono, pero es imposible últimamente por trabajo y porque estamos en plena temporada alta en la cantera.

-¿Playa o montaña?

-Playa

-¿España o el extranjero?

-España siempre.

-¿Qué es lo más extraño que le ha pasado estando de vacaciones?

-Cuando era joven, me robaron el coche mientras me bañaba en la piscina con los amigos. Cuando salí, no estaba; imagínate las vacaciones que me dieron. A los trece días me llamó la Guardia Civil para decirme que lo habían encontrado a cien kilómetros de donde me lo robaron.

-¿Un lugar al que le gustaría ir?

-A visitar a la familia, me encanta ir, puesto que estamos lejos y siempre es bonito pasar un tiempo con ellos.

-¿Vacaciones en familia o con amigos?

-Siempre con familia. Es lo más bonito que tengo; mis hijos me dan la vida.

-Diga un plato favorito por estas fechas...

-El salmorejo y fruta fresca: sandia, melón...

-¿Qué prefiere, cerveza o tinto de verano?

-Cerveza.

-¿Qué lecturas recomendaría para las vacaciones?

-Lo que más leo últimamente son los periódicos deportivos, As y Marca. Hay que estar informado de todos los movimientos en el mercado. [Risas]

-¿Y qué música?

-La española. Me encanta.