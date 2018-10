Los médicos mantienen el pulso y refuerzan el seguimiento de la huelga

Los médicos de Atención Primaria vivieron ayer su segunda jornada de huelga, en la que se registró un incremento en los porcentajes de seguimiento. Como suele ser habitual en estos casos, los porcentajes de los profesionales que han secundado el paro difieren según las fuentes consultadas. Desde la Plataforma Basta Ya, que apoya la convocatoria del Sindicato Médico (SM), se señaló un seguimiento del 78% que marca un porcentaje muy similar al del lunes, primera jornada de los paros. Desde la Delegación Territorial de Salud, por su parte, se informó de que por la mañana el seguimiento había sido del 28,48% y por la tarde del 13,7%, lo que establece cifras algo más elevadas -sobre todo en la jornada vespertina- que las registradas el pasado lunes día 22.

Los facultativos de Atención Primaria se concentraron a las 12:00 ante la Delegación. Allí se encontraban miembros tanto del SM como de Basta Ya. Del Sindicato Médico también hubo compañeros desplazados desde Málaga y Córdoba. Como muestra de solidaridad con sus reivindicaciones se sumó una representación de la Asociación Huelva, por una sanidad digna, así como de asociaciones de pacientes y de otros sindicatos.

Comparecieron ante los medios el presidente del SM-Huelva, Juan Manuel Salguero, y el portavoz de Basta Ya-Huelva, Antonio Ortega. Señalaron que sus reivindicaciones se centran en diez puntos principales de los que "9 hacen referencia a las mejoras en la calidad asistencial y uno a la equiparación con la media nacional de las retribuciones de los médicos". Respecto a la propuesta recibida desde Salud, Salguero indicó que "es un reflejo del Plan de Renovación de la Atención Primaria que la Consejería sacó a la luz de manera improvisada, cuando supieron de la convocatoria de huelga". El presidenete provincial del SM anunció que se está elaborando un documento en el que se van a concretar punto por punto los lugares en los que van a hacer falta los refuerzos. Para Salguero está claro que "por ahora es más de lo mismo y el SAS seguirá con su política de contratos en precario, ya que la Bolsa de contratación la tienen cerrada hasta enero".

Antonio Ortega explicó que "las reivindicaciones que estamos planteando a la Administración vienen de muy lejos y pensamos que este es el momento oportuno para exigirlas". Desde Basta Ya se entiende que los 18 médicos anunciados por la Delegación "no van a paliar las carencias, ya que no se ha hecho un estudio de las auténticas necesidades que presenta la provincia". De este modo, las estimaciones de Basta Ya pasan por que se dote a la provincia con 60 facultativos más y por que se cubran las jubilaciones, las bajas o las vacaciones.

El delegado de Salud, Rafael López, indicó que no es el mejor momento para hacer una huelga, ya que "el SAS está haciendo un constante esfuerzo en reforzar las plantillas, en la capacidad diagnóstica de los médicos o en la gestión de los centros". Para el delegado territorial de Salud, "la Atención Primaria es la entrada al sistema sanitario público "y recordó que "a los convocantes de la huelga se les presentó un documento de propuestas que ellos han considerado que es poco claro porque no cuenta con presupuesto, lo que no tendría mucho sentido, ya que se establece la contratación de médicos. Esto tendrá como objetivo que los cupos se rebajen de manera que no haya un facultativo que tenga a su cargo más de 1.500 tarjetas". López recordó que "no hemos recibido respuesta alguna al documento que les entregamos".

Este mes de octubre tiene aún pendientes dos convocatorias de paro: la que se está viviendo hoy y la del martes 30.