Los médicos harán llegar hoy al Ayuntamiento sus reivindicaciones

En la quinta jornada de huelga de los médicos de Atención Primaria, un grupo de estos facultativos hará llegar hoy al equipo municipal de gobierno sus reclamaciones. Todo ello se hará en el transcurso de una concentración que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución a las 12:00.

Según los datos de las organizaciones convocantes, Sindicato Médico (SM) y la Plataforma Basta Ya, el seguimiento de ayer lunes se mantuvo muy elevado, si bien lamentaron que se establecieran servicios mínimos más altos de lo pactado cuando comenzaron estos paros. Los centros de salud que siguieron al 100% la huelga ayer fueron Torrejón, Los Rosales, Huelva-Centro, Bollullos, La Palma, Campiña-Norte, Valverde y Palos-Mazagón. Dentro de las concentraciones que los facultativos han llevado a cabo estos días, ayer le tocó el turno a la sede del Distrito sanitario Condado-Campiña en La Palma.

Mañana será un día clave por la convocatoria de una reunión en la Delegación de Salud

En un comunicado emitido por Sindicato Médico y Basta Ya, se considera que lo vivido hasta el momento "debe considerarse como un rotundo éxito. Por primera vez en la historia, la Atención Primaria onubense ha sido capaz no sólo de ponerse en huelga contra el Servicio Andaluz de Salud, sino que ha mantenido la convocatoria tres días sucesivos de la misma semana con un seguimiento entre los médicos de familia y pediatras en torno al 75% de los profesionales convocados. Es decir, tres de cada cuatro médicos han optado por adherirse a nuestras reivindicaciones. Este porcentaje es altísimo si tenemos en cuenta que no contamos con la colaboración de los directores de los centros de salud que por afinidad o interés han optado por no secundar la huelga, y si tenemos en cuenta que en nuestra provincia existe una alta tasa de inestabilidad laboral entre los médicos de plantilla con contratos semanales o mensuales que dificultan su adhesión, así como un alto porcentaje de contratación de profesionales extracomunitarios con intereses claramente diferentes a los nuestros".

Por otra parte, señalan el logro de que "toda Huelva sepa que reivindicamos más médicos de plantilla, más estabilidad laboral y sustituciones al 100% como medio de alcanzar la deseada meta de los 10 minutos por paciente". También se congratulan de que "esta movilización se ha producido sin repercutir en el necesario mantenimiento de la asistencia sanitaria, gracias a la colaboración de los profesionales que hemos compaginado la reivindicación de nuestro derecho a la huelga con la obligación sanitaria para con nuestros pacientes; y gracias también a la comprensión de nuestros pacientes, que han entendido que detrás de nuestras reivindicaciones y movilizaciones están la defensa de los derechos de la Atención Primaria y la garantía de salud de la población. Queremos no obstante desde aquí denunciar el altísimo porcentaje de servicios mínimos que la Administración ha impuesto en la práctica, muy superior al 50% pactado, y que en pediatría ha alcanzado cerca del 70%".

Mañana puede ser un día clave en el devenir de la huelga, ya que habrá una reunión con los responsables de la Consejería para intentar alcanzar un acuerdo.