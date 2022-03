Una luz en la oscuridad

En los antiguos altillos de cantes hondos, se levanta un edificio de los más importantes de la historia de la ciudad, que estando en el más absoluto de los olvidos y abandonos, pudo recuperarse gracias a la constancia de un grupo de onubenses: la ermita de la Soledad, en pleno corazón de un céntrico barrio, que desde el siglo XV ha tenido múltiples usos a lo largo de su vida, desde litúrgico, asilo, centro docente y sede actual de nuestra querida Hermandad del Santo Entierro. De nuevo, gracias a la Vocalía de Caridad, la cofradía es refugio de los olvidados y marginados que se encuentran en la calle viviendo entre simples cartones, con una obra social y de caridad llamada El alimento de la Soledad. Qué nombre más hermoso para esta obra, en este año de celebración por el 450 Aniversario de Soledad de María, un reconocimiento importante y muy merecido a tener en cuenta.

Un grupo de hermanos y voluntarios, un día de la semana, recorren la ciudad en un coche, buscando en la calle al que necesita un caldo caliente, un café, un bocadillo, preparado antes con gran ilusión, o una simple conversación ante tanta soledad. Así, el pasado martes 8 de marzo, casualidad de coincidir con el Día Internacional de la Mujer, un grupo de cinco mujeres se puso en camino. Un día importante de concienciación y sensibilización de la mujer, necesario en nuestra sociedad, que no siempre ha sido así. Hoy en día, en nuestras Juntas de Gobierno, poco a poco se van haciendo notorias, pero siguen siendo minoritarias, y sobre todo en determinados grupos, que sigue siendo un tema tabú, el acolitaje por ejemplo, que a pesar que el Papa Francisco ha institucionalizado que la mujer pueda acceder al altar a realizar el acolitado y lectorado, determinadas hermandades no lo llevan a la práctica e incluso no lo permiten.

Frente al Cristo Yacente, con escalofrío y una oración, un grupo de personas, en medio de la noche oscura, con frío, dispuestas a repartir algo de alimento y una sonrisa al que tanto lo necesita, se echan a la calle. Difícil, en esta sociedad del bienestar en que estamos sumidos. Y, si bien, como dicen algunos las hermandades no son ONG, sí es necesaria esta labor en este tiempo que tanto necesitamos, el abrazo del hermano, el conocer otras realidades, sin pedir un porqué, una explicación, sólo poner caras y nombres, a los que están abandonados y marginados, descansando sobre el suelo rígido y frío, y como mantas, sólo cartones. No se trata de limpiar consciencias, ni de salir en fotos, ni de hacer críticas destructivas, sólo de entregar un amor fraterno en humildad, siendo generosos con los demás. Es suficiente, y de recompensa sólo miradas, que hielan el alma. Qué necesario la solidaridad en este mundo, como la que se está demostrando hacia nuestros hermanos ucranianos. Muchas personas se están volcando en ayudar, acoger u ofrecer lo que tienen, para que llegue a los que tanto lo necesitan en estos momentos tan duros. Y, hoy en este tercer jueves de Cuaresma, no dejemos de pedir de nuevo por la Paz que tanto anhelamos.