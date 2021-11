La lluvia se concentra en la zona del litoral onubense en forma de chubasco

Se cumplieron las previsiones, la lluvia se concentró en la zona del litoral onubense. En la Sierra, apenas hubo precipitaciones. La mayor cantidad de agua caída en forma de chubascos tormentosos, hasta las siete de la tarde, se recogió en la localidad de Mazagón, con 25 litros por metro cuadrado, seguida de Ayamonte, con 21, y El Granado, con 20 litros, según datos de Meteohuelva. En la capital onubense se recogieron 10 litros de agua por metro cuadrado.

La mayor intensidad de los chubascos se registró por la mañana y estos estuvieron acompañados de truenos. No hubo incidencias en la ciudad, según aseguraron desde el Ayuntamiento de Huelva.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado el aviso amarillo en Huelva por la previsión de chubascos fuertes en el litoral atlántico y en la capital onubense fueron pocas las personas que se atrevieron a salir a la calle por la mañana, cuando la lluvia cayó con mayor fuerza. No obstante, a lo largo del día se sucedieron los chubascos, aunque ya de manera más débil.

Hubo rachas de viento de 30 kilómetros por hora, y la temperatura máxima en esta jornada fue de 16,3 grados en la capital onubense y la mínima, de 13,1 grados.

Daniel Zamora, responsable de Meteohuelva, ha señalado que “era lo que se esperaba, lluvia en la zona litoral y menos probable en el resto de la provincia”. Ha explicado que “en la Sierra apenas ha llovido, donde están los pantanos”. En la estación de Valdelamusa se registraron 3 litros de agua por metros cuadrados.

En el área metropolitana, la Agencia Estatal de Meteorología marca 19,3 litros por metro cuadrado en Moguer, y en la comarca del Condado, 16,2 litros por metro cuadrado en Villarrasa.

Poco aporta la lluvia caída este sábado en la provincia onubense, 2021 se está caracterizando por ser un año muy seco. Zamora ha recalcado que “el más seco en mucho tiempo”. Ha apuntado que si la situación no mejora en el mes de diciembre, ya que quedan diez días para que finalice noviembre, podría superar la gran sequía del año 1992.

El responsable de Meteohuelva ha comentado que, desde el mes de enero, en Huelva se han recogido 158 litros por metro cuadrado, cuando “lo normal son 500 litros por metro cuadrado. Como no lo arregle el mes de diciembre se va a convertir en el año más seco, hasta que no se termine el año no se puede asegurar nada, pero la situación es terrible”.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para hoy son de un 80% de probabilidad de lluvia en la capital onubense desde las 00:00 a las 6:00, pasando a un 10% en el tramo horario de seis de la mañana a doce del mediodía, y al 35%, de doce de la mañana a seis de la tarde, la posibilidad pasa al 20%, de seis de a tarde a doce de la noche.

La temperatura mínima sufrirá este domingo un gran descenso, situándose en 9 grados, frente a los 13,1 del sábado, y se incrementará la máxima, alcanzándose 19 grados.

Mañana, las probabilidades de precipitaciones son del 15% entre las doce del mediodía y las doce de la noche. La temperatura mínima bajará un grado, ya que se prevén 8, y la máxima se mantendrá con respecto a este domingo.