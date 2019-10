Si el líder no es responsable, la organización tampoco

Se acerca el Día Internacional del Jefe. Puede que muchos de ustedes se hayan quedado como yo cuando lo conocí: ¿existe esta efeméride? Pues sí, y nada menos que desde 1962. El próximo 16 de octubre se celebra el Día Internacional del Jefe, y de las jefas claro. Pero no nos confundamos. No se celebra el poder, se celebra la autoridad, que son cosas muy distintas.

Este peculiar día internacional busca incentivar las cualidades que hacen de un gestor de personas alguien que merece el puesto: equilibrio emocional, comunicación eficaz y asertiva, flexibilidad, capacidad de inspirar, de delegar de forma efectiva, de generar confianza… Y así otras muchas habilidades que, cuando las luce un jefe, es lo mejor que le puede pasar a la cultura corporativa, a la Responsabilidad Social y, por tanto, a la rentabilidad de una organización.

La evolución del jefe

Afortunadamente, parece que hemos superado ya la imagen tradicional del jefe inquisidor y cruel que desconfía de todo y de todos al más puro estilo del señor Scrooge modelado por Charles Dickens en Cuento de Navidad. O no. A veces- y esta vez desafortunadamente- me los sigo encontrado. Pero lo cierto es que muchas de las connotaciones negativas de los jefes se están desdibujando gracias a la transformación que están viviendo otros conceptos asociados como son los tipos de empresa, los modelos de negocio o las formas de afrontar y vivir el trabajo.

Es un alivio, porque no hay que llegar a ser un señor Scrooge o un Mr. Burns de los Simpsons para fastidiar seriamente a un equipo de trabajo o a una persona, y de paso lesionar a toda la organización. Para conseguirlo basta con tener actitudes poco inclusivas o poco flexibles, una comunicación errática u oscura, o una deficiente gestión emocional de uno mismo.

Esos últimos son posiblemente los tres ejes más importantes sobre los que pivotan las competencias más saludables de los jefes y las jefas, esas que tienen consecuencias muy positivas para las empresas de nuestra sociedad moderna: la flexibilidad, la comunicación asertiva y el equilibrio emocional. Son tres fuentes de las que mana el preciado liderazgo, un bien cada vez más demandado que no siempre va incluido en las jefaturas que se otorgan.

Ser jefe no le hace líder

Jefe y líder no son sinónimos. El jefe tiene el poder del puesto, pero esos galones son sólo una herramienta más para gestionar al equipo. A las personas se las gestiona desde la autoridad, que es algo muy diferente del poder y que no viene incluido en el cargo porque es algo que cada cual debe ganarse.

Dicho de otra manera, una jefa o un jefe tiene el poder porque lo lleva en el puesto, pero lo que no lleva en el cargo, y puede que nunca consiga de su equipo, es que le reconozcan su autoridad.

Desde esta perspectiva, el jefe manda desde el poder y el líder lo hace desde la autoridad. Sobra comentar qué estilo directivo es más efectivo para sacar la mejor versión de los trabajadores. Pero además, igual que jefe y líder no son sinónimos, tampoco tienen por qué coincidir estos roles en una misma persona. En los equipos siempre hay un jefe, que no siempre es el líder, pero que muy posiblemente sí que tenga a sus órdenes algunos líderes.

Las consecuencias de este cóctel serán más o menos intensas en las relaciones laborales dependiendo de cómo lo gestione el propio equipo, no sólo el jefe, aunque siempre serán complicadas. Sin embargo, cuando el poder y la autoridad se encuentran en la misma persona, y el jefe es el líder o uno de los líderes del equipo, pasan grandes cosas.

Y aquí es donde quería llegar, a este punto del artículo en el que espero que estemos concluyendo juntos que ya sean jefes o líderes, tengan o no tengan galones, todos influimos en la organización en la que participamos. Esa influencia inevitable es lo que da forma a lo que llamamos cultura corporativa. Así que pensemos un momento: ¿quién tiene entonces más responsabilidad de cómo es una empresa o una institución? ¿El jefe o el líder?

El peso de la responsabilidad

Si la responsabilidad de tener una cultura corporativa sólida en una organización se pudiera medir en kilos, en mi opinión la del jefe que además es líder es la que más pesa. Más cuanto más arriba está en la estructura. También gana en términos de velocidad, porque un jefe que lidera es capaz de transformar y unificar para mejor una cultura organizacional bastante rápido. Más rápido, cuanta más autoridad le reconocen las personas.

En esta particular forma de medir, al líder-jefe le seguirían los líderes que no ostentan galones, porque también transforman y unifican sus entornos laborales. Los líderes que no son jefes pesan bastante más de lo que parece, y además tienen un notable poder de influencia tanto hacia arriba, hacia quienes les jefean, como hacia sus compañeros y compañeras.

En último lugar - sigue siendo mi opinión-, estarían los jefes que no son líderes. Y antes de que se le ocurran ejemplos de malos jefes que han destrozado una plantilla, aniquilado un clima laboral positivo o incluso provocado el éxodo de los buenos trabajadores y la muerte laboral en vida de los que deciden aguantar, les doy la razón. Es cierto. Tienen ese poder. Más cuanto más arriba están en la estructura. Pero jamás influirán en unificar una cultura corporativa, ni en hacer tangible una política de Responsabilidad Social Corporativa. Lo que seguro provocarán es que una organización tenga múltiples culturas coexistiendo y molestándose mutuamente, que es lo peor para la reputación, el clima laboral y la rentabilidad de una organización.

Por todo esto me atrevo a volver a escribir: si un líder no es responsable, tampoco lo será su equipo, y muy difícilmente lo será su organización. Lo más bonito de esta frase es su opuesta: si un líder es responsable, su organización también.