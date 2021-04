Las librerías se preparan para el Día del Libro

El próximo viernes 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y aunque las restricciones provocadas por la situación sanitaria han impedido que se pueda celebrar una nueva edición de la Feria del Libro, el sector lo tiene todo preparado para celebrar su día.

Aunque la situación es complicada, las librerías de la capital no van a dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje a los libros, algo para lo que cada una de ellas ha preparado distintas actividades con las que atraer durante ese día al público a sus establecimientos.

Por ejemplo, la mayoría de ellas va a aplicar en los libros el descuento del 10% que les permite la ley para conmemorar la efemérides.

Sin embargo, a algunos libreros onubenses esto les parece insuficiente, por lo que van un paso más allá. Este es el caso de Manuel Jesús Soriano, de La Dama Culta, quien considera “irrisorio quitar el 10% a un libro, por lo que en lugar de eso lo que hago es regalar a cada cliente que compre un libro ese día un título de la oferta de segunda mano que tenemos en tienda y se llevan un libro de una colección de clásicos, entre los que pueden elegir títulos de esos que no pasan de moda y que siempre apetece leer”.

Para este librero abril era un mes en el que la feria hacía que las ventas fueran muy buenas y aunque este año no se celebra, “por lo menos confiamos en que los medios de comunicación se hagan eco como todos los años y eso atraiga al público a las librerías ese día y piquen con algo”.

A pesar de la ilusión que ponen en pensar cómo celebrar este día, está claro que el sector también se ha visto afectado por la pandemia. En este sentido, el propietario de La Dama Culta comenta que su línea de negocio ha variado tras en estos meses, “y en mi caso es la primera vez desde que abrí la librería que estoy viviendo de la venta de best sellers”.

Tal y como explica el librero, la obra reina del mes de abril está siendo Sira, la continuación del conocidísimo El tiempo entre costuras, con el que la autora María Dueñas ya arrasó en ventas allá por 2012, “de hecho es increíble pero a mí este libro me están salvando el mes”.

Tradicionalmente esta era una librería en la que fundamentalmente se vendían libros de autores onubenses, “y la gente venía aquí buscando esos libros porque sabían que nuestra librería era un lugar de referencia en ese sentido, pero se ha parado la producción de autores de Huelva totalmente”. “Desde que empezó todo esto he podido dejar de hacer este año 150 a 200 presentaciones, de las que el 99% eran autores de la tierra, pero editoriales como Niebla o Pábilo ya no sacan el mismo número de títulos que antes, el miedo y la incertidumbre ha hecho que prácticamente paren las publicaciones, y a eso hay que sumar que ahora vienen julio y agosto que para nosotros siempre son dos meses malos para las ventas”.

Respecto al público lector, prosigue Manuel Jesús, de diez personas que entran en la librería, ocho son mujeres “y en mi caso principalmente de 30 a 70 años”. Pero los jóvenes también cruzas la puerta de La Dama Culta, “cuando vienen los chavales muchas veces me llevo una sorpresa porque raras vez vienen preguntando por los más vendidos, ellos preguntan la mayoría de las veces por Saramago, Geoerge Orwell, ... y otras cositas distintas que hacen que te de alegría al ver a tanta gente joven interesada en este tipo de libros”.

Otro de los establecimientos de la capital más visitado por los aficionados a la lectura es la librería Dorian. En su caso sí que van a aplicar descuentos del 10% en todos sus libros y aunque tradicionalmente organizaban actividades de cuenta cuentos en sus instalaciones, comenta Willy Barrera, “las restricciones de aforo marcadas por la situación sanitaria que estamos viviendo actualmente no nos permiten organizarlas este año”. Pero como ante las dificultades hay que reinventarse y agudizar el ingenio, este año van a realizar su tradicional cuenta cuentos para un grupo de alumnos del colegio Luis Vives, “actividad con la que el centro va celebrar el Día del Libro”, explica.

Además, tienen pensado organizar sorteos a través de sus perfiles de redes sociales de alguna edición firmada de los best seller del momento, “ya que como no se pueden realizar firmas de libros los autores están enviando ejemplares firmados para que no se pierda del todo esa unión entre autor y lector”.

El fenómeno de María Dueñas y Sira también ha llegado a la librería Dorian, “y es que normalmente los best seller se venden muy bien pero el ritmo de ventas que ha cogido este libro es increíble”, comenta.

El libro infantil centra un buen porcentaje de las ventas de Dorian, “es muy socorrido regalar libros y además cuando tu hijo se aficiona a lectura normalmente eso es algo que los padres quieren fomentar, por lo que no reparas en gastos en ese sentido”.

Los aficionados al cómic también tienen su pequeño paraíso en esta librería ya que su catálogo al respecto es amplio.”La industria del cine,-prosigue el librero,- está poniendo sus ojos en los cómics y se están adaptando a la gran pantalla muchos de ellos, por lo que a parte de los amantes de este género que vienen constantemente a buscar títulos, estos grandes estrenos están atrayendo también público nuevo”.

Pero sin duda el sector en Huelva no podría concebirse sin la mítica librería Saltés, que desde 1972 está ofreciendo su stock de libros a los onubenses.

Estrella Villalba, responsable de la citada librería, comenta que “en principio la situación actual no nos permite hacer nada especial a parte del descuento del 10% para celebrar el Día”. “Tenemos la esperanza de poder realizar la feria finalmente en otoño tal y como han planteando en otras ciudades, o quizás alguna actividad alternativa que sirva de apoyo a las librerías”, continúa la librera.

Afortunadamente, destaca Estrella, “algo para lo que ha servido estos meses de confinamiento ha sido para reencontrar a muchas personas con la lectura, ya que es una actividad muy sana y muy saludable y una buena forma de ocupar el tiempo”. Por otro lado, finaliza la librera, “la corriente que ha surgido por parte de la mayoría de las personas de apoyar al comercio local frente a las grandes superficies también se está notando en las librerías, que nos solo son tiendas de libros si no también un lugar de encuentro y de intercambio de que los convierte en lugares de cultura y crecimiento personal”.

Y así es como están preparando el Día del Libro alguno de los libreros de la capital. Diferentes ofertas de lectura y diferentes perfiles de clientes pero un objetivo común: homenajear a los lectores y a los libros.