Los juzgados de Paz resuelven más de 30.000 asuntos en 2017

Los juzgados de Paz de la provincia de Huelva constituyen el primer eslabón del sistema judicial y, por ende, el primer encuentro del ciudadano con la Administración de Justicia. En total, nuestro territorio cuenta con 73 órganos de estas características, que se ubican en las localidades que no son cabecera de partido judicial; es decir, en todas menos en Ayamonte, La Palma, Huelva, Moguer, Valverde del Camino y Aracena.

En la Estadística de los juzgados de Paz, publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Instituto Nacional de Estadística (INE), consta que los onubenses llegaron a ingresar en 2017 un total de 30.513 asuntos de los órdenes civil y penal, de los que resolvieron 30.289, el 99,2% del total. Es decir, que la pendencia fue mínima y se quedó, a fecha de 31 de diciembre, en solo 224 expedientes.

Estos órganos de proximidad llevan adelante asuntos tales como juicios de faltas, actos de conciliación, exhortos civiles, exhortos penales y expedientes gubernativos, así como inscripciones en el Registro Civil, entre otros. Realizan una importante labor de apoyo a la Justicia en la resolución de conflictos en aquellas localidades que carecen de juzgados de Primera Instancia e Instrucción, además de llevar a cabo tareas de apoyo a éstos últimos.

En lo que concierne a la jurisdicción civil, los 73 órganos de Huelva ingresaron 17.238 procedimientos el pasado año, que constituyen el 56,5% del volumen total de nuevos expedientes. De ellos, quedaron irresolutos a final del ejercicio pasado 211, pero llegaron a darse por cerrados otros 17.027 casos onubenses.

Entre estos expedientes resueltos por estos órganos en la provincia destacan 12.006 exhortos civiles, que fueron siete de cada diez, a los que le siguen otros 4.628 asuntos no clasificados en la estadística judicial, 285 actos de conciliación -aquellos en los que la competencia no está vinculada al Juzgado de lo Mercantil y la cantidad reclamada no supera los 6.000 euros- y 108 juicios verbales.

Los juzgados de Paz tienen competencias en Registro Civil, celebran juicios verbales sobre asuntos civiles acerca de demandas con reclamaciones de cantidad cuyo importe no supere los 90 euros, así como actos de conciliación. Además, se encargan de dictar diligencias por auxilio judicial.

En paralelo, ingresaron 13.275 expedientes penales (el 43,5% del global), de los que quedaron abiertos a finales del año solamente 13.

De los 13.262 resueltos, la mayor proporción, 12.286 expedientes, fueron exhortos penales, mientras que los restantes fueron 976.

En este ámbito asumen la instrucción, enjuiciamiento, fallo y ejecución de los juicios de faltas leves sobre ciertas infracciones, tales como amenazas, coacciones, deslucimiento de bienes inmuebles, maltrato de animales domésticos o perturbación del orden público.