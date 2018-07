Un juez investiga posibles amenazas a funcionarios tras la muerte de un reo

El Juzgado de Instrucción 1 de Huelva ha abierto una investigación para tratar de dilucidar si hay responsabilidad penal en las posibles amenazas proferidas contra el colectivo de funcionarios de prisiones en el perfil de Facebook de la novia de un recluso -que falleció en el centro penitenciario de Huelva el pasado 10 de abril-, más de un centenar de comentarios en los que una veintena de usuarios insultaban a los trabajadores públicos y animaban a atentar contra su vida.

El procedimiento penal, abierto a instancias de la Fiscalía de Huelva, tiene su origen en la denuncia interpuesta hace un mes ante el Ministerio Público por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip).

El instructor ve a priori irregularidades en los insultos, acusaciones e intimidaciones al cuerpo

En dicha denuncia, a la que ha tenido acceso Huelva Información, el sindicato mayoritario en el penal de La Ribera detalla que el reo, según consta en la autopsia que ya avanzó en su momento este diario, falleció "por una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, habiéndose encontrado en el análisis realizado al interno restos de metadona, antidepresivos, tricíclicos, THC y benzodiacepinas". Como consecuencia de esta muerte, "se inicia una campaña de desprestigio, insultos, vejaciones y amenazas en Facebook contra el trabajo desempeñado por los funcionarios de prisiones" en la cárcel onubense, "así como contra el director del centro", Alejandro Zulueta.

Acaip precisa que todo parte del comentario que la novia del finado realizó en su muro personal de la red social el 12 de abril, en el que se decía textualmente lo siguiente: "Buenas noches, por favor pido ante todo humanidad y justicia, el día 10 a las 4 am falleció mi novio en la prisión de Huelva, los funcionarios no avisaron hasta las 12 de la mañana a los familiares, cuando el recuento de presos pasa a las 8 de la mañana, los funcionarios dijeron que la muerte fue a causa de una caída de la cama, algo muy inlógico, en la austosia salía que tenía los tímpanos reventados, y que no había sido de una caída, sino golpeados, la madre se quiso poner en contacto con el director y la respuesta fue que no estaba disponible, no le dieron más respuesta que su hijo fallecido, lo que quiero decir con estos que ellos tienen el poder, y que entre ello se tapan justicia, que no es el primer caso que pasa ni el ultimo, que ellos manda y se ocultan todo, al fin y al cabo quién pierde es mi novio, hoy le puede pasar a él mañana le puede pasar a otro, difundir por favor" [sic].

El sindicato ve en estas palabras acusaciones contra los trabajadores de la prisión "de haber cometido hechos delictivos contra internos sin ningún tipo de prueba al respecto; se tacha a los funcionarios de cometer delitos como maltrato, abuso de poder, lesiones, de consumidores y traficantes de estupefacientes".

En una nota de prensa, Acaip manifestaba ayer al respecto que se ha "atacado directamente a la honorabilidad y profesionalidad del colectivo de trabajadores penitenciarios de la provincia de Huelva".

Del centenar de comentarios que generó la publicación de la pareja del interno fallecido, se destacan 25 reacciones en la denuncia. Entre ellas, subrayadas en negrita, se pueden destacar una que dice que "en la cárcel pagan por matar", u otro comentario más extenso y muy gráfico en el que el tono amenazador se lleva al extremo: "Lo que hay que hacer es esperarlos fuera cuando salgan los funcionarios de la cárcel y cortales la cabeza a los hijos de la gran puta cuando maten a unos cuantos funcionarios ya veréis como se les quitan las tonterías sus muertos de todos los funcionarios que solo tienen cojones dentro pero fuera son unas putas mariconas conmigo tenían que dar esos me cago en todos sus muertos y si hay alguno que lea esto que tenga cojones y se ponga delante mia que la cabeza o dos tiros le pego putas mariconas de mierda que no valen ni para estar escondidos" [sic].

En la denuncia de Acaip se apunta a la posibilidad de que estos usuarios hayan cometido delitos de injurias, calumnias y se sugiere que la Fiscalía valore la gravedad de las amenazas y la incursión de estas personas en un ilícito penal, como parece ser que han hecho tanto el Ministerio Público como el titular del Instrucción 1 de Huelva. Asimismo, interesa que se tome declaración en calidad de investigados a los 18 usuarios distintos que intervienen en este hilo de Facebook, que se les ordene "la inmediata retirada de dichos comentarios lesivos y que van en contra del honor y la integridad de los funcionarios de prisiones" y que se requiera a la red social a facilitar los datos personales de estos perfiles para poder practicar las pertinentes citaciones judiciales.

En el comunicado remitido ayer, la delegación onubense del sindicato informaba, además, de que ha solicitado a Zulueta y a Instituciones Penitenciarias que "utilicen las herramientas legales para defender la profesionalidad y honorabilidad de un colectivo, que día tras día sufre agresiones en los centros penitenciarios y ha sufrido, en primera persona, durante muchos años la lacra del terrorismo". Es más, señala que "esta defensa de nuestro trabajo no solo pasa por los tribunales, sino también es importante que la administración penitenciaria no nos arrincone o esconda nuestra labor como ha hecho históricamente".

Por último, elogia la labor "encomiable" del cuerpo, cuya misión es "devolver a la sociedad en las mejores condiciones posibles a personas que han ingresado en prisión, obteniendo un beneficio social tanto la propia persona y su familia como la sociedad en general".