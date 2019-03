Un instituto de la Puebla de Guzmán diferencia el recreo entre chicos y chicas para concienciar sobre el 8-M

El Instituto de Educación Secundaria Del Andévalo de Puebla de Guzmán, ha programado una actividad para celebrar el Día de la Mujer que consiste en diferenciar el recreo entre chicos y chicas. Según una circular sobre las actividades relativas a dicho día para los escolares de 1º, 2ª, 3º y 4º curso de Educación secundaria "a las 11:10 tocará la sirena; en ese momento el profesorado entregará a las alumnas (sólo a las chicas) de la clase que se esté impartiendo su materia, los marcapáginas que previamente se les habrá dado".

La circular contínua con la descripción de la actividad que consiste en que "tras dar el marcapáginas a las alumnas (los chicos no), las chicas podrán iniciar su recreo Previamente el profesorado deberá haber comentado (mientras reparte las marcapáginas) que este hecho de que las chicas puedan salir al patio y los chicos no, se hace para que los chicos y chicas, comprendan lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia, donde simplemente por el sexo se le ha prohibido hacer determinadas tareas, algo totalmente injusto, pero que sucedía (y sigue sucediendo en determinados países).

El equipo directivo del centro escolar, a través de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, ha manifestado esta mañana "su más profundo pesar por la mala interpretación que se ha realizado de una de las actividades propuestas para la celebración del 8 de marzo".

Además, aclara que el escrito en el que se recogían las actividades para ese día "responde a una propuesta más amplia que no era definitiva y no había sido aprobada por el claustro de profesores y Consejo Escolar". En este sentido, concluye que "el centro siempre ha trabajado la integración desde diferentes Planes y Programas Educativos para fomentar la coeducación, igualdad y educación en valores y así se cerciora con reconocimientos como Convivencia Plus por nuestras buenas prácticas educativas durante varios años consecutivos".