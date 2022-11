Las instituciones de Huelva se unen para sumar esfuerzos en la lucha contra la violencia de género

La Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Huelva y la Universidad de Huelva han dado a conocer las actividades con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Un programa conjunto que, según la diputada de Presidencia, Belén Castillo, recuerda "que la colaboración interinstitucional es clave para hacer más efectiva la lucha contra la lacra social que supone la violencia sobre las mujeres".

'La igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género, da el paso' es el lema este año, consensuado, al igual que el manifiesto por las ocho Diputaciones andaluzas, para ofrecer una imagen y un mensaje únicos como forma contundente de rechazo hacia la violencia machista. La lectura pública del manifiesto, que se celebrará el próximo viernes, a las 12:00 horas, en la puerta de Diputación, será el acto más institucional del programa, que incluye teatro, conferencias y seminario, proyección de películas, programa de radio y varias exposiciones y jornadas.

La lectura del manifiesto -aprobado como Declaración Institucional en el último Pleno de la Diputación y a la que asistirán autoridades de las distintas administraciones y de la UHU- se complementará con una performance a cargo del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior en Promoción de la Igualdad de Género del IES La Orden de la capital, con el que la Diputación mantiene una estrecha colaboración en diferentes tipos de iniciativas. Además este año cerrará el acto el Grupo de Saxofones de la asignatura de Música de Cámara del Conservatorio Profesional de Música 'Javier Perianes' de Huelva.

Mañana jueves, con motivo del Día contra la Violencia de Género, se emitirá desde el Salón de Plenos de la Diputación se realizará el programa de Onda Cero 'Julia en la Onda', de Julia Otero.

La concejala de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, María José Pulido, ha querido insistir en que "no solo trabajamos en esta fecha sino todo el año, porque la lucha contra la violencia hacia la mujer constituye una prioridad para este equipo de Gobierno y es parte fundamental de la labor en favor de la igualdad que venimos desarrollando día tras día en el Consistorio". No obstante, asegura la edil, "creemos que es muy importante que esta fecha no pase desapercibida y el 25N pueda convertirse un año más en un firme nexo de unión entre todas las instituciones, aunando esfuerzos de forma coordinada para combatir esta lacra, que no olvidemos es tarea de todos y todas vencerla, ya que la violencia machista precisa del rechazo unánime de toda la sociedad".

Por su parte, para la directora de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva, Cinta Martos, “al ir de la mano las distintas administraciones estamos dando a la sociedad el mensaje de que en la lucha contra la violencia de género estamos todas y todos unidos”. La Universidad de Huelva, ha indicado, “trabaja durante todo el curso académico en esta materia, con talleres, cursos, formación, no solo en el mes de noviembre, aunque también participamos en ellas”. Según Martos “es importante seguir alzando nuestras voces por todas esas mujeres que ya no pueden alzarla, por lo que animo a que el viernes 25 toda la sociedad onubense salga a la calle a manifestarse por esta lucha”.

La Diputación de Huelva hace extensiva cada año la programación del 25N a los municipios menores de 20.000 habitantes. Así, hoy miércoles, llevará a Zalamea la Real la representación teatral ‘Femenino plural’ a cargo de Ted Teatro. Además, desde principios de noviembre están rotando, por los municipios que las han solicitado, dos exposiciones fotográficas que se han ofrecido a los Ayuntamientos: ‘Visibilización de la mujer a lo largo de la historia’ y ‘15 rostros, 15 historias’ sobre mujeres de la Sierra de Huelva desarrollando su trabajo.