Un informe de CCOO Huelva refleja que tres de cada 10 jóvenes onubenses están en desempleo

Comisiones Obreras (CCOO), a través de su Informe de Situación de la Juventud en Andalucía, refleja que tres de cada 10 jóvenes onubenses se encuentran en situación de desempleo, es decir, que más de 21.000 jóvenes de la provincia no tienen trabajo, lo que representa el 31,5 %.

La responsable de Juventud de CCOO, María Bahamonde, ha afirmado que “estos datos nos dejan un escenario nada halagüeño para la población joven de la provincia, no sólo por lo que supone en sí, sino, porque sobrepasa en más de 10 puntos los datos de la Unión Europea. Además, la crisis originada de la pandemia ha afectado de manera significativa a la población joven a tenor de los datos, puesto que desde 2012 se venía registrando una tendencia descendiente, pero el pasado año aumentó en dos puntos el porcentaje del desempleo”. Bahamonde ha continuado explicando que “si los comparamos, los indicadores están por debajo de la media andaluza, pero por encima de los números comunitarios, a excepción de la franja de entre 25 y 29 años que superan a los números de ambos territorios”.

El sindicato analiza también la temporalidad en el informe que y revela que “los datos en la provincia son muy malos, ya que el 83,4 % de las personas con menos de 25 años tienen contrato temporal, superando, de nuevo, las cifras autonómicas y nacionales”, ha aseverado la responsable de Juventud de CCOO Huelva. Porcentaje que va descendiendo al elevar la edad, aunque se sitúa en el 54% en personas de hasta 35 años. “Este indicador no hace más que corroborar lo que venimos denunciando en CCOO Huelva, la alta tasa de temporalidad que sufren los trabajadores y trabajadoras de la provincia, mucho más acuciante en la población joven que alcanza a la casi totalidad de ella. Por lo tanto, es necesario instar a las empresas privadas a que apuesten por los jóvenes, ofreciéndoles puestos de trabajo de calidad y aumente la contratación indefinida como un modo de garantizar su futuro”, ha subrayado la sindicalista.

En cuanto al indicador del salario medio, los y las onubenses de entre 18 y 25 años percibieron en 2020 una media de 5.607 euros anuales, según el documento de CCOO Andalucía. Aunque esta cifra ha ido incrementándose en los últimos años, “estos datos dan buena cuenta de la precariedad a la que está sometida la juventud en la provincia. Una persona que finaliza sus estudios no puede emanciparse, ya que sus bajos ingresos, sumado al encarecimiento de alquiler y la subida de la factura de la luz, hacen que no pueda vivir sin una ayuda extra, que normalmente viene de los padres, prácticamente les deja sin futuro. No se lo pueden permitir", ha explicado Bahamonde.

No obstante, el dato “más preocupante” para el sindicato es el de la siniestralidad laboral. El informe revela que Huelva es la provincia con una mayor siniestralidad laboral entre los jóvenes al acumular 37,6 accidentes por cada mil personas ocupadas menores de 35 años, cuando la media nacional se encuentra en 30,1 accidentes por cada mil personas ocupadas. “Es sin duda el peor dato, puesto que no basta con salarios bajos y menos oportunidades, sino que la población joven, además, es la que soporta esa mayor siniestralidad. Es hora de que las administraciones muevan ficha y destinen mayor inversión en la inspección de trabajo para detectar los problemas de seguridad de las empresas y las condiciones en las que trabajan los y las jóvenes onubenses. Es inasumible que la provincia de Huelva soporte estos datos”.

El informe también analiza el sistema de Garantía Juvenil un programa de la Unión Europea, que nació en el año 2013, como medida excepcional para las regiones con una tasa de paro superior al 25% en la población menor de 25 años con el fin de proporcionar empleo de calidad y solucionar el elevado paro juvenil. Sin embargo, el informe de CCOO Andalucía revela que la realidad no es así. Tal y como remarca Bahamonde, “no está creando empleo, puesto que cada vez hay más inscritos y menos puestos de trabajo. Por ejemplo, en el año 2020 tan solo se firmaron 219 contratos, cifra ridícula si recordamos el número de personas menores de 30 años en desempleo en 2020 y registradas en este programa ha sido de más de 245.000 personas. Solo en la provincia hay más de 25.000 personas inscritas".

Ante estos datos desde CCOO Huelva "volvemos a reivindicar la necesidad de crear oportunidades para los jóvenes, los más afectados por una ley laboral que permite la temporalidad y la contratación en condiciones indignas”. Por ello, ha denunciado la sindicalista, “desde CCOO exigimos una reforma laboral que en la que se incluyan aspectos que garanticen la generación de empleo estable, en especial a las personas jóvenes y que les dé oportunidad de construir una vida”.