La industria de Huelva reduce un 6,3% las emisiones de CO2 durante 2017

Las quince plantas de producción que integran la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) redujeron en el ejercicio del pasado año sus emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) a la atmósfera un 6,3%, al pasar de las 3.452 kilotoneladas registrada en el año 2016 a las 3.234 contabilizadas el pasado curso.

Así se recoge en el Informe de Sostenibilidad Ambiental de Aiqbe correspondiente a 2017, consultado por Efe, que remarca que esta reducción forma parte del compromiso de mejora continua de estas empresas, que va más allá del cumplimiento de los límites legales establecidos.

Junto al descenso del dióxido de carbono, también ha bajado el volumen de vertidos. De esta forma, de un año para otro ha descendido desde los 7,47 a los 7,28 hectómetros cúbicos.

Por otro lado, aunque ha aumentado la cantidad de residuos no peligrosos en el último año, estos han sido en un 97% reciclados o recuperados, por lo que la cantidad de residuos no reaprovechados es un 7% menor que en 2016. La cantidad de residuos peligrosos generados se ha reducido, no obstante, en un 6% durante el ejercicio del año pasado.

En la consecución de estos parámetros tiene especial impacto la inversión que acometen las distintas empresas, que incide especialmente en la mejora del proceso productivo, protección ambiental y eficiencia energética en sus plantas industriales.

El año pasado esa inversión ascendió hasta los 253,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 33,6% respecto al ejercicio anterior y con un montante económico de casi 64 millones de euros más.