El bajo índice de lectura, un grave problema de este país

Andrés Nadal Mínguez se lamentó ayer del bajo índice de lectura que presenta este país lo que, de alguna manera, contrasta con el interés de muchas personas por escribir.

Nadal Mínguez, de la Escuela de Escritores Escribel, SL, presentó ayer el curso Escritura de novela que se extiende hasta mañana. Este curso al que asisten 37 alumnos, lo calificó de "magnífica experiencia". Acompañando al director, estuvo la directora del Secretariado de la Sede de La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso.

Las televisiones generalistas hacen un gran daño cultural a esta sociedadEscribir una novela requiere abordarla como quien hace una obra de ingenieríaHay gente que pretende escribir sin leer, lo que resulta imposible"

Según Nadal, en este curso se trata de explicar cómo se hace una novela: "Es difícil escribir una novela, porque está compuesta por miles de piezas que tienen que encajar". El curso es muy participativo ya que "tenemos profesionales de todas las disciplinas: arquitectos, historiadores y alumnos que ya han publicado alguna vez así como otros que quieren dar el salto. Al final un especialista en análisis de novela revisará los textos de los participantes para saber cuáles han sido los errores que hayan podido cometer".

Para el director de este curso, hay que saber cuáles son los errores más frecuentes en que se cae a la hora de afrontar la escritura de una novela. El primero es ponerse a escribir sin planificar: "Hacer una novela implica una planificación con el mismo rigor que se requiere para una obra de ingeniería. Se necesitan unos planos, un tipo de pensamiento lúcido y racional". No es solamente una obra creativa que surge de la inspiración, sino que esa parte creativa que tiene que existir, se tiene que conjugar con una parte absolutamente técnica y reflexiva que está en la base literaria, en el ADN de la obra literaria"

Nadal fue muy crítico con los medios de comunicación y especialmente con las televisiones, a las que acusó de "atontar a la gente". Las grandes cadenas generalistas no están haciendo ningún bien a la cultura y "solo podemos esperar que las cadenas locales o los medios locales hagan un buen trabajo en su ámbito de promoción de nuestra lengua, una de las más ricas que se conocen". Nadal reflexionó que si la cola más larga en la Feria del Libro de Sevilla es para Belén Esteban, firme su libro "mal andamos", comentó.

"Hay gente que pretende escribir sin leer, lo cual es absolutamente imposible. Sin embargo, es cierto que nos sentimos amenazados porque la gente no lee y eso es una pérdida enorme para el lenguaje. Incluso a veces, en los medios de comunicación, leemos algunas cosas que nos sorprenden por el bajo nivel de vocabulario, sobre todo por los programas de televisión que tenemos en este país". Respecto a los efectos que ha provocado internet, el escritor sostuvo que "no ha hecho bien a la lectura ya que a través de él, ésta es más superficial y menos reflexiva pues casi siempre envía al lector a hipervínculos o hiperenlaces". Sin embargo, destacó un aspecto positivo: "Lo que sí han conseguido las redes es que muchos escritores puedan llegar a sus potenciales lectores, ya que la política que tienen las editoriales no es la de descubrir nuevos valores sino la de ganar dinero".

Pese a todos estos inconvenientes, Andrés Nadal animó a la gente a que se atreva a escribir ya que "la persona que lo hace se comunica en primer lugar, consigo misma y además se enfrenta a los grandes temas de la sociedad, de manera que tiene un efecto beneficioso que viene del hecho de que la persona -el autor- se pone a reflexionar y eso es lo que más favorece a la sociedad".