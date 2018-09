Los hoteleros salvan la temporada de verano pero ven síntomas de haber tocado techo

Los hoteleros de la provincia han conseguido salvar la temporada estival de "manera muy digna" tras registrar durante el mes de agosto una ocupación que ha rozado el 90%, un punto más respecto al año anterior, teniendo en cuenta la situación de algunas playas tras los últimos temporales, pero han asegurado que denotan síntomas de "haber tocado techo" si no se establece a corto plazo una mayor conectividad y la ejecución de las infraestructuras necesarias para que sea más accesible llegar a la provincia.

En rueda de prensa, el presidente del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, José Manuel Díaz, acompañado Rafael Barba, secretario del Círculo, que engloba a asociaciones directamente relacionadas con el ámbito turístico, ha detallado los datos y ha destacado que "son positivos". No obstante, ha dejado claro que si la situación de las playas no se resuelve definitivamente y no se culminan los proyectos de infraestructuras pendientes, como el AVE, el aeropuerto o la N-435, "Huelva se seguirá moviendo en cifras alcanzadas durante los próximos 20 años". Díaz dice que "Huelva ya ha llegado a su techo en cuanto a competitividad teniendo en cuenta sus comunicaciones aunque los vientos sean favorables en la actualidad", al tiempo que ha destacado que la provincia "tiene capacidades enormes para ir a mucho más".

Todo ello a pesar de que el verano ha sido "resultón aunque lleno de sobresaltos", ya que las previsiones a principios de la temporada "eran mucho peores por la situación de las playas y la bajada de temperaturas en julio", lo que provocaba a su vez "una ralentización en el proceso de reservas, que a última hora se han ido corrigiendo, pero que ha significado una bajada de precios medios y una flexibilidad de la oferta".