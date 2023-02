Algo hierve en la sanidad onubense

DESDE la UGT llevamos años denunciando las grandes carencias de la sanidad pública en nuestra querida Huelva. La falta de profesionales médicos, en su mayor parte porque encuentran una mayor proyección profesional, personal, y económica en otros lugares, y se van; y por otra parte la falta de atractivos e incentivos en las condiciones laborales que impiden que otros quieran venir; y todo ello aderezado con la falta de adopción de medidas para que las necesidades de médicos en la sanidad pública se cubran por Ley como sí ocurre con otros colectivos de servicios esenciales, y nada más esencial que la sanidad, es lo que está provocando en gran medida la falta de calidad en la atención sanitaria que vivimos.

No hay médicos, y no se puede atender a la gente cuando lo necesita; los casos que requieren atención urgente como el de procesos tumorales cada vez se abordan más tarde al tiempo que cada vez conocemos de forma más frecuente ampliaciones de IT tras los 18 meses máximo previsto inicialmente, simplemente porque no se hace lo necesario para la recuperación del paciente abordando su proceso con la antelación necesaria.

Todas estas vergüenzas del mal funcionamiento de la sanidad pública la pagan los ciudadanos con la primera persona que se encuentran a su paso especialmente en los centros de salud.

Desde la UGT de Huelva nos preguntamos si esto que ocurre es una falta de decisiones políticas valientes para resolver estos problemas que se conocen desde hace tiempo, o es que, es esta situación que vivimos la decisión política que se ha adoptado por los partidos políticos que nos vienen gobernando desde hace tantos años.El que pueda que se vaya a la privada y el que no pueda que se aguante. ¿Realmente esta es la decisión adoptada?.En estos últimos tiempos la única decisión para mejorar sustancialmente las condiciones laborales de los médicos en Andalucía, y esto desde la perspectiva económica, ha sido prácticamente la de aumentar más de 800 euros mensuales a quienes trabajan tanto en la pública como en la privada eliminando la exclusividad, lo que a nuestro modo de ver en lugar de conseguir que vengan de la privada más médicos, se puede producir el efecto contrario, o ninguno; mientras tanto muchos gestores de centro están cansados de gestionar miserias en políticas de personal ya que no pueden cubrir sus necesidades fundamentales.

De hecho cada vez tenemos más necesidades en nuestra provincia, y mientras tanto Andalucía es la comunidad con menor gasto en sanidad junto a Madrid, y probablemente con la tasa más alta de seguros privados. Todo esto lo que nos indica, es que estamos asistiendo a un deterioro de la sanidad pública que sólo beneficia a la sanidad privada que toma impulso con la política sanitaria que ponen en marcha equipos de gobierno del PP en distintos puntos donde gobierna, mientras que en otras comunidades, como en la valenciana, la administración recupera la gestión de los hospitales privados. Ninguna medida adoptada por la Junta ha beneficiado sustancialmente a los usuarios de la sanidad pública en Huelva, salvo las inversiones en medios e infraestructuras de estos últimos años llevadas a cabo en gran medida con los fondos europeos.

Ahora corre peligro la unidad de ICTUS de Huelva después de apenas cinco años de funcionamiento en la que no han podido ni tan siquiera poner en marcha la trombectomía para evitar traslados de pacientes a Sevilla como en tantas otras cosas, y la decisión que se ha tomado no es otra que obligar a los que trabajan fuera a venir aquí a hacer guardias, en lugar de incentivar para que vengan aquí a trabajar profesionales para completar la plantilla que hace falta como sí se ha conseguido “entre comillas “ con los intensivistas del Infanta Elena.Huelva sigue siendo olvidada por las autoridades andaluzas, que decidieron poner en Huelva una facultad de medicina pero ya llevamos más de una década de retraso por esta decisión tardía. UGT estará en la concentración del día 23 en la Delegación de Salud reivindicando soluciones definitivas para la sanidad de Huelva.UGT seguirá reivindicando mejoras en Atención Primaria, apostando por una correcta dotación de equipos multidisciplinares (médicos, enfermero, trabajadores sociales…), la reducción de cupos por consulta para poder realizar el trabajo de forma plena y saludable para los profesionales y con calidad para los pacientes, mejoras retributivas para todos los profesionales implicados en cada uno de los procesos asistenciales, como la dispersión geográfica y la continuidad asistencial, para de esta forma paliar las deficiencias de personal y su continua fuga tanto a la sanidad privada como a otras comunidades o países de la UE; la elaboración de horarios y turnos de trabajo que faciliten la conciliación familiar, aumentar el número de citas ofertadas a través de Salud Responde ya que las agendas de los centros suelen tener muchas citas bloqueadas en agenda, accesibles solo de manera presencial a los más madrugadores. Hay que acabar con las colas de nuestros centros de salud desde las 6 y 6,30 horas de la mañana para intentar coger cita.

En resumen, peticiones para que no se siga desmantelando como actualmente está sucediendo y recordando que la Atención Primaria de Salud (AP) sirve de primer contacto (puerta de entrada en muchos casos) de la población con el sistema sanitario y es un pilar fundamental para lograr el derecho a la protección de la salud de la población siendo clave para el estado de bienestar, así como para garantizar una atención integral y equitativa.

Por último, señalar de forma clara y contundente que la UGT rechazamos de plano el borrador que prepara la administración andaluza para la cesión de las instalaciones y el pago de actos médicos que encarecerán la sanidad pública en lugar de contratar más profesionales en nuestra atención primaria, ya que podría ser un paso más en el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza que tanto trabajo y esfuerzo de nuestros mayores costó poner en marcha en los años 80.