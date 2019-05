Mucho hablan de RSC, menos los que más tienen que hacerlo

No hay más que ver los anuncios publicitarios en televisión para notar que la Responsabilidad Social Corporativa es una realidad muy presente ya en las grandes organizaciones. Algunas a fuerza de ley y, muchas más, convencidas de la oportunidad, ya no hay gran empresa que se precie que no evidencie en sus estrategias de comunicación y marketing un compromiso más o menos concreto con la sociedad. Es un hecho. La RSC en España ha evolucionado a gran velocidad en los últimos cinco años. Pero sigue teniendo algunas cuentas pendientes. Son las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los propios consumidores. Esos colectivos son -paradojas de la vida- los que por fuerza numérica podrían invertir el devenir autodestructivo de nuestra sociedad.

En este auge de la RSC que pretende convertir a las empresas en agentes de cambio, han sido y son fundamentales los grandes movimientos internacionales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y su agenda 2030 marcada por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); o como las Benefit Corporation o empresas B-Corp que siguen creciendo en el mundo con propósitos claros de mejora socioambiental. También son aceleradores de la RSC las normas internacionales, como la ISO 26000 que marca las líneas fundamentales en materia de RSC, y todo el desarrollo legislativo europeo y nacional, los pactos sectoriales, así como las numerosas fundaciones, organizaciones y publicaciones que han surgido en los últimos años para vigilar e impulsar la Responsabilidad Social Corporativa.

Pero también son importantes aceleradores de esta visión que clama por otra forma de hacer negocios las catástrofes naturales, las cada vez más evidentes y visibles desigualdades sociales, el estado ambiental de los mares y océanos, la progresiva degradación de los ecosistemas y la conciencia de los ciudadanos ante todo esto.

Así que es evidente que sí, que ya casi todos hablan de RSC, pero la verdadera fuerza de cambio, esas pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, los consumidores, aún no están involucrados en masa. Muchos porque no saben y otros muchos porque no pueden. Yo prefiero obviar a los que no quieren.

Facilitar la RSC de las PYME es urgente

La urgencia de este movimiento internacional que promueve una nueva economía no la marca una ley ni un calendario pactado, la establece el propio planeta en la parte ambiental y la situación de desequilibrio en la parte social. Así de torpes hemos llegado a ser como especie en mi opinión. Y si la solución es involucrar a las empresas en la solución -valga la redundancia-, no hay que ser muy inteligente para deducir que las pequeñas y medianas empresas, que son más del 90% del tejido empresarial del mundo y casi el 99% en España, es una de las claves.

Pero a la mayoría de las PYME, y muy especialmente a las más pequeñas, la RSC les parece algo innecesario y caro, una obligación más que cumplir, un papeleo inasumible, un lujo que no es compatible con los enormes esfuerzos que deben hacer cada trimestre para no tener que echar el cierre. Igual les pasa a los autónomos, que además ni siquiera encuentran hueco en los modelos de RSC internacionales.

¿Y entonces? ¿Qué hacemos? O como diría mi amiga Eva: ¿echamos el arroz o comemos? Porque de verdad que las palabras para sensibilizar, convencer o inspirar ya empiezan a no ser suficientes. Hacen falta gestos institucionales de apoyo real.

La mayoría de las pyme quieren cumplir con la responsabilidad social interna, con sus trabajadores, pero es necesario ayudarlas más con los Modelos de Prevención y Control del Delito, Planes de igualdad, Planes de desarrollo y sucesión, Transformación digital, Comunicación interna, Protocolos de acoso y de conducta, flexibilidad, voluntariado corporativo... La tutela y apoyo en estos aspectos que saturan a los pequeños empresarios podría ser mucho mayor.

Tampoco en su responsabilidad social ambiental las pyme quieren incumplir, pero necesitan más apoyo para saber qué es y cómo implantar un sistema de gestión ambiental, para notar por qué les puede servir eso de medir y reducir sus emisiones de CO2, o para innovar en la reducción y gestión adecuada de los residuos.

Resulta que en el resto de aspectos fundamentales de la RSC, los pequeños y medianos empresarios lo tendrían mucho más fácil que los grandes: en Gobierno corporativo y Transparencia, en Acción social con el entorno, y en responsabilidad con los Proveedores y con los Clientes.

Según el estudio de impacto de acción social de PYME en España de la Fundación Personas y Empresas, los principales frenos para desarrollar políticas de RSC que alegan los pequeños y medianos empresarios consultados son: la falta de tiempo, la falta de dinero, la falta de apoyo, la falta de presión y la falta de información.

Hay Comunidades Autónomas que están destacando ya en este sentido, pero impulsar la RSC de las PYME todavía no ha alcanzado rango nacional ante algo que sí es ya un problema y un reto mundial.

Si los consumidores fuéramos conscientes de nuestro poder...

Y después de las PYME estamos los consumidores, que sin duda somos los que más presión podemos llegar a ejercer tanto a las grandes como a las pequeñas empresas. Y aunque a veces me da la sensación de que seguiremos comprando cubiertos y platos de plásticos hasta que desaparezcan de los estantes de los supermercados, no me resigno.

Ir a comprar debería ser un ejercicio de responsabilidad social y personal diario. Contratar un servicio también. Porque la libertad de elección es lo que nos da poder para transformar la realidad que no nos gusta. Elegir y actuar en pequeño, sí, pero pensando en grande.