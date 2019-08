La inversión social de la ONCE supera los 5,7 millones de euros

Una inversión más que importante y que continúa en pleno crecimiento. El Grupo Social ONCE ha presentado los datos de su actividad social y económica en la provincia durante el último año. En el acto estuvieron presentes el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el director de la ONCE en Huelva, Nicolás Vargas y el vicepresidente del Consejo Territorial, José Antonio Ornedo.

En este sentido, Nicolás Vargas indicó que “la singularidad de la ONCE reside precisamente en su modelo de administración y gestión” y explicó que “los productos de juego no son nuestra razón de ser sino un medio y una fuente de ingresos para sostener un modelo de prestaciones sociales que es único en el mundo por su identidad, volumen de actividad y resultados”.

En cuanto a los resultados del último ejercicio, Vargas señaló que “arrojan un balance muy positivo y esperanzador ya que hemos crecido en ventas, empleos y premios, y hemos garantizado servicios sociales y de mayor calidad”.

El Grupo Social ONCE ha creado 90 nuevos puestos de trabajo a lo largo del último año con un incremento del 10,13% en los productos de juego social, que han sumado 5,76 millones en la provincia con más de 25 millones de premios repartidos.

Estos datos consolidan a la entidad como el cuarto empleador de España y el primer generador de trabajos para personas con discapacidad. Así lo ha comentado Cristóbal Martínez, quien ha apuntado que “los onubenses siempre nos tendrán a su lado cuando lo necesiten porque trabajamos en favor de ellos y con el objetivo de crear los puestos de trabajo que podamos”.

Con respecto al empleo, la provincia de Huelva cuenta con 334 vendedores de la ONCE de los 5.214 que integran la red de ventas de la Organización en Andalucía. La plantilla del Grupo Social se compone de 853 trabajadores entre los que el 42% son mujeres, mientras que el 58% de estas personas tienen algún tipo de discapacidad.

En cuanto al juego, las ventas han ascendido a 46,81 millones de euros, lo cual es un incremento del 10,13% desde el año anterior y que se encuentra por encima de la media del crecimiento de Andalucía. Asimismo, en la ciudad se repartieron 25,13 millones de euros en premios de los 351,98 millones repartidos en Andalucía.

Uno de los datos más importantes de la ONCE se enmarca en el ámbito de los Servicios Sociales, lo cual es considerado como uno los motivos principales de la entidad, según Cristóbal Martínez. En Huelva, su inversión asciende a 5,76 millones de euros. De cada euro ingresado por un cupón o producto de juego, el 53,7% se destina a premios, el 22,5% a salarios, el 13,4% a los gastos de gestión y el 10,4% a mejorar la vida de las personas ciegas y con otras capacidades.

Durante el último año, un total de 45 personas se afiliaron a la Organización, y de las 1.008 personas ciegas o con discapacidad visual, hay 64 onubenses que recibieron 1.226 horas de mediación personalizada. Además, algunos de ellos cuentan con un perro guía que facilita su movilidad y que actualmente son once. Asimismo, se han desarrollado 74 actividades de animación sociocultural y deportiva en toda la provincia y se han impartido clases sobre el manejo de las nuevas tecnologías y para aprender a escribir en braille.Cistóbal Martínez reflexionó sobre estos datos y comentó que “estas cifras son una palanca fundamental para Huelva y queremos seguir ayudando a los onubenses con el apoyo de las distintas instituciones”. Como balance, destacó que la prioridad es consolidar y reforzar el crecimiento de 2018 de cara a este nuevo ejercicio para “generar más recursos con el fin de conseguir más inversión social, más empleo, formación, servicios y más accesibilidad en Huelva”.

De cara a este nuevo ejercicio, la entidad continúa con el desarrollo de sus actividades así como con los juegos, que se consolidan en la actualidad como uno de los grandes apoyos para la ONCE.