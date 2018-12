Cinco gestos para una Nochebuena responsable

Sé que es oportunista hablar hoy, en plena jornada previa a la Nochebuena, de valores y de gestos responsables. No importa, porque lo importante es hablarlo, pero sobre todo es fundamental promover que como sociedad seamos responsables con lo que hablamos, y ya saben que eso significa ser hábiles para responder con acciones coherentes. Y lo mismo me da que sea por creencias religiosas, por ideología o por convicción personal. Por eso quiero aprovechar esta fecha tan oportunista para compartir algunos gestos que estaría genial que tuviéramos en cuenta en Nochebuena, y ya puestos, durante todos los días del año. Porque la fuerza social radica en eso, en hacer –y no tanto hablar– todos juntos y a la vez.

Gesto número 1: comprar con sentido

Seguro que les queda algo por comprar de última hora: un regalo, el vino con el que se van a presentar en la cena o cualquier otra cosa. Pues les sugiero que no se dejen llevar por las prisas, miren los etiquetados y compren con corazón y cabeza. Si es un juguete o un videojuego: que no sea sexista ni violento. Si es un libro: que promueva valores de esos que nos harán falta siempre. Y si es cualquier otra necesidad, valoren siempre las consecuencias de su compra desde el valioso sentido común que debería caracterizarnos pero que en demasiadas ocasiones nos falta.

A veces lo que compramos está demasiado envuelto, o mezcla demasiados componentes en su empaquetado haciendo difícil reciclar después todo lo que sobra, o quizás está justo al lado de exactamente lo mismo bajo otra marca que puede que haya ha sido fabricado o cultivado en nuestro entorno. Compren con sentido y con visión a largo plazo.

Gesto número 2: desechar con cabeza

Miedo dará ver el día 26 los contenedores de basura de cualquier ciudad. Ojalá este año no pase. Son días de regalos, de comidas especiales, de mucho más consumo y también muchos más desechos. Preparémonos por tanto para hacerlo medio bien.

Habiliten en algún sitio adecuado de sus casas cuatro puntos de recogida, y comuníquenselo a todos los que compartan en ese momento su espacio. Y sean coherentes con el tamaño, que esto de separar los residuos terminamos haciéndolo regular en ocasiones porque se saturan las bolsas: una para los botellines de cervezas, las botellas de vino y todo el cristal que en una noche de tantos brindis puede necesitar ser desechado; otra para todos los envases, retractilados y plásticos varios con los que nos complican el momento de abrir y disfrutar del regalo; una más para ese aluvión de papeles de regalo, instrucciones de uso que jamás miramos y tarjetas de felicitación; y la cuarta que sea una bolsa bien resistente, para todo lo orgánico.

Gesto número 3: desconexión digital

Hace ya varios años que el sonido de las notificaciones de las redes digitales enturbian las reuniones familiares tan señaladas. Se van a multiplicar hasta niveles insospechados el envío de chistes, felicitaciones digitales y mensajes de buenos deseos que compiten con las conversaciones de toda la vida. No caigamos en eso de dedicar un tiempo valiosísimo a seleccionar destinatarios en una lista de distribución para compartir de forma masiva la frase más ocurrente de la Nochebuena.

Por eso el tercer gesto que les propongo es apagar, o al menos silenciar, las redes. No se va a parar el mundo por desconectarnos digitalmente unas horas y dar prioridad al momento presente. Usen las redes también con cabeza. Las mensajerías de vídeo instantáneas para acortar distancias con los que tenemos lejos sí están permitidas, que esa es la verdadera revolución digital.

Gesto número 4: ser más humanos que nunca

Díganse verdades, expongan sus emociones, quiéranse y cuídense como si fueran a vivir la última Nochebuena, porque quizás lo sea. Y lejos de ver en este pensamiento algo triste o inquietante, considérenlo una oportunidad que les brinda tener los ojos abiertos. Como me recordó hace poco mi buen amigo en las ondas, Federico Sánchez de la Campa, “disfruten cada día como si fuera el último porque alguna vez será cierto”. Pues eso.

Gesto número 5: dedicar cinco minutos a recordar a Laura Luelmo

Y que no sea por discutir de política, ni por extremar los discursos más radicales, ni siquiera por compartir, aunque lo hagamos en la distancia, el dolor de la familia de esta última víctima de la violencia de género. Que esos minutos sean para educar a los más jóvenes que se sientan a la mesa, y para educarnos a nosotros mismos en el valor de la igualdad de oportunidades, en el valor de la solidaridad, en el del respeto a la diferencia y a la vida, en la no violencia y en la libertad.

Serán cinco minutos multiplicados por tantas personas como hayan decidido tener este gesto, y su efecto no puede ser en vano. Así se cambia el mundo, con el recuerdo y el rechazo de los que estamos plenamente convencidos de que somos muchos más los buenos que los malos, y por eso no podemos olvidar, ni callarnos.

Me gustaría terminar con las palabras que un padre dedicaba a todos los padres del mundo y que pude leer hace unos días en el Twitter de Pepa Cordero, otra buena amiga y mejor persona. Son del músico y violinista Ara Malikian: “Hombres padres de hijos, seamos responsables y eduquemos para que en el futuro las hijas de otros no tengan nunca más miedo... Que las mujeres sientan paz al andar por la calles depende de nosotros”. Depende de todos y de todas. Feliz Navidad.