El 112 gestiona 975 avisos de accidentes de circulación en el primer semestre del año

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha gestionado un total de 975 avisos relacionados con accidentes de circulación ocasionado en la provincia de Huelva durante el primer semestre del año. El territorio onubense ha sido en el que menos incidencias se han producido a nivel andaluz, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía. Por otra parte, en la capital, el servicio de Emergencias ha coordinado 246 avisos.

Emergencias 112 Andalucía recomienda una serie de medidas preventivas y pautas de autoprotección que ayudan a saber cómo actuar en caso de accidente de circulación y que son difundidas a diario con imágenes y vídeos interactivos a través de sus cuentas en las redes sociales.

El 112 recuerda que si se sufre un accidente en carretera o se presencia debe seguirse siempre la conducta PAS: proteger, alertar y socorrer. No obstante, no se deben realizar actuaciones si no se tienen los conocimientos necesarios ya que se puede causar más daños que beneficio a los heridos. También recomiendan detener el vehículo fuera de la calzada y señalizar con los triángulos de emergencia, además de encender las luces de emergencia, desconectar el motor, ponerse el chaleco reflectante y no fumar en el lugar del accidente. Una vez protegidos, se debe alertar a los servicios de emergencia del suceso.