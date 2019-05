“No sé es si lo conseguiré todo pero no haré lo contrario de lo que pienso”

–Nadie hubiera dicho hace un año, que usted sería la gerente del Infanta Elena.

–Yo tampoco me lo imaginaba ni siquiera hace 2 meses. Me llamaron y me preguntaron si estaría dispuesta a asumir la gerencia. En principio me dio un poco de vértigo porque es un cambio personal en un montón de proyectos: el Colegio de Médicos, mi consulta privada... una serie de cosas que me tuve que plantear, Si hubiera dicho que no, mal porque me dirían que es muy fácil criticar y no aportar soluciones. Cuando hemos denunciado un problema, siempre hemos propuesto una solución. Entonces lo hablé con mi marido pues también es una pérdida económica ya que han sido 25 años de trabajo y me animó: Inténtalo y siempre se puede volver atrás aunque no sea de la misma manera.

–¿Es que es incompatible el Colegio de Médicos y la gerencia del hospital?

–Parece ser que sí. Me llamó la secretaria del colegio y así me lo dijo. Ahora hay elecciones para la vicepresidencia y no me voy a presentar.

–¿Puso alguna condición para aceptar la gerencia?

–Una de las cosas era el cumplimiento de la sentencia de la desfusión pues al final no iba a ser yo responsable de no cumplirla y por otro lado, acelerar la apertura del Chare de Lepe. Son dos cosas con las que yo llevaba mucho tiempo comprometida.

–¿Qué se encontró al llegar?

–Pues me encontré el ordenador formateado y que no había ningún tipo de traspaso de problemas por parte de la dirección. Las tres secretarias de dirección y el director económico-administrativo dimitidos y una amenaza de huelga de personal de limpieza que ya estaba solicitada. El hospital me lo he encontrado peor de lo que esperaba todavía. Hemos tardado más en hacer el plan de choque contra las listas de espera porque no estaba preparado. No sé si Carlos Gutiérrez, el anterior gerente, lo tenía hecho. –¿Ni siquiera una carpeta con asuntos pendientes?

–No, nada.

–¿Cómo va aquí el plan de choque contra las listas de espera?

–Si tuviéramos las plantillas cubiertas no hubiéramos tenido casi listas de espera ni necesidad de plan de choque. Hemos empezado con Cirugía y Oftalmología pues Urología ya se estaba haciendo por las tardes, pero el 85% de nuestra lista de espera es Trauma y es que nos faltan cuatro especialistas. Si no tuviéramos esos déficits no tendríamos esa lista de espera. Pienso además que los planes de choque no deben ser para solucionar un momento ya que si no se da una solución estructural, vamos a generar otra nueva lista de espera.

–¿Qué queda pendiente de la desfusión?

–Queda casi todo: Digestivo, Obstetricia, Ginecología, Pediatría... Son unidades que funcionan medio conjuntamente. Rayos aunque está separada, la cartera de servicios aún no está definida; no está bien repartida la población a atender y ni tampoco la cartera de servicios.

–Recientemente el hospital ha sacado una convocatoria de cerca de 20 médicos y en ella había pediatras.

–Son plazas que forman parte de nuestra plantilla. Teníamos 8 pediatras y tendremos que recuperarlos, juntos o separados con el Juan Ramón. El Juan Ramón tenía 19 y tendrán 19 más los 8 que son los que necesitamos para atender a la población. El problema es que al separar servicios, si no estaban cubiertas las plantillas, uno u otro de los hospitales se quedaba cojo.

No hay profesionales y nos los estamos quitando unos a otros. Si yo tenía a alguien eventual y el Juan Ramón tiene una vacante de larga duración,o al revés, pues el profesional elige. Por eso es tan importante el plan de fidelización de los residentes que es lo que se está intentando. Que todas las vacantes se oferten. Si hay alguien disponible, por la normativa de bolsa, pues bien y a partir de ahí la idea es que todo lo vacante se les pueda ofertar a los residentes y cuando salgan tengan un contrato. Lo que no contratemos ahora será complicado después.

–Por otro lado está el proyecto del Materno-Infantil.

–El Materno-Infantil está en marcha y según me dijo el gerente del Juan Ramón, el 7 de junio la empresa a la que se adjudicó el proyecto de licitación ya lo tiene que entregar. A partir de ese proyecto, se abrirá el concurso para que las empresas hagan el proyecto de construcción.

–Por lo menos nos vamos hasta el 2025.

–Cuando yo he hablado con los gerentes del SAS, todos han marcado una media entre 4 y 6 años. Alrededor de cinco años es lo que se ha planteado siempre por la velocidad que llevan los plazos de la Administración. El Materno-Infantil es un proyecto que en principio sigue pero tenemos que solucionar un poco el tema de qué pasa durante todo ese tiempo.

Ahora lo que estamos viendo es qué espacios tenemos para recuperar cosas que están en el Juna Ramón. Yo siempre quise un Materno-Infantil pero el problema son los plazos . El acuerdo que se hizo con los sindicatos fue el Materno-Infantil y que el Juan Ramón se convirtiera en un hospital de nivel 1, pero si nosotros no descargamos parte de la actividad que nos corresponde, el Juan Ramón tampoco puede crecer.

–¿Cómo va lo del Chare de Lepe?

–Se están mirando opciones acerca del camino alternativo por donde se construyó. El problema es que empiecen esas obras y por otro lado, está la dotación de luz, agua y saneamientos. Sé que la delegada estuvo allí hace unos días para ver las prioridades.

–¿El Chare de Lepe descargará el Infanta?

–Los Chares se planificaron para acercar la atención hospitalarias a la población. En Huelva, quitando Riotinto, no hay camas fuera de la capital. Pero todo esto es como un Tetris. Si Lepe nos quita parte del trabajo, podremos asumir parte del que hace el Juan Ramón y repartir un poco mejor la carga.

–Da la impresión de que la fusión hospitalaria perjudicó más al Infanta que al Juan Ramón.

–Se hicieron una serie de movimientos en Pediatria, Gine y Obstetricia a cambio de que viniera Trauma y una serie de servicios. Cuando la fusión se paralizó lo que nos encontramos fue que cosas del Infanta habían ido para allá pero no fue lo mismo en el otro sentido. De este modo, las costuras reventaron porque todo no cabe en un mismo sitio.

Ya desde este mes Cirugía está empezando a funcionar de manera independiente pero todavía hay muchos servicios que tienen que organizarse aunque, por otro lado, estamos intentando cubrir las plantillas porque tampoco se van a separar especialidades y luego no tener a nadie para dar servicio o no poder hacer guardias.

–¿Que visión tiene para los próximos dos años?

–Lo primero es acabar con las listas de espera y fidelizar a las plantillas. Por lo menos los contratos no son ya mes a mes y ahora son algo más largos. Además hay que conseguir un volumen adecuado de profesionales porque tampoco sirve de nada abrir el Chare de Lepe si no hay profesionales que vayan allí a trabajar. Además no sé si finalmente ese Chare dependerá del Infanta. Lo primero es que funcionen bien Riotinto y el Infanta. Lo cierto es que con la crisis, Andalucía, y Huelva entre crisis y fusión, hemos perdido muchos profesionales de todas las categorías pero las más difíciles de reponer son las de los facultativos que no se encuentran en bolsa.

La gente se ha ido a otras autonomías o al extranjero. De los 7.000 MIR que se forman anualmente, la mitad pide a los colegios profesionales lo que se conoce como certificado de idoneidad que es lo que hace falta para irte a trabajar al extranjero. Además Andalucía es la que peores contratos ha dado y la que peor ha pagado hasta ahora. Se supone que se van a mejorar las retribuciones pero eso hasta que no estén aprobados los presupuestos no se sabrá en concreto.

–¿Le sorprendió el revuelo que causó su nombramiento?

–Del PSOE y de Comisiones hubo dos artículos en prensa antes de que nombraran. Yo siempre he seguido el mismo camino y he dicho las mismas cosas y voy a intentar conseguirlas. Que no, pues a lo mejor me echan o me voy. No sé qué pasará pero si uno no lo intenta,no lo consigue. Nadie creía que iba a haber desfusión, cinco manifestaciones y yo me lo creía y funcionó. A lo mejor ahora me equivoco, pero si uno cree en las cosas y trabaja por ellas tiene posibilidades.

–Usted fue muy reivindicativa. Le van a mirar con lupa todo lo que haga.

–No sé si el 100% de la imagen del hospital que tengo lo voy a conseguir pero desde luego, no voy a hacer lo contrario. Cuando por ejemplo, salió que el Infanta iba a ser un hospital de crónicos llamé y dije que si eso iba a ser así, que conmigo no contaran y me dijeron que había sido un malentendido. Soy consciente de que todo no se puede hacer pero hay que intentarlo.

–¿Y respecto al autobús para los trabajadores?

–Lo de los autobuses está en marcha desde el 2 de abril, en intentar solucionarlo. Me he reunido con Damas y llevamos un mes esperando conseguir cita con Emtusa para dar una solución de urgencia, ya que aunque se vea el coste del autobús es asumible, hay que hacer una licitación y eso lleva mucho tiempo y hay que dar una solución mientras tanto, al problema de los profesionales que van y vienen. Estamos intentado que se modifiquen un poco los horarios de los autobuses urbanos para que se adapten a los de los trabajadores Que vemos que a pesar de todo es factible conseguir el autobús, pues cuando nos reunamos con la plataforma logística, que es la que debe lanzar el concurso, se plantearán todas las necesidades y esa será una que se valore.

–Se supone que con el plan de choque los ingresos hospitalarios crecerán. ¿Está preparado el Infanta para eso?

–El plan de choque incluye muchas cosas que se hacen con cirugía ambulatoria. Algo más de ingresos hospitalarios supondrá seguro pero si hacemos un plan de choque y llega el verano y se cierran plantas,cuando lleguemos a septiembre, volveremos a tener un problema Intentaremos que como mínimo esté abierto el 50% de los quirófanos pues otros años se han cerrado mucho más e intentaremos no cerrar plantas.

–¿Ha tenido noticias ultimamente de Spiriman?

–Usted sabe el vídeo que me dedicó. No lo he entendido muy bien pues sus colaboradores Escribano y Barreda entraron en la Consejería de Empleo y a él le pareció bien. Higueras, que era el secretario, se presenta ahora a las municipales en Granada. En su momento él hablaba de trabajar desde dentro y no entiendo su reacción. Ha hecho comentarios de que pasaba consulta en el sindicato y son cosas que no merecen la pena ni refutarlas. No sé por qué pero bueno...

–¿Qué nombramientos ha hecho en el hospital?

–No he hecho nada.Las secretarias me las tengo que buscar. Una se ha marchado y las otras dos están porque no me he puesto a buscar otras pero ya se habrían ido. El director económico-administrativo está pendiente. Hablé con la directora médica y me preguntó qué vas a hacer. Le dije que esa no era mi prioridad en este momento, sino solucionar todo lo que va cayendo sobre la marcha. Quien siga la línea y trabaje como debemos trabajar no tiene porqué marcharse y quien no la siga pues tendrá que dejarlo, pero aún no me he puesto a cambiar nada.