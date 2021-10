Gente Inteligente: cómo cambiar los hábitos que ya no nos sirven

Somos sacos de hábitos. Cada día ponemos cientos de hábitos en marcha casi sin darnos cuenta. A base de repetirlos los hacemos sin tener que dedicarles nuestra atención consciente. Y eso es genial, porque podemos hacer e incluso pensar varias cosas a la vez. Y siento romper un mito muy cómodo para el género masculino: los hombres también…

Seguramente, usted tiene una forma concreta de levantarse, e incluso un ‘circuito’ determinado. Se ducha de una determinada manera, y se lava los dientes casi siempre igual. Sale de casa revisando todo en un orden concreto. Sigue las mismas rutas para llegar a sus destinos… Todo eso le permite liberar neuronas para pensar en las primeras obligaciones del día, para priorizar las tareas o para hacer la primera llamada urgente mientras conduce o camina. Pero claro, a veces se equivoca de camino porque no iba usted a ese sitio al que acude cada mañana, que es donde acaba; o llega donde sea y no recuerda si apagó la luz o echó la llave. Lo hizo inconscientemente.

Tenemos muchos hábitos de conducta y de pensamiento automatizados. ¿Se ha parado alguna vez a identificar los que no le gustan? ¿Y a cambiarlos?

Qué es un hábito

El hábito es un factor básico del aprendizaje y también es cualquiera de sus comportamientos aprendidos. Conducir, atarse los cordones, escribir en un teclado, o la forma que tiene de reflexionar sobre los temas, son acciones que implican una organización concreta de sus neuronas, una estructura que se repite y se repite hasta formar, literalmente, surcos neuronales.

Imagine un jardín de césped. Pasa usted pisando la yerba por el mismo sitio una vez cada dos semanas. Con el tiempo, poco a poco, notará un pequeño camino. Ahora imagine que pasa todos los lunes. Seguro que notará ese camino antes. Pero, ¿y si pasa todos los días? ¿Y si pasa todos los días varias veces? Puede que llegue un momento en el que no vuelva a brotar el césped. Ya tiene el surco, más profundo cuantas más veces haya recorrido el mismo hábito.

Así funciona nuestro cerebro: con el hábito memorizamos lo que aprendemos por asociación. Por eso el hábito es tan importante para el desarrollo físico y mental de las personas. Y por eso ha sido, y es, fundamental en nuestra evolución como especie. Pero ya sabe que no siempre es una evolución positiva.

Lo bueno del hábito es el poder que nos da para economizar esfuerzo, para ahorrar energía que dedicar a otras cosas que consideramos más importantes. Pero en su ventaja está su peligro. Porque como el hábito es inconsciente, perdemos el control consciente de nuestras conductas, y de nuestros pensamientos.

Así, además de afianzar hábitos que han dejado de apoyarnos, podemos perder capacidad creativa o bloquear nuestras emociones, entre otras desventajas.

La intención positiva del hábito

Es importante saber que cualquiera de sus hábitos existe porque en el primer momento le sirvió para algo. Por eso lo repitió. Tenía una intención positiva.

Sin embargo, a veces, llega un momento en el que deja de servirle. Bien porque ha madurado, porque tiene consecuencias dañinas en el largo plazo, porque cambia su contexto vital, o por lo que sea, lo que un día le venía bien ahora le daña. Pero ya lo tiene automatizado, y se le dispara solo, por un profundo surco del que le va a costar salir. ¿Cómo lo consigue?

Cambiar un hábito

Lo primero es observarse. Sí, otra vez. Y hacerlo además con toda su atención consciente centrada en atrapar los hábitos inconscientes que ya no le apoyan. Aunque no lo parezca, es relativamente fácil, porque sólo con la decisión de observarlos, se dará cuenta de que presta más atención a sus formas de actuar o pensar.Apunte en algún sitio todos los hábitos que se identifica. Especialmente los que no le gustan.

¿Le cuesta enderezar su día cuando se levanta con el pie torcido? ¿Le dura demasiado el enfado cuando alguien le contesta mal? ¿Pierde los nervios cuando le gritan? ¿Piensa que no cae bien a nadie cuando no responden a sus mensajes en ese grupo de WhatsApp que usted sabe? ¿Procura que nadie se entere de que está mal? ¿Cuántos pilotos automáticos tiene? De momento sólo apunte los hábitos. Es la forma de traerlos al consciente, algo indispensable para poder cambiarlos.

Ya tiene la lista. Pues ahora toca elegir uno. No quiera cambiarlo todo a la vez. Dependiendo de la profundidad del surco del hábito que elija, necesitará mucho esfuerzo consciente. Dese tiempo, respétese, y cuídese desde ya.

Elegido el hábito, procure identificar la intención positiva que tuvo en su momento. ¿Qué conseguía haciéndolo? ¿Atención? ¿Mimos? ¿Respeto? ¿Placer? ¿Desahogo? Busque bien. Empezó a conducirse o pensar así para obtener algo que le merecía la pena.

Ahora piense: ¿cómo puede conseguir eso mismo haciéndolo de otra forma o haciendo otra cosa? Escríbalo, que así se hará menos trampas, y hágalo de la forma más específica que pueda: cuando me griten, voy a respirar; cuando me sienta mal, voy a llamar a mis amistades; cuando no contesten a mis mensajes, voy a reconocer el mensaje de otra persona del grupo…

Ya sólo le queda dedicar todo su esfuerzo consciente a actuar muchas veces de la forma que ha decidido. Más de 28 veces según quienes estudian el hábito. El objetivo es llevarlo al inconsciente y convertirlo en un automatismo que, ahora sí, le apoye.Va a fallar, sobre todo al principio. Pero no desespere, vuelva darse tiempo y cuídese.

Porque esa es la maravilla del hábito: nos permite ser quienes queremos ser aprovechando los mismos mecanismos que nos han llevado a ser lo que somos. Usted decide.