Gabriel Cruz no entiende que se cuestionen las inyecciones de dinero al Recreativo de Huelva, en lo que considera un deber del Ayuntamiento que, avanza, seguirá cumpliendo.

El alcalde de la capital responde aquí a cuestiones relacionadas con el Decano del fútbol español.

–Los desembolsos para la ayuda al Recreativo se critican mucho.

–No se ayuda al Recreativo, se es responsable con él, que es diferente. El Recreativo es seña de identidad, un valor de Huelva, y es necesario reflotarlo y darle estabilidad económica e institucional para que pueda generar todo ese potencial que tiene en un mercado que es el deporte, porque somos el decano de uno de los países más importantes del mundo en materia de fútbol. Yo no me cuestiono la gestión y la participación, como socio muy mayoritario, del Ayuntamiento en el Recreativo de Huelva. Igual que tengo muy claro el necesario impulso y mejora del transporte público. No tiene nada que ver una cosa con la otra pero sí tienen un elemento en común: son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad.

–¿Entonces es una inversión?

–Uno: lo primero es su preservación como Bien de Interés Cultural que estamos obligados a mantener. Dos: sería una tragedia para Huelva que desapareciese y perdiese el decanato. Tres: el Recreativo, porque ya lo ha demostrado cuando ha estado bien institucional y económicamente, genera beneficios en la promoción pero también desde el punto de vista del empleo y de la actividad económica. ¿Eso quiere decir que renunciemos a la venta? Para nada. Lo deseable es que podamos culminar un proceso con todas las garantías. Pero en cualquier caso, lo que es innegociable es la supervivencia del Decano como seña de identidad, como BIC y como factor importante a nivel económico, deportivo, social, cultural y de empleo.

–¿Entonces le darán más dinero?

–El Ayuntamiento, mientras sea propietario, atenderá las necesidades del Recreativo en la medida que sea necesario. Y sin menoscabo de ninguna de las otras políticas municipales que desarrollamos. El proyecto Recreativo de Huelva no se hace a costa de nada, ni de la Edusi ni del PGOU ni de las políticas sociales o culturales; es un elemento importantísimo de Huelva.