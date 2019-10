Los productores de frutos rojos buscan la concentración de su oferta

Desde Freshuelva se quiso insistir en que “la presencia dela provincia en estos once años de Fruit Attraction , ha crecido de manera exponencial; ahora somos más de 30 las empresas que acudimos, la segunda representación en importancia de toda Andalucía, que se enorgullecen de su producción y de su manera de hacer las cosas con nuevos frutos y variedades”.

“En lugar de hacer innumerables gestiones y llamadas a clientes de toda Europa, viajar miles de kilómetros para hablar con todos ellos, quedamos en un sitio y podemos quedar con todos a la vez”. Quien habla así es Alberto Garrocho , presidente de Freshuelva quien definió la presencia del sector en la edición número once del encuentro en la Feria de Madrid como “un éxito más que rotundo; la cantidad de gente con la que hemos quedado desde el primer momento ha sido extraordinaria; se han superado todas las expectativas que nos habíamos hecho con anterioridad a la misma”.

El "orgullo" del presidente de la Diputación de Huelva

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, fue el representante de las instituciones en el segundo dia de celebración de Fruit Attracion. en su visita al estand de Freshuelva, Caraballo comprometió su apoyo en beneficio “del crecimiento de un sector que ayuda a generar riqueza y empleo en toda la provincia; tenemos más que buenas relaciones con ellos, les ayudamos para que puedan estar presentes un año más en este tipo de eventos, porque consideramos que son más que necesario y más todavía si después comprobamos como ha sido el caso, que el éxito parece garantizado”. Para el presidente de la institución provincial, “la situación que vive el sector de los frutos rojos parece más que estable, aunque hay que tener en cuenta que todavía deben resolver el problema del agua, en especial con el desdoblamiento del Túnel de San Silvestre, del que dependen no sólo las explotaciones agrícolas, sino el suministro a la población de buena parte de la provincia, además del trasvase del Condado, porque lo que precisan es tener garantías en el suministro de agua para asegurar el futuro de las explotaciones y el de miles de onubenses”.Sobre el Brexit, Caraballo se mostró más positivo, ya que “detecto más tranquilidad en el sector de la esperada y me dicen que creen que no les va a afectar tanto como pensaban”.