Un frente común para exigir la cesión de la estación y mejoras ferroviarias para Huelva

El déficit de infraestructuras es una cuestión de interés general, un asunto de estado ante el que la unidad se torna fundamental para lograr cualquier objetivo. Fue uno de los temas centrales del debate en el plenario del Ayuntamiento, donde Renfe y Adif estuvieron en la diana permanente por la falta de inversiones y de servicios. Hubo propuestas del PP, de Ciudadanos y aportaciones cruzadas del equipo de Gobierno para lograr acuerdos que permitan mostrar una imagen de fuerza a la hora de reivindicar las mejoras que Huelva necesita.

Todo ello con un trasfondo no solo de peticiones en materia de infraestructuras, sino también para el desarrollo urbanístico de la ciudad. El traslado de la estación de Renfe a su ubicación actual abrió la posibilidad a la capital de romper una barrera de vías y hormigón que la separa de su zona natural de expansión sur hacia el Ensanche. Con distintos nombres, pero al final las peticiones fueron todas en la misma dirección.

Toda la corporación salvo Unidas Podemos por Huelva y el concejal no adscrito Jesús Amador, que se abstuvieron, respaldaron la iniciativa del PP para la reinversión de la plusvalía de los terrenos de Renfe y Adif en el Ensanche Sur en mejoras de las redes ferroviarias y de los trenes que circulan en las líneas que unen a Huelva con el resto del país. Se incorporó a este acuerdo una enmienda del equipo de Gobierno para que el Ayuntamiento inste a la Junta de Compensación del sector a elaborar el diseño y materializar la construcción del futuro Parque del Ferrocarril. De este modo se integraría el Ensanche a través de la avenida de Italia en el núcleo urbano, compactando, tal y como contempla el futuro PGOU, una zona que ahora mismo queda aislada como una isla urbana.

En el corazón y como eje fundamental de ese desarrollo urbanístico se encuentra la antigua estación de Renfe. Su rehabilitación y cesión a la ciudad permitirían gozar de un edificio que forma parte del inventario de bienes protegidos de la ciudad. La iniciativa de Ciudadanos recibió el apoyo unánime de todas las fuerzas para instar a Adif a que ejecute de manera urgente la labores de mantenimiento y mejora ante el deterioro que sufre la antigua estación ferroviaria; se ejecute el convenio de cesión al Ayuntamiento para que sea efectivo en 2022 y se inicien los trámites y proyectos para que dicho edificio se convierta en el Museo Minero del Ferrocarril.

El alcalde, eso sí, fue muy clara al zanjar que no habrá pacto de mínimos. “Huelva no quiere una línea de altas prestaciones ni sucedáneos, sino una red de Alta Velocidad en las mismas condiciones y con la misma calidad que cualquier otra provincia y es una reivindicación a la que no vamos a renunciar nunca”. Así, a instancias del PP el consistoio se unió en este Pleno a las reivindicaciones de más y mejores inversiones en infraestructuras para la provincia de Huelva reclamadas por la Plataforma ‘Y Huelva cuándo’. Una moción que prosperó con la abstención de Unidas Podemos y del concejal no adscrito Jesús Amador, y a la que se incorporó además una enmienda in voce del equipo de Gobierno socialista para que el Puerto de Huelva secunde la reivindicación municipal para que se acometan a la mayor brevedad obras de mejora de las infraestructuras de carretera y ferroviarias clave para el desarrollo económico de Huelva.