De frente, pero con cuidado

Han pasado dos años, y a pesar de que todo empieza a tomar un cariz aparentemente normal, en nuestro subconsciente creemos que todo vuelve a ser igual que siempre. Esta reacción, además de necesaria para nuestro equilibrio emocional, es normal y humana. Dos años de pandemia han hecho mucho daño, no sólo a las hermandades, sino a la sociedad en general. En el mundo cofrade vivimos una aparente época dorada, donde los estrenos se suceden hasta tal punto, que cuando veamos a nuestras cofradías en la calle, van a ser irreconocibles. Una aparente grandiosidad, que, en muchos casos no corresponde con la realidad. Cierto es, que todos estos estrenos vienen avalados por un trabajo ingente y callado de las distintas juntas de gobierno, que en estos dos años aciagos han seguido luchando por conseguir los logros patrimoniales, de los que ahora nos sentimos orgullosos. Hermandades que, durante este tiempo, han potenciado su labor social y asistencial, convirtiéndose en muchos casos, en la infantería de la Iglesia, como ya las he llamado varias veces, en la labor caritativa. Pero, es el momento de hacer otras lecturas más acordes con la realidad.

La euforia en la que nos vemos inmerso por la vuelta a la llamada normalidad no oculta otras realidades menos amables. Vivimos en una época en la que el cambio generacional en las juntas de gobiernos no se está dando con la celeridad esperada, la Cuaresma la estamos un tanto despojando de cultos y cada vez son más los actos fuera de estos días preparatorios. Han desaparecido muchos actos formativos y de meditación y reflexión religiosa, además de otros asuntos que merecen su análisis. Ya falta muy poco para Semana Santa, y será el momento en el que podamos evaluar de forma cierta, la realidad de nuestras hermandades. Quizá, tengamos que bajar un poco las expectativas. A pesar de que hay muchas ganas de cofradías en las calles, de actos cofrades, de vivir una Semana Santa como siempre, ahora es el momento de ver cómo se traduce en la realidad esas ganas que tenemos todos de Semana Santa. A todo esto, no podemos olvidar, que desde la OMS no se ha anunciado el fin de la pandemia, y ahora, una nueva preocupación, como es la guerra en Ucrania, se añade a las propias por la salud. A pesar de todo, volveremos a vivir una nueva Semana Santa, que ya pensábamos que no íbamos a disfrutar nunca más.

Cierto es que las noches cuaresmales vuelven a llenarse de ensayos de costaleros, de sones de bandas poniéndose a punto. Las casas de las hermandades empiezan a llenarse de hermanos, los repartos de las papeletas de sitios ya se están llevando a cabo y todo parece a que vuelve a la realidad de siempre, pero, a pesar de todo, hay un sentimiento de interinidad de todo. Decíamos al principio, que necesitamos vivir la normalidad de siempre, pero todos, somos, o debemos ser, conscientes de que al menos de soslayo, hemos de mirar al lado donde hay una realidad latente que no podemos obviar. De esta manera, podremos solucionar situaciones difíciles antes de que éstas se enquisten. Han pasado dos años, volvemos, a priori, a la vida se siempre, pero creo que es bueno mirar a esos frentes, un tanto grises, para que posibles nuevas situaciones negativas no nos coja con el paso cambiado.