El fin de la campaña dispara el paro aunque hay menos que hace un año

Se esperaba aunque ha sido menor que el de hace un año. El fin de la campaña agrícola suele traer malas noticias para el número de parados en la provincia de Huelva y el pasado mes de junio no fue una excepción. De hecho, los 3.861 desempleados más contabilizados en la provincia de Huelva suponen un 8,76% más de los registrados el mes anterior y se da de bruces con la tendencia experimentada tanto en Andalucía (un 1,31% menos) como en España (bajada del 2,77%), donde la campaña turística comienza a despuntar en el número de contrataciones. En Huelva no ha sido suficiente y el abandono de las tareas en las fincas de producción de frutos rojos, es demasiado importante como para no lastrar los números dados a conocer ayer. No obstante, hay que reconocer que el panorama es bastante mejor que el de hace un año; en concreto un 3,86% más positivo, que es lo que ha bajado el número de personas inscritas en las listas del SAE respecto a hace un año. De hecho, el número de parados del pasado junio es el mejor desde la crisis económica, ya que no se registraba una cifra tan baja desde el año 2009, hace casi una década.

Todos los sectores se han empeñado en restar parados al número global, sobre todo los servicios, con un incipiente incremento en el número de contratos fruto del comienzo de la temporada estival. De hecho resta 1.065 personas a los demandantes de empleo; la construcción, industria y el colectivo sin empleo anterior también presentan cifras negativas de 193, 115 y 47 parados menos respectivamente. Todas ellas no son suficientes como para poder enjuagar los 5.281 jornaleros que se han quedado sin trabajo una vez finalizadas las tareas en los campos de producción de la provincia. De ellos, la inmensa mayoría (4.846) son extranjeros.

La precariedad sigue como principal escollo en el mercado laboral onubense

Tampoco la evolución de contratos deja bien parado al mes de junio, ya que en sus treinta días se registraron 12.385 menos que en el mes anterior, lo que supone una más que apreciable pérdida de un 25,46% hasta llegar a los 36.258, la menor de Andalucía sólo superada por las otras dos provincias donde la agricultura marca de manera indeleble la evolución del mercado laboral, Almería y Jaén. También en este aspecto y a pesar de reconocer la más que importante bajada mensual, la evolución interanual permite ser razonablemente optimista, ya que en los últimos doce meses se han firmado 1.371 contratos más, lo que supone un 3,93% de aumento sobre junio de 2017. Se trata de la mejor cifra entre todas las provincias andaluzas y a años luz de lo registrado en toda la comunidad autónoma, que experimenta un retroceso en los contratos firmados ligeramente superior al 2%, mientras que la media nacional registra una bajada del 1,62%. En este mismo apartado se tiene la mejor prueba de la enorme precariedad que lastra al mercado laboral de Huelva, ya que de todos los firmados, apenas 986 son de carácter indefinido, mientras que 35.272 son de tipo temporal. De todos los contratos que existen en la provincia, apenas el 2,38% son indefinidos.

La afiliación a la Seguridad Social sigue en la misma línea que cuando se analiza el número de parados, ya que el descenso experimentado en el mes de junio es más que apreciable (24.485 afiliados menos, lo que supone un 10% de descenso), aunque de nuevo las cifras interanuales que ejemplifican mejor la evolución a través de un periodo de tiempo más constante, registra un aumento superior al 6,5%, que se traduce en 13.642 afiliados más. El comportamiento de los cotizantes onubenses entronca así con lo registrado tanto en Andalucía como en España que, si bien comparten una tendencia positiva, su crecimiento se queda en la mitad del registrado en Huelva durante el último año natural.