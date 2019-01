La felicidad de los concejales

Que si la desaceleración económica, que si la baja natalidad, que si las comodidades que ofrece el área metropolitana frente a la ciudad o los altos impuestos que pagan los ciudadanos.... Por unos minutos, el Pleno del Ayuntamiento parecía un grupo de expertos de la Universidad debatiendo sobre las causas del éxodo poblacional de la capital.

El concienzudo análisis se produjo a raíz de la moción planteada por la portavoz popular (y que fue aprobada por todos los grupos a excepción de Enrique Figueroa) para que un grupo de expertos estudie medidas que pongan fin a la “preocupante” pérdida de habitantes –más 2.000 habitantes desde 2015– que padece la ciudad y para que UHU y Consistorio extiendan sus acuerdos de colaboración e impulsen “el intercambio de conocimientos y servicios más allá de la siempre realización de prácticas”.

Ante la petición de Pilar Miranda, la concejala de Participación Ciudadana, María Jesús Pulido, explicó, tal y como advirtió previamente Figueroa, que el Plan Estratégico, elaborado por la UHU y aprobado en 2017, aborda este tema y propone medidas, algunas de las cuales se están desarrollando. Entre ellas, mencionó las 20 píldoras formativas anuales, los itinerarios de inserción para jóvenes, la concesión de microcréditos, la ocupación al 100% del vivero empresarial o los planes de empleo.

Sin embargo, Miranda aseguró que el Plan Estratégico no aborda el asunto en profundidad, así como que con las acciones que se llevan a cabo “Huelva no despega de la crisis”. En este sentido, añadió que la ciudad, con 16.200 parados, un 36% de pobreza y algunos de los impuestos municipales más altos, “no es una ciudad feliz”.

Las palabras del alcalde no se hicieron esperar: “A lo mejor es que en su grupo no se sienten felices. Pero es que hace tres semanas hemos terminado las navidades y yo precisamente a esta ciudad no la he visto triste.Será que usted no está acostumbrad a la ebullición y a tanta gente en la calle”, espetó. Antes, Gabriel Cruz tiró de ironía para mostrar su alegría por el hecho de que el PP, “tras 24 años” se haya dado cuenta de que las inversiones son fundamentales para el desarrollo de la ciudad. “No está nada mal”, indicó.

Pero, además, el regidor, tildó de frívola la moción y pidió que se dimensione de forma rigurosa el tema del despoblamiento, ya que, en su opinión, el PP asocia prosperidad y riqueza a población. “Creo que, según su criterio, Paquistán, India y China son los países más felices y prósperos del mundo y, entonces, en Castaño del Robledo o Fuenteheridos se tiene que vivir fatal, ya que cuentan con poca población”, argumentó.

Del mismo modo, apuntó que en su mandato se trabaja para que Huelva sea una ciudad sostenible, más amable y próspera, de modo que su aspiración no pasa por “una Huelva de 600.000 habitantes”.