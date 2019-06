Las farmacias informarán a los médicos de los desabastecimientos

El Colegio Oficial de Farmacéuticos quiere abrir vías de comunicación con los médicos y resto del personal sanitario. Así lo indicó ayer el presidente de los farmacéuticos onubenses, Jorge Juan García Maestre durante la presentación de una exposición que, en la misma sede, recoge 100 años de la actividad farmacéutica de la provincia.

García Maestre explicó que “lo que queremos evitar es que el usuario esté recorriendo diferentes farmacias a la búsqueda del fármaco prescrito. Esto se puede solucionar si el médico conoce cuáles son aquellos medicamentos afectados por el desabastecimiento y ofrecerles una alternativa terapéutica que satisfaga las necesidades del paciente”.

De este modo, el presidente de los farmacéuticos onubenses lanzó un mensaje de tranquilidad ya que pese a esos desabastecimientos que se vienen produciendo en los últimos años, siempre se cuenta con un compuesto alternativo por lo que “el usuario no tiene porqué peregrinar de farmacia en farmacia”. Añadió que la falta de presentaciones es un fenómeno que se intensifica, que va a más y que trasciende las fronteras nacionales para extenderse por Europa.

Respecto a las noticias surgidas acerca de que será necesaria receta para adquirir ibuprofeno o paracetamol, Jorge Juan García aclaró que “ya hoy en día hay presentaciones que necesitan receta, pero las noticias que han aparecido no deben crear alarma y el tema no nos preocupa ya que ha sido una noticia que ha salido y poco más”.De este modo, para pequeñas patologías los farmacéuticos dispensarán esos compuestos como es habitual y derivarán a los usuarios, a los médicos en caso de que fuera necesaria la prescripción. Apuntó que hay casos en los que la presentación de un gramo a veces necesita receta y otras no, “pero es un tema de financiación que nada tiene que ver desde el punto de vista de salud”.