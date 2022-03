Una familia de acogida se hará cargo del bebé abandonado en la calle Rico de Huelva

Una familia de acogida se hará cargo en las próximas horas del bebé abandonado por en la calle Rico. El pequeño se encuentra en estos momentos hospitalizado en el Juan Ramón Jiménez, donde está siendo sometido a los preceptivos chequeos médicos. Una vez pase allí entre 24 y 48 horas serán los servicios sociales de la Junta de Andalucía los que hagan cargo en virtud de los protocolos existentes para casos similares. En este sentido, según explicó el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, Manuel Antonio Conde del Río, será una familia de las que integran el programa de acogimiento la que se haga cargo del niño. "Es donde mejor puede estar mientras prosigue la investigación y se aclara todo lo sucedido". Se trata de un régimen de acogida "provisional". El delegado señala que el pequeño permanecerá en este hogar "hasta que la Policía complete la investigación, determine si hay familiares biológicos que puedan hacerse cargo o bien se active el protocolo de acogimiento definitivo".

El bebé apareció alrededor de las 18:30 en un portal de la calle Rico. Se trata de un edificio con bajos comerciales donde se encuentran un dentista y una gestoría. Fue precisamente Susana, una trabajadora de ésta última la que escuchó el llanto. Al abrir la puerta encontró al recién nacido de apenas 12 horas de vida. "Estaba en el suelo, arropado con una mantita y no paraba de llorar". "Me quedé paralizada cuando abrí la puerta y lo vi en el ahí en el suelo", narró para Huelva Información. S

"Pensé que era una madre dando el pecho o el biberón que se había metido en el portal por comodidad y salí a decirle que entrase en la oficina", cuenta. Jamás pensó que lo que le esperaba al abrir la puerta: "No me lo podía imaginar. Llamé a mi compañero porque me quedé paralizada, no podía no mover los brazos para cogerlo". Rápidamente llamaron a la Policía que pueso en marcha todo el operativo sanitario.

El bebé presentaba "buen aspecto, pero tenía mucha hambre porque parecía un gorrión con la bota abierta. Lo cogí, lo acuné y se calmó. Lo tuve casi una hora en mis brazos". Estaba "arropado por una mantita". Susana lleva "toda la noche sin dormir pensando en esa criatura y en su madre. Quiero pensar que lo hizo porque sabía que lo íbamos a encontrar rápido". Los sanitarios que lo atendieron en el mismo portal le confirmaron que "tenía las constantes vitales estables". Saber que se encuentra fuera de peligro "me ha dejado mucho más tranquila".

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para identificar a la persona que abandonó un bebé en un portal de la calle Rico de la capital onubense. Para ello, los agentes han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de los locales comerciales próximos al punto en el que fue encontrado el pequeño de apenas 12 horas de vida. Fuentes consultadas por este diario indican que hay diferentes establecimientos con sistema de videovigilancia en los alrededores del punto donde se produjo el hallazgo, lo que puede facilitar a la Policía Nacional la identificación.

El bebé pesa casi tres kilos, por lo que la delegada del Gobierno, Bella Verano, subrayó que "está muy bien de peso", así como indicó que "se le están haciendo los controles rutinarios". Asimismo, apuntó que serán los Servicios Sociales los que informen de "cuáles son los pasos a seguir" y que se baraja la posibilidad de mandarlo con una familia de acogida, toda vez que ha explicado que se está a la espera de los resultados de la investigación, ya que "si se encuentra a la persona que lo abandonó" se podrá ver "si algún familiar cercano quiere hacerse cargo del niño". "Esperemos que la justicia haga su trabajo porque no se puede abandonar a un bebé recién nacido y aún con el cordón umbilical en un portal, porque si no lo llegan a escuchar podía haber muerto o haberle pasado cualquier otra cosa, pero afortunadamente está en buen estado de salud", subrayó.