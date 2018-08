La falta de tiempo es un preocupante tipo de pobreza social

No tengo tiempo, no me da la vida, no soy dueño de mi agenda, estoy saturado, me encantaría pero seguramente no podré, con tanto tiempo no puedo hacer planes, quién sabe dónde estaremos a tan largo plazo… Elijan una frase, la que hayan dicho o escuchado más recientemente, seguro que alguna les suena. Si les suenan por oírlas, enhorabuena. Pero si se reconocen diciéndolas, tengan cuidado. La sensación de falta de tiempo es un pernicioso tipo de pobreza social, la sufre sobre todo el dudosamente calificado Primer Mundo, y trae consigo consecuencias muy negativas para la sociedad y para las personas, incluso para los que sienten que sí tienen tiempo.

un recurso finito y no renovable

En una dinámica que a veces uso para iniciar mis talleres les pido a los participantes que, para presentarse, se ubiquen de pie en una línea que marco en el suelo: la línea de la vida. Uno de los extremos es el nacimiento y el otro es el último día para una esperanza de vida media de 83 años. Las personas buscan en qué punto aproximado de la línea están según su edad actual. Les pido entonces que miren hacia el nacimiento y compartan un par de momentos que hayan marcado sus vidas. Después les pido que miren hacia el otro extremo y piensen en lo que les gustaría hacer: la mayoría se emociona, sobre todo si está en esa edad en la que ya queda menos de la mitad de línea, y toma conciencia de que el tiempo es un recurso limitado que no se puede desperdiciar. Hagan la prueba.

Así que no: no creo que nadie piense que es inmortal. Pero sí: estoy convencida de que se nos olvida. El tiempo es un recurso finito y no renovable y por tanto uno de los más valiosos y con mayor impacto en nuestras vidas que no siempre cuidamos como merece.

Impacto en las personas

¿Cómo puede ser que en general tengamos cada vez más tecnología a nuestro servicio, más dispositivos para organizarnos y estar más cómodos, más alternativas de todo en nuestro entorno cercano, también en general menos hijos y aun así menos tiempo?

Lo cierto es que el tiempo lo vivimos como la temperatura, en forma de sensación. Por un lado está la temperatura real y por otro la sensación térmica. De la misma forma está el tiempo, que es el que es -24 horas al día, 60 minutos a la hora-, y después está la sensación de que te sobre o te falte. Es una percepción individual y personal.

La sensación de falta de tiempo es la principal causante de los trastornos de ansiedad o estrés en las personas, una realidad que ya fue calificada en 2016 por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia mundial. En 2018 no ha mejorado y eso que patologías como las depresiones, dolencias cardíacas, cardiovasculares, lesiones musculares o problemas dermatológicos pueden tener su origen o verse agravadas por culpa del estrés. Todo esto por no mencionar cómo esa sensación de ir por la vida sin tiempo y como locos afecta al vínculo con los hijos, con la familia, con los amigos, con nosotros mismos…

Y si devastadora es la sensación de falta de tiempo para las personas, tampoco es inocua para las empresas.

Impacto en las organizaciones

Las primeras consecuencias en las organizaciones son las directas por la falta de tiempo que sienten sus personas. Desde menor rendimiento hasta la fuga del talento, pasando por altos índices de baja laboral o mayor conflictividad interna entre otros, todo son perjuicios cuando la plantilla está estresada. Ya. Pero, ¿y la falta de tiempo en la gestión empresarial?

El estrés organizacional existe y puede ser igual de devastador. Algunos síntomas son no dedicar tiempo a planificar ni a evaluar las acciones que se han hecho porque no se considera necesario; o posponer la definición de protocolos y políticas de actuación, porque eso de consensuarlas y escribirlas es una "pérdida de tiempo"; o pensar que no es necesario "gastar horas y recursos" en preguntar a la plantilla o a los clientes o a los proveedores cómo están. Y ya no les cuento eso de pararse a escuchar… ¡Pararse nunca! Y así, por falta de tiempo, no investigar, no propiciar reflexiones estratégicas, jornadas de fortalecimiento de equipos o de simple y valiosa convivencia… ¿Tienen las organizaciones tiempo o están estresadas?

Un elevado nivel de estrés organizacional también agrava ciertas patologías: inestabilidad de objetivos y planes, debilidad de cultura corporativa, mala reputación, falta de compromiso de la plantilla, fuga de clientes, de proveedores, conflictividad interna y externa, baja rentabilidad.

La vacuna: planificar desde los valores

La falta de tiempo en la nueva pobreza social, un mal que se apodera de nuestros hábitos si no nos paramos a revisar nuestros valores y a tomar conciencia de a qué le estamos dando importancia al dedicarle este preciado recurso limitado. Y como siempre suelo escribir: si revisan su día a día y les gusta, genial, pero si no les gusta, ¿qué van a hacer?

El tiempo que dedicamos a cada cosa es una elección que hacemos desde nuestros valores o desde lo que consideramos importante en cada momento. Pero resulta que no siempre nos gusta, o que quizás nos hemos metido en una dinámica de hábitos que nos cuesta romper. Por eso gestionar el tiempo, revisar periódicamente a qué se lo regalamos y hacer una planificación consciente desde nuestros valores fundamentales es una buena vacuna. Y seguro que al mirar hacia el punto final de nuestra línea de la vida, esos valores no son cualquiera.

Compartimos un mundo en el que todo lo que hacemos y lo que no hacemos afecta a nuestro entorno. Nos repercutimos mutua y constantemente por acción y por omisión. Cruzarnos con personas estresadas o trabajar en organizaciones estresadas nos termina influyendo, e influye en la sociedad y en el mundo que nos rodea. ¿Qué sociedad queremos?