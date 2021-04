“La falta de sensibilización de los jóvenes ante el coronavirus es algo muy grave”

El onubense José López Araujo ha desarrollado su carrera profesional íntegramente en Madrid, ciudad a la que se trasladó con 18 años para estudiar la carrera de Medicina en la Universidad Complutense. Al terminar su formación, obtiene una plaza para realizar la residencia en en hospital de Arganda del Rey, y desde entonces ha estado trabajando en distintos centros del sistema sanitario madrileño, hasta recalar hace poco menos de un mes, con 32 años, en el hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal.

Y es que el hospital Zendal es el único diseñado en España “por y para luchar por la pandemia,-explica el doctor-, un centro construido, formado y en marcha, para pacientes con patologías Covid, compuesto por UCI, unidad de cuidados respiratorios intermedios y planta de hospitalización normal”.

En un principio no constaba de la unidad de rehabilitación de la que el doctor es responsable, “pero como se observó que algunos pacientes iban teniendo una serie de secuelas que necesitaban de un tratamiento de rehabilitación pues se decidió formar una unidad de fisioterapeutas y médicos rehabilitadores para mejorar su vuelta a la cotidianidad”.

“Se trata de pacientes con un déficit motor, no tanto respiratorio ya que necesitan un aporte mínimo de oxígeno, pero lo que tienen es sobre todo dificultad a la hora de realizar actividades de la vida diaria como puede ser andar, cortar un filete, tragar, o alteraciones del equilibrio, por ejemplo”, comenta López Araújo.

Según explica el doctor, “depende mucho de cada caso, pero un 50% de pacientes puede tener secuelas hasta más allá de un año después de haber padecido el covid”.

Como consecuencia de haber padecido coronavirus, explica el doctor, “estos pacientes tienen problemas que van desde necesidades de oxígeno persistente mínimas, a sensación de disnea, de falta de aire, o incluso secuelas psicológicas, ya que eres una persona perfectamente funcional y de la noche a la mañana te ves intubado en una UCI, sales después de un ingreso en el que no te has enterado de nada porque para eso estás dormido y a lo mejor ves que no eres capaz ni de sacar la lengua cuando te despiertas”.

A parte de eso, prosigue, “hay que sumar las secuelas motoras, que pueden ir desde afectación del tejido muscular hasta afectación del tejido nervioso.Puedes tener la parte muscular bien, pero si los nervios que tienen que llevar las órdenes se han visto afectados, polineuropatia, eso se convierte en otra secuela que puede tratar mucho en resolverse o incluso quedar de forma permanente”.

Según explica, “cada tipo de secuela tiene un tiempo de recuperación y por eso es complicado hace un cálculo para la recuperación ya que influyen muchos factores”. Los tiempos de cada pacientes son muy variables, prosigue, “tenemos casos que después de haber estado en UCI, que tendrían a priori una progresión más lenta, pues resulta que han recuperado rápido y en una semana nos hemos planteando el alta, sin embargo otros pueden llegar a tardar hasta un mes y medio en recibir el alta”.

El circuito que siguen normalmente los pacientes, detalla, “comienzan ingresados en la unidad médica que les corresponde, (uci, cuidados respiratorios intermedios o planta convencional), y los médicos responsables me piden una valoración. Les hago una exploración respiratoria y motora, estudio todo su historial para hacerme una imagen objetiva del paciente y conocer cuales son los déficit de su situación para, adecuándome a la necesidad del paciente, diseñar el tratamiento que tienen que ejecutar los fisioterpeutas”.

Este tratamiento, concreta, “puede ir desde ejercicios para recuperar el volumen pulmonar, reentrenar la musculatura respiratoria e intercostal, o el diafragma, para evitar el colapso alveolar masivo y que eso pueda suponer complicaciones posteriores; o un reentrenamiento muscular volviendo a caminar poco a poco, entrenamientos con bandas, en bicicleta,etc.”

Respecto al rango de edad de los pacientes, el doctor explica que “ahora tenemos ingresados a pacientes en torno a los 30 años con necesidades de oxígeno bastante importantes y que se les da el alta pero siguen teniendo secuelas”.

En este sentido, para López Araújo “el mensaje que hay que dejar claro es que esta no es una enfermedad de personas mayores. Es verdad que es más común en ellos, pero una persona completamente sana, de 32 años, puede tener una infección por covid muy grande que requiere hospitalización o incluso intubarlo en UCI, por lo que la falta de sensibilización de la gente joven a este respecto es muy grave, ya que no solo puede tener consecuencias para ellos, si no que muy probablemente también para sus familiares que son más mayores. Aquí no se libra nadie por cuestión de edad y puedes terminar ingresado siendo un paciente muy joven”.

Para evitar los contangios su respuesta es clara, “hay que seguir confiando en los tres pilares fundamentales: distancia, ventilación y mascarillas, ya que el cumplimiento de los tres ha demostrado que bajan mucho la incidencia”.