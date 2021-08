Andalucía Por Sí Huelva denuncia el estado crítico de la única olmeda de la ciudad

La formación Andalucía Por Sí Huelva, tras las visitas que han estado realizando de forma continuada a los trabajos de la obra en La Fuente Vieja, han denunciado el avance del detrimento tanto de la fauna como de la flora del lugar, el cual "ya no volverá a representar la imagen de ribera que era característica de esta zona".

"Gracias a estas visitas continuas, pudimos ver como la olmeda que está constituida por Olmo negrillo, especie completamente autóctona que está catalogada como amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y que es resistente a la peligrosa Grafiosis (hongo responsable de la desaparición de las grandes olmedas en América del norte y Europa), está viéndose reducida en ejemplares afectadas por una enfermedad", han indicado desde la formación.

La olmeda ha ido progresivamente languideciendo según avanzaba la obra, con la caída de ejemplares que hasta hace pocos meses están completamente sanos, pero que desde que la obra comenzó con el uso de una retroexcavadora en todo el lecho de cauce de agua que afectó completamente dañando las estructuras de estos árboles, haciendo que un hongo avanzara rápidamente entre los árboles heridos por estas obras y otros afectados por la falta de mantenimiento, hongo el cual se anilla a la zona cercana de la base del árbol provocando una lenta muerte, dejándolos con la base podrida y con un riesgo de caída muy alto.

"Vemos como colectivos como ArqueoHuelva, Sistema de Cabezos de Huelva, Monumento Natural de Andalucía y la página Dadmehr Prehistoric Experience se han implicado en la defensa de este entorno. Sin embargo, otros que dicen ser férreos defensores de los cabezos como Huelva Te Mira y Fridays For Future Huelva, no los hemos visto que hayan dicho nada sobre la ejecución de esta obra, la afección a la olmeda o como ciudadanos particulares se hayan tenido que encargar de la supervivencia de la población de sapillo pintojo, al ver como las instituciones se ponían una venda en los ojos y colectivos “ecologistas” no se encargaban".

Por todo esto, Andalucía Por Sí Huelva ha trasladado a la Junta de Andalucía, mediante una denuncia, la grave afección que presentaba esta olmeda por la aparición de un hongo que afectaba a los árboles produciendo su completa muerte en periodos de tiempo muy cortos. La Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente derivo esta queja al Ayuntamiento de Huelva "del cual aún estamos a la espera de respuesta al escrito del pasado 23 de julio sobre el grave estado de la olmeda, a la cual le vendría bien que se terminara esta interminable obra, que ha sido continuamente parada, sin que se halla comunicado las razones, para preocupación de los vecinos por los problemas que presenten las olas de barro que bajaran en temporada de lluvias, si esta obra no concluye, como por el peligro que da a los ciudadanos que visitan la fuente vieja por curiosidad con estos árboles cayendo".