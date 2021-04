El 68% de los españoles se muestra a favor de un modelo híbrido entre teletrabajo y oficina

Fundación Másfamilia, en colaboración con Cepsa, ha presentado la tercera edición del ‘Barómetro de la Conciliación en España – índice efr’, un estudio realizado para conocer y evaluar el estado de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en nuestro país. Dada la situación provocada por la pandemia, esta última edición del Barómetro de la Conciliación incluye una encuesta a la ciudadanía realizada a una muestra de 1.000 personas como población ocupada de forma virtual para analizar el impacto del teletrabajo en la sociedad.

Más de la mitad de los encuestados (65%) había teletrabajado previamente antes de la llegada del Covid-19. Respecto a si han encontrado o no dificultades para realizar su trabajo de manera correcta, un 58% reconoce no haber encontrado obstáculos para teletrabajar. Analizando el porcentaje de población que aseguraba que sí había tenido que hacer frente a una serie de dificultades (42%), el estudio muestra como gran parte de ellas corresponden a dificultades técnicas (49%), problemas para conciliar (17%) y no tener el lugar adecuado (12%).

Por otro lado, sobre el futuro del teletrabajo en España, el 59% de las personas encuestadas considera que después de la pandemia tendrá más facilidad para teletrabajar. Respecto a si esta modalidad laboral se mantendrá al completo o en un modelo híbrido, el 40% se muestra interesado en teletrabajo 3-4 días a la semana, frente al 32% que lo haría 5 días a la semana y al 28% que solo lo haría entre 1 o 2 días.

Según la edición 2020 de este informe, el estado de la conciliación en España ha experimentado una notable mejora de 5,0 puntos situándose así a más de 12 puntos del nivel de partida en el año 2008.

De acuerdo con los datos del barómetro – índice efr, las mejoras se producen tanto en el ámbito social como en el empresarial. En la parte social se produce un crecimiento en todos los indicadores, aunque no tanto como en la edición anterior, resultando muy destacables el de igualdad de oportunidades con una mejora de 6,4 puntos y el de salud pública con un incremento de 5,6 puntos. Sin embargo, retroceden ligeramente otros indicadores como el de la natalidad y la familia.

En lo que respecta a la esfera empresarial también se produce una mejora significativa. Se observa un crecimiento en indicadores como la reputación, la gestión de la conciliación y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con un incremento de 17, 19,1 y 7,3 puntos respectivamente.

El análisis global de los indicadores tanto sociales como empresariales revela un resultado positivo, algo que se ve reflejado en la percepción de la ciudadanía con respecto a la evolución de la conciliación en España. El indicador de percepción ciudadana mejora en esta edición, situándose la media de las respuestas en un valor de 3,2 en una escala de 1 a 5, teniendo en cuenta que en la anterior encuesta se situaba en 2,3 con una tendencia negativa.

Carlos Morán, director de Recursos Humanos (RRHH) de Cepsa afirma que “en Cepsa seguimos firmemente convencidos de que invertir en conciliación es hacerlo en satisfacción laboral, salud y bienestar y, por tanto, en calidad de vida. Es una inversión de las empresas en las personas que inmediatamente retorna en fuente de generación de compromiso de las personas hacia sus empresas. Es también una inversión solidaria con la sociedad en general y, por tanto, fuente igualmente de competitividad, reputación y excelencia empresarial. Todo ello crea el contexto adecuado para la generación de valor, ayuda a la recuperación y contribuye a crear un futuro mejor. Por todos estos motivos mantenemos nuestro apoyo a Fundación Más Familia en la elaboración del presente Observatorio”.

Por su parte, Roberto Martínez, director de Fundación Másfamilia y la Iniciativa efr, explica que es el momento de echar la vista atrás y comprobar los avances sociales y laborales en la materia unidos al desarrollo de este siglo XXI: “No obstante, vivimos inmersos en una pandemia de la que todavía no conocemos bien sus causas y menos aún, sus consecuencias finales. Sin lugar a dudas, condiciona nuestras vidas y cómo no, afectará a los resultados de este barómetro de una manera u otra. Por ello, en esta ocasión hemos querido completar los cálculos y datos objetivos correspondientes al barómetro 2020, con una amplia encuesta de opinión ciudadana realizada a finales del ejercicio y que muestra el efecto de la pandemia COVID-19 sobre nuestro país en la materia que nos ocupa. Espero que este trabajo sirva para diseñar, o redefinir políticas públicas y privadas en relación a la conciliación agradeciendo, por último, la colaboración de Cepsa sin la cual no hubiera sido posible”.

El Barómetro de la Conciliación es un estudio elaborado por Fundación Másfamilia con el patrocinio de Cepsa, para conocer la evolución del estado de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en España. Con este objetivo, en esta tercera edición, se han analizado 87 indicadores sociales y empresariales relacionados con la conciliación, con el objetivo de extraer un índice que permita analizar su evolución entre los años 2008 y 2020.

Cepsa

Cepsa es una empresa global de energía y química que opera de principio a fin en todas las etapas de la cadena de valor del petróleo y el gas. Cepsa también fabrica productos a partir de materias primas de origen vegetal y opera en el sector de las energías renovables. Cepsa tiene 90 años de experiencia y un equipo de más de 10.000 empleados que combina excelencia técnica y capacidad de adaptación. Las operaciones de Cepsa están presentes en los cinco continentes.

Fundación Másfamilia

Fundación Másfamilia es una organización independiente y sin ánimo de lucro, que desde el año 2003 trabaja en aportar soluciones innovadoras y altamente profesionales como el Certificado efr en gestión de la conciliación, con el que ya cuentan más de 800 entidades en todo el mundo. Asimismo, Másfamilia desarrolla acciones que supongan una mejora de la calidad de vida y bienestar de las familias mediante la conciliación de la vida personal y laboral, en contraprestación al importante papel que juegan comoelemento de cohesión social.