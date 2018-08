Los equipos especializados asisten a más de 800 niños en riesgo en 2017

Los equipos de tratamiento familiar (ETF) de la provincia atendieron durante 2017 a 410 familias y 821 menores en situación de riesgo o desprotección. Se trata de una cifra similar a la registrada en 2016 en relación al número de familias (404), aunque con un aumento de 62 menores, toda vez que se atendió a 759 niños y niñas durante ese año.

Esta cifra es sólo un dato sobre las personas que cada año participan en el Programa de Tratamiento a Familias con Riesgo o Desprotección (PTF) en Huelva, impulsado por la Junta de Andalucía en colaboración con la Diputación Provincial y los ayuntamientos de las localidades de más de 20.000 habitantes -Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte, Moguer y Aljaraque-, cuyos objetivos básicos son la promoción de los derechos y el desarrollo integral de los menores en un ambiente familiar normalizado, además de dar soporte a los padres para que puedan cumplir positivamente la función parental y den así respuesta satisfactoria a las necesidades de los menores que están a su cargo.

En Huelva existen 13 equipos dependientes de la Diputación y de 7 ayuntamientos

Con objeto de conocer un poco más de cerca cómo trabaja un equipo de tratamiento familiar, Huelva Información se acerca hasta el centro municipal de Servicios Sociales de Moguer, para poner nombres y apellidos -también rostros- a las personas que atienden y las que son atendidas gracias a este servicio.

En una espaciosa estancia, donde trabajan y habitualmente realizan sus reuniones, se encuentran Iris Calero, trabajadora social; Teresa Olivares, educadora social; e Isabel Coronel, psicóloga. Las tres forman un equipo interdisciplinar que desde noviembre de 2011 ha sabido apoyar y dar respuesta a situaciones difíciles y de lo más variadas que afectan a personas de todas las clases sociales y de diversa procedencia. Junto a Ascensión Mora, coordinadora de este equipo y directora de Servicios Sociales de Moguer, explican cómo desarrollan su actividad.

Hasta 2012, según cuenta Ascensión, "dependíamos de la Diputación, porque éramos un municipio menor de 20.000 habitantes, pero a partir de esa fecha ya gestionamos nuestros propios servicios sociales". Desde ese momento, decenas de familias han sido atendidas, como las 42 del pasado año, o las 29 del presente momento, según cuenta Iris, de las que 21 son españolas y 8 extranjeras. Con ello quieren visibilizar que no todas las personas atendidas en el programa de tratamiento familiar son de procedencia extranjera, al menos en este caso. Y eso si se tiene en cuenta que según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de 1 de enero de 2017, el 25% de la población de Moguer era extranjera, como publicó recientemente este periódico, con la comunidad procedente de Marruecos como la más numerosa.

Isabel, por su parte, explica que el objetivo fundamental es preservar la unidad familiar, es decir, "que en familias en las que haya un riesgo en los menores se haga un trabajo preventivo de que se tengan que tomar medidas de esos niños". Para ello, este equipo se centra en el aspecto terapéutico y obtiene anualmente unos resultados superiores al 90%. Además, como cuenta Iris, a la acción terapéutica le acompaña la gestión de recursos de tipo económico o social.

Aproximadamente, el equipo de tratamiento familiar de Moguer suele atender a medio centenar de familias de forma anual. Durante los 365 días del año detectan situaciones y problemas familiares espinosos en los que los menores se ven envueltos. Como las restantes localidades que tienen PTF, trabajan con dos subprogramas: de riesgos y de reunificación familiar.

Todas las personas que llegan para ser atendidas deben pasar por tres fases desde el inicio hasta el final del programa de tratamiento familiar. La primera etapa es la de la valoración, en la que se hace una evaluación de las situaciones que presentan los miembros. Posteriormente se diseña un tratamiento en familia y, por último, se realiza un seguimiento. Estas etapas tienen un plazo de 18 meses para trabajar con las familias, pero como afirma Teresa Olivares, "podemos pedir una prórroga de 6 meses".

Al conocer más a fondo su labor, Iris, Teresa, Isabel y Ascensión cuentan que muchos de los casos de menores que anualmente atienden llegan gracias a la colaboración de los centros de salud, colegios, trabajadores sociales y también del teléfono de maltrato infantil, que informan de situaciones difíciles como maltrato, negligencia, abusos sexuales, menores conflictivos y con problemas de drogadicción, entre otros casos. Por su parte, las familias también presentan grandes problemas que hacen que las situaciones se agraven aún más. Suelen ser, en muchos casos, familias multiproblemáticas, debido a padecer malos tratos; contar con problemas psiquiátricos; familias en crisis por separaciones, divorcios y por no saber sobrellevar la adolescencia de sus hijos; y también familias que heredan de sus progenitores el no saber cuidar a sus vástagos. Esto último, como recalca Isabel, se denomina problema transgeneracional y se debe, según comenta, a que "no tienen un modelo".

Como es de prever, son muchos los rostros de personas, menores y familias en general que este equipo de Moguer ha tratado durante estos años. Uno de ellos, para visualizar la situación y poner nombres y apellidos a esta realidad, es el de Peña Gómez, una madre de dos menores que padeció una situación complicada hace algunos años después de su separación. En aquel entonces vivía en Palos de la Frontera y tornó a Moguer, su localidad natal. Su hijo mayor, en aquel entonces de 13 años, no la podía ver y le gritaba, y ella estaba "anímicamente fatal", por lo que acudió a Servicios Sociales de Moguer y entró en este programa, por recomendación de un familiar que había recibido atención anteriormente. Desde ese momento han pasado casi tres años, con varias prórrogas, si bien su situación actual es bien distinta a la que vivía entonces. "Me han ayudado y me han cambiado la vida en todo: en el trabajo, con mis hijos, anímicamente...", comenta mientras señala que las integrantes del equipo son desde entonces sus confidentes y, como asegura, "mis ángeles". "Si no fuera por ellas, no hubiera seguido", recalca.

Pero no todos los casos son iguales y algunas veces hay "retiradas" de menores, que son derivados a diversos centros. Son situaciones difíciles, pero como afirma Isabel, "la idea de la Administración siempre es darle un tiempo a los padres para que se recuperen en sus capacidades y poder cuidar de sus niños ellos".

A pesar de que en ocasiones señalan que es un trabajo frustrante -cuando ven que no hay cambios en las familias-, aún guardan la misma meta de sus inicios, como concluye Isabel: "Nos gustaría saber llegar a todas las familias para poder ayudarlas".