El epicentro de las noches festivas

Uno de los atractivos de las Fiestas Colombinas es el ambiente de marcha y discotecas que ofrece, con diversas casetas que no cierran hasta las primeras luces de la mañana y que constituyen el principal reclamo para los más jóvenes. En la calle La Pinta se encuentran las casetas Quinto Pino, Cadena 100 Huelva, Radio Occidente y Tangazo O'Brasil, unos espacios que ofrecen un show musical durante toda la noche sin descanso.

Algunas de estas casetas ponen a la venta, semanas previas a las fiestas, unas pulseras para entrar sin tener que esperar colas y con tres consumiciones incluidas por un precio que rondan los veinte euros, las cuales suelen tener muy buena acogida desde hace unos años. El precio de entrada de las casetas de discoteca gira en torno a los 8 euros, aunque varía en función del día, e incluye una consumición , excepto la caseta brasileña cuya entrada es gratuita.

"Llevo comprando la pulsera de Quinto Pino desde que empecé a entrar en las casetas de discoteca y es lo que me sale más rentable, ya que suelo ir de miércoles a sábado. No tengo que esperar colas y me garantizo entrar en algún sitio donde poder bailar y divertirme", cuenta a Huelva Información Alicia Moreno, una joven que pasea junto a sus amigas por el recinto. Por otro lado, Natalia Carrión explica que "Yo no compro pulsera porque solo voy a ir un día, además la música suele ser la misma todos los días, pero sí merece la pena ir a cualquiera y estar allí toda la noche, es la única calle donde me parece que hay ambiente hasta que cierran las Colombinas".

El género indiscutible es el reggaetón, aunque el trap está tomando mucha fuerza entre los jóvenes. Las canciones de artistas como Bad Bunny, Ozuna o Natti Natasha se entremezclan por toda la calle La Pinta, mientras intentan proclamarse como reyes de las noches colombinas. Aunque tampoco faltan clásicos como Todos los días sale el sol o El aire de la calle, que dan el aviso de que está amaneciendo y ponen el broche de oro a la noche.

Además, muchos de estos espacios contratan a bailarines que animan aún más el ambiente nocturno y que atraen aún más a curiosos. Las aglomeraciones en las entradas de estas casetas se repiten noche tras noche y no dejan de aumentar con el transcurso de la madrugada. Algunos rezagados se conforman con cantar y bailar desde la calle mientras que otros no dudan en hacer cola, la cual no tarda en formarse.

Por otra parte, la caseta Tangazo O'Brasil ofrece toda la noche música brasileña donde la samba, la bossa nova y otros ritmos latinos toman protagonismo. "Voy a ir este año a la caseta de Cadena 100 por probar qué tal es. Me gusta ir por estas casetas porque de madrugada es el sitio donde más ambiente hay y es donde mejor música ponen. Mis amigos y yo intentamos ir casi todos los días de Colombinas, es una vez al año y hay que disfrutarlas", explica Rocío Bermúdez, una onubense de 20 años.

Por otro lado, Carmen Moreno señala que "las casetas de la calle La Pinta son el escenario perfecto para seguir la fiesta cuando es madrugada, siempre tienen la música más actual y el ambiente siempre es bueno, hay seguridad y no hay peleas ni conflictos dentro, son unos espacios seguros y los que más se asemejan a una discoteca".