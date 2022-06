Remedios Malvárez: "La historia es patrimonio de la sociedad y tenemos derecho a conocerla y aprender de ella"

La tierra se abre y habla. Una poesía audiovisual desgrana la barbarie y el horror cometidos en Sevilla durante la represión franquista. La narra la cineasta onubense, Remedios Malvárez, quien, con mimo y respeto, reconstruye nuestro pasado para comprender el presente. Rasga el silencio que había en torno a la fosa de Pico Reja, una de las más grandes de Europa, y lo hace invitando a la reflexión. Testimonios de familiares directos de las víctimas, documentos históricos y una emotiva canción se conjugan para ofrecer un relato que permanecía amordazado desde hace más de 80 años.

-¿Cuándo se da cuenta de que quiere contar en una película el horror en la fosa de Pico Reja?

- Todo comienza cuando el Ayuntamiento de Sevilla pide a nuestra productora (Producciones Singulares) una pieza documental en homenaje a la Corporación Municipal de 1936. Fue en ese momento, tras un trabajo de investigación, cuando empezamos a descubrir todo lo que aconteció en Sevilla durante la represión franquista. Desconocedora de todo ello, me causaron una gran sorpresa y un profundo horror los asesinatos selectivos que se cometieron. Es cuando me engancho del tema y tengo esa sensación de idiotez de que desconoces la historia. Fruto de ello me puse a investigar y a escribir sobre la fosa de Pico Reja.

- Distintos perfiles de personas son las voces de los testimonios del documental, ¿cuál fue el criterio para la elección de los protagonistas?

- Tuvimos que valorar bastantes perfiles para ver qué nos interesaba. Las personas seleccionadas han sido escogidas por sus historias y por sus perfiles, pues son familiares directos de víctimas, de alcaldes y de personas que estuvieron en campos de concentración. Reúnen todo aquello que queríamos plasmar, con un discurso acorde a lo que queríamos contar. Desechamos los relatos de dolor y miseria que se quedaban en eso solamente, no queríamos ahondar en el dolor ajeno, un recurso en el que es muy fácil caer, pero que no nos parecía justo. Creo que retratan muy bien los diferentes tipos de víctimas que hubo. A su vez, ofrecen sus testimonios en lugares escogidos minuciosamente, como un antiguo campo de concentración, la antigua cárcel o la casa desde donde se llevaron a Blas Infante.

- Contáis también con un gran equipo de historiadores detrás.

- Un documental exige un trabajo de preproducción de muchos meses, en los que nos hemos asesorado de los mejores historiadores. Trabajamos con el documentalista Juanmi Barrero, quien nos ha ido guiando y acercando a los historiadores que, aunque no aparezcan físicamente en la película, han hecho un gran trabajo. Además, hemos recurrido a fuentes como periódicos de la época, fotografías, documentos escritos o audios, que prueban todo lo que contamos. De hecho, incluso recogemos audios de Queipo de Llanos, en los que instaba a violar a las mujeres.

- A todos estos recursos se une uno muy original, la música.

- La fosa es muy poética y muy visual, tanto que su sonido y su silencio ya transmiten y queríamos crear una obra de arte en torno a ello. Queríamos contarlo desde una canción porque es una manera de empatizar con el espectador. Si se fija, la película adquiere un tono grisáceo, como si Sevilla fuese Irlanda, y es la canción la que crea la primavera, la luz. Es cierto que no sabíamos como iba a resultar, era un experimento. A priori, resultaba extraño, pero la combinación quedó muy bien y sirve para acercar al espectador a lo que queremos contar.

- ¿Rocío Márquez y Antonio Manuel fueron sus primeras opciones para el apartado musical?

- Sí, sin dudarlo. A Rocío le tengo una profunda admiración y cuando hice el guión me encajaba su voz, que, bien puede ser una caricia, bien una cuchillada. La voz era ella y ella quería ser partícipe. Antonio Manuel, como poeta e historiador, es inmejorable y conoce muy bien todo el tema que queríamos contar. A todo ello se unía que ya habían trabajado juntos y tenían mucha complicidad. La mezcla ha sido mágica, le da un subidón tremendo a la película. La canción es una pasada y se difundirá por sí misma también, por lo que espero que tenga el sitio que merece.

- ¿Por qué es ahora el momento de sacar a la luz la historia de Pico Reja?

- Es un buen momento porque es actualidad. Además, el día 14 de junio se conmemora el día de la memoria histórica y democrática de Andalucía, tres días antes de nuestro estreno. También es buen momento siempre que haya un desconocimiento social de un período tan duro como este. Es necesario que esta historia se sepa y, no por rencor y venganza, sino por esperanza y derechos humanos. La historia es el patrimonio de la sociedad y tenemos derecho a reconocerlo y aprender de ello. En ese sentido, me gustaría destacar que no es una obra histórica, sino del presente. Es una película desde el hoy que crea un espacio de reflexión para que, desde la esperanza, la concordia y la paz, los espectadores puedan hacer su análisis.

- Huelva también tiene una especial vinculación con Pico Reja, tal y como hemos podido saber recientemente.

- La vinculación más directa de Huelva es el reciente hallazgo de los restos de gran parte de la Columna Minera del 36 en esta fosa. Eran mineros que marcharon hasta Sevilla en defensa de la libertad y fueron traicionados en La Pañoleta. Además de ello, en casi todos los municipios onubenses hay fosas, por lo que hay mucho de Huelva en este tipo de documentales.

- ¿Qué supone para usted ahondar en un pasado tan doloroso?

- La película no nos ha dejado indiferentes a ninguno. Es imposible que, ante la constatación de hechos reales como balas, cráneos o manos atadas, no se te remueva nada. Somos profesionales y, por ello, sacamos el trabajo adelante, pero nuestros sentimientos están ahí y todos nos hemos roto en algún momento de la producción. Lo que me gustaría es que el espectador pueda sentir lo que yo sentí dentro de las fosas: horas y horas agachada en un agujero repleto de horrores. Cuando esa tierra toca tu piel es muy duro. He hecho un ejercicio de madurez y sensatez, pero también sientes vergüenza al decir "¿por qué no se ha hecho antes y por qué no se nos ha explicado que estas fosas estaban aquí y su historia?".

- ¿Con qué se va a topar el espectador en las salas?

- El espectador va a tener ante sí una película que le sorprenderá y que le hará pensar. Es una obra que te cuestiona desde el minuto cero, que te informa y transforma y que te guía hacia la esperanza. Conjugamos metáfora y poesía que una obra artística de gran fluidez.

- ¿Dónde se va a poder ver la película?

- Pico Reja, la verdad que la tierra esconde se proyectará en una veintena de salas de España a partir del 17 de junio. En Huelva, por ejemplo, estará en el cine de Islantilla. Además, también realizaremos presentaciones selectivas con encuentros con los protagonistas y, tras ello, queremos ir a varios premios nacionales de prestigio, como los Goya.

- La película ya ha estado en varios festivales y certámenes y siempre ha gozado de una gran acogida, ¿cómo recibís las buenas palabras de todos ellos?

- Los reconocimientos vienen genial para seguir trabajando. Tuvimos muy buena acogida en el Festival de Cine de Sevilla, al igual que otros festivales internacionales muy prestigiosos, pero, de todo ello, me quedo con la cara del público. Me quedo con ese teatro Lope de Vega de Sevilla, lleno a rebosar, y con cinco minutos de aplausos. Me quedo con las caras de satisfacción y sorpresa. Y me quedo con que la gente nos haya comprendido. Igualmente, me emocionó mucho el público de Huelva durante el Festival de Cine Iberoamericano, donde los espectadores, jóvenes y desconocedores de todo esto, quedaron sorprendidos ante lo que estaban viendo. Son gente joven, sin prejuicios, sin dolor y, aun así, lo interiorizaron a la perfección.

- Además de ello, ¿algún próximo proyecto que nos pueda contar?

- Lo próximo que deseo es poder llevar la película a centros educativos y universidades para que los jóvenes puedan conocer de dónde venimos y saber a dónde vamos. A partir del año que viene, Canal Sur adquiere los derechos y me gustaría que tuviese más recorrido, sin más interés que el visionado por parte de los jóvenes. En lo relativo a proyectos diferentes, siempre algo tenemos entre manos, pero nada cerrado aún. Lo que sí es cierto es que lo que más me gusta es rodar en la tierra de donde soy o cerca de ella.

- Las historias que cuenta siempre miran a Andalucía. Sucede con Alalá o Menese.

- Las historias te llegan, las miras y las valoras y en la productora siempre queremos contar historias que nos importan. Mi filmografía está muy ligada al flamenco, donde más cómoda me encuentro, si bien esta vez hemos querido dar un giro, pero siempre con el objetivo de contar historias que aporten y sean necesarias. Esa característica está presente en todas nuestras producciones, cada una con sus matices claro está. Mi sueño es contar lo que quiero, aprender y divertirme y puedo decir que lo hago.

- ¿Cómo valora el escenario cinematográfico actual en Andalucía?

- Andalucía tiene un talento brutal y, prueba de ello, es que hacemos más cortometrajes que cualquier sitio de España. Sin embargo, a la hora de crear industria no tenemos las posibilidades de otras comunidades. Contar historias conlleva gastos e inversiones y necesitamos un apoyo fuerte de las instituciones porque está demostrado que, cuando se apuesta, se recupera lo invertido con creces. En cuanto a Huelva, mi casa, quiero decir que me alegra mucho que el Festival se haya recuperado porque es un sello de identidad de la provincia. Tenemos que seguir implicándonos con él.

- Estudió Derecho, pero finalmente se decantó por el cine. ¿Cómo es eso?

- Soy de una generación que no pudo estudiar cine. Me hizo muy feliz estudiar Derecho y siento un gran respeto por la profesión, pero mis inquietudes siempre nacían por la imagen. Mi trabajo fue y sigue siendo la fotografía, era lo que siempre había querido. El sueño hay que trabajarlo mucho para que se cumpla.