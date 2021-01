La irrupción de la pandemia de la covid ha marcado el inicio del segundo mandato de Gabriel Cruz al frente del Gobierno municipal.

Pero en estos meses ha dejado entrever que no detendrá su impulso a la transformación de Huelva ya emprendida para configurar el modelo de ciudad moderna, agradable y habitable que pretende alcanzar en muy pocos años.

–La covid-19 deja estos días datos preocupantes en Huelva. ¿Teme que empeoren? ¿Se deberían aplicar más restricciones?

–Tenemos que llevar hasta el final todas las medidas en marcha porque son indispensables para doblegar la curva y están orientadas a un objetivo estudiado por los expertos. Hay que tener absoluta confianza en las autoridades sanitarias y seguir sus indicaciones, pero me preocupa muchísimo la situación y no me canso de lanzar un mensaje de responsabilidad para que nos lo tomemos muy en serio.

–¿Hubo demasiada relajación en las Navidades?

–Es muy difícil saberlo ahora. Se ha tratado simplemente de conjugar, de una manera, además, bastante moderada, el mantenimiento de la actividad económica con la protección y la seguridad. Pero insisto en que es importantísimo que seamos responsables. Estamos inmersos en esta tercera ola, que en Huelva, además, es la más cruenta con mucha diferencia.

–Estos meses atrás respondieron con ayudas a la crisis generada. ¿Cómo lo van a hacer este año?

–Abordamos la elaboración de un presupuesto que tiene que ser lo suficientemente ambicioso como para dar cumplimiento a los objetivos que tenemos marcados como proyecto de ciudad en el contexto actual. Debe ser un presupuesto tan flexible que te permita de manera ágil y eficaz mover partidas atendiendo a las necesidades concretas tanto derivadas de la covid como de proyectos condicionados a la evolución de la pandemia.

–¿Habrá nuevas partidas de ayudas por la covid?

–Acabamos de terminar una batería de ayudas a diferentes sectores. No sólo se trata de hacer una ayuda directa a un sector concreto sino posibilitar que puedan seguir desarrollando su actividad. Si sigue la situación así, claro que habrá más ayudas y, como hicimos la primera vez, las consensuaremos. Y habrá un plan de empleo que considerará la necesidad de generar empleo directo. No nos vamos a abstraer de esta situación y tendrá reflejo en los presupuestos.

–¿Eso va a relegar a un segundo plano la reducción de la deuda?

–Un objetivo claro para nosotros es alcanzar los parámetros de estabilidad presupuestaria. Nos lastraba mucho la situación de llegar a este Ayuntamiento y encontrar un 240% de endeudamiento. Ya lo tenemos en torno al 128-130%, y el objetivo irrenunciable es terminar el mandato en el 102% que nos permitiría estar en los límites de estabilidad presupuestaria. La garantía para poder seguir desarrollando políticas destinadas a atender las necesidades consecuencia de esta crisis, y también el desarrollo de la ciudad, radica en la solvencia económica.

–¿Quizá es éste un buen momento para replantear la configuración del tejido productivo local?

–En situaciones como ésta uno ve cuáles son los sectores que soportan mejor los golpes de una crisis y cuáles son los que tienen más dificultades. El sector industrial es clave porque es el que encaja mejor todos los embates, el que proporciona empleo de calidad y el que avanza en la investigación, desarrollo e innovación. La industria debe ser el motor de la economía de Huelva porque, además, no es incompatible ni con el desarrollo medioambiental ni con el cultural ni el turístico. Es estratégico.

–¿Y cómo lo van a potenciar?

–Desde el punto de vista energético estamos potenciando las renovables. Celebraremos el primer Foro de la Industria Auxiliar de Huelva y estamos respaldando proyectos industriales que vienen de empresas ya instaladas y de Aiqbe. Estamos cooperando en el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas que promueve el Puerto. Respaldamos, apoyamos y hemos tenido contactos en relación al proyecto CEUS, y tenemos contactos también para ofrecer Huelva como un lugar apropiado para hacer inversiones en este sector, igual que en otros. Tenemos clarísimo que la apuesta tiene que ir por ahí.

Gabriel Cruz "Es importantísimo que seamos responsables; esta tercera ola es la más cruenta en Huelva”

"La industria debe ser el motor de la economía de Huelva, y no es incompatible con el desarrollo ambiental”

"A día de hoy no es una preocupación del alcalde de Huelva el Congreso [Provincial del PSOE] de 2022”

–Este año organizan el Mundial de bádminton en Huelva. ¿Se mantienen las expectativas?

–La previsión es que se celebre en diciembre, con lo cual esperamos vivir una situación completamente diferente. No solo es importantísimo para la ciudad para demostrarnos una vez más que somos capaces de organizar eventos de primerísimo nivel, es una herramienta de promoción sinigual y, sobre todo, es el evento más importante que ha organizado Huelva en su historia. Nos va a dar la oportunidad de que Huelva sea conocida en el mundo entero, por miles de millones de personas. Estamos entusiasmados e ilusionadísimos.

–¿Una muestra de estrategia para la promoción turística?

–Huelva tiene muchas posibilidades turísticas. Y queremos desarrollar todas sus potencialidades porque es una ciudad que más que para visitarla es para vivirla. Disfrutar de la ciudad, disfrutar de tu tiempo libre, vivir, despreocuparte y ser feliz.

–Esa idea de ciudad es una de las bases de su estrategia urbanística. ¿De qué forma se va a reflejar eso en el nuevo PGOU?

–Huelva es para vivirla, por quien nos visite y, por supuesto, por nosotros, por la gente de la ciudad. Y para seguir mejorando esa ciudad abierta, hospitalaria, amable, necesitamos que siga creciendo y vaya respondiendo a esas expectativas. El PGOU es fundamental y tiene que ir orientado a construir entre todos la Huelva que deseamos, que es una ciudad que disfrutemos, mucho más verde, en la que uno se pueda desplazar con comodidad, seguridad y serenidad. Buscamos al final ese espacio de felicidad que tanto necesitamos.

–Hay proyectos concretos ya lanzados, como las peatonalizaciones. ¿Se verán en este mandato?

–Deben ser a corto-medio plazo. Iremos sacando todos los proyectos que hemos licitado, planificándolos en los tiempos que se puedan ir desarrollando, y asimismo vendrán nuevas propuestas. Estamos ya desarrollando una fase 2 del Plan de Movilidad Sostenible, intentando provocar esa ciudad amable y vivible, y en ese sentido juega un papel muy importante la conformación de un centro peatonal que ya se inició –y fue un gran acierto– en tiempos de Pedro Rodríguez. Hay que abundar en una línea que le ha aportado muchísimo a la ciudad como imagen.

–Pero se criticó la celeridad con las licitaciones para la redacción de proyectos.

–Es por los tiempos administrativos de gestión de los proyectos. Somos una Administración pública, no contratamos directamente, licitamos, y es muy importante ser ágiles, ser lo más eficaces posibles. No se trata de precipitación o improvisación; todo lo contrario: está más que estudiado, planificado y presupuestado.

–En la Edusi tienen una aliada.

–La Edusi es un programa importantísimo para Huelva que va a suponer en obras una inversión directa en torno a 20 millones de euros. Actúa en 17 barrios de la ciudad necesitados de intervención en espacios públicos convivenciales. Se está trabajando en una cantidad de frentes enorme, en unos 30 proyectos o más, y para una ciudad como Huelva eso es una transformación y unas posibilidades de cambio brutales. Y no solamente en el aspecto físico, también en la transformación digital del Ayuntamiento de Huelva, clave, como hemos detectado con la pandemia.

–La ejecución de algunos proyectos de la Edusi se ha alargado.

–Ya he explicado que es inevitable. No nos podemos saltar los procedimientos, hay que cumplir con la ley, nos guste más o menos.El principal problema encontrado cuando llegamos no fue el económico, que ya era grave, sino la falta de política de personal, la falta de plazas, de técnicos. Y estamos muy avanzados ya en el proyecto de una nueva relación de puestos de trabajo para darle una organización moderna, eficaz y eficiente al Ayuntamiento.

–¿La nueva esperanza son los fondos Next Generation?

–No solamente los Next Generation, porque buscamos y abordamos toda posibilidad de recursos financieros para implementar estos proyectos que tanto nos ilusionan y que van a permitir que Huelva sea una ciudad completamente distinta en los próximos años.

–El Parque del Ferrocarril es el gran proyecto para estos fondos, ¿pero se podría haber aspirado a incluir algún proyecto más?

–Puedes inflar y decir que quieres todo pero hay que ser serios. Tenemos proyectos estratégicos y también gestionamos nuestros propios recursos para desarrollar el resto. Y no puedes cerrar una ciudad y levantarla entera por obras al mismo tiempo. Esto hay que planificarlo, no puede ser de manera improvisada. Decidimos los que entendemos que son estratégicos para la ciudad, como el vinculado a la movilidad, uno, de peatonalización y transporte público, y el del Parque del Ferrocarril, otro.

–¿Puede ser éste el empuje que le falta al Ensanche Sur?

–Trabajamos con algunos proyectos empresariales para avanzar en el Ensanche, y también resolver los problemas que planteó la sentencia del TSJA sobre la nueva redacción del proyecto de reparcelación del Ensanche. Sí creo que el Parque del Ferrocarril, por lo que supone de vertebración y de incorporación definitiva del Ensanche a la propia ciudad, es fundamental y por eso hemos hecho especial hincapié. Impulsará muchísimo como espero que pronto podamos resolver las cuestiones del colegio público de Pescadería y que el bloque de viviendas que estaba pendiente se pueda iniciar.

–Otro frente clave para el urbanismo es el Muelle de Levante.

–Es un proyecto que supone un punto de inflexión en la integración de Huelva con su ría, en la que el Paseo de la Ría ha jugado un papel fundamental. Pero el Muelle de Levante le aporta además un plus que es el que genera la posibilidad de implantar proyectos que van a permitir desarrollar actividades económicas que generan riqueza e imagen para Huelva. Ahí estamos con absoluta disposición y colaboración con el Puerto para sacarlo adelante, sin prisa pero sin pausa porque estas cosas hay que hacerlas pero hacerlas bien. Es uno de los proyectos que más tienen que ilusionar a la ciudad.

–Hay un tema que sigue candente que es el de los fosfoyesos.

–Hay un proyecto que está validado con ciertas reservas por el propio Ministerio para la Transición Ecológica a través de la DIA, y que está pendiente del informe del Consejo de Seguridad Nuclear, del informe sobre salud pública que tiene que hacer la Junta en su Autorización Ambiental Integrada, además de que la Junta debe estudiar el proyecto. Pero ésta es una cuestión que tiene más que ver con aspectos científicos y técnicos que con políticos. Iremos avanzando porque deseamos resolver el problema de los fosfoyesos.

–¿Optará Gabriel Cruz a un tercer mandato para desarrollar su modelo de ciudad?

–Siempre he dicho que es una condición sine qua non tener ilusión, fuerza, ganas. Esto requiere entregar el cien por cien de tu tiempo, de tu esfuerzo y tus capacidades. Es la clave para aspirar a que los ciudadanos te vuelvan a dar la confianza. A día de hoy, tengo el cien por cien de las ganas, la ambición, la ilusión y el esfuerzo. Quedan dos años y medio. A ver qué pasa.

–Hay encima de la mesa una renovación en marcha en su partido.

–Es un tema orgánico, como en todas las organizaciones, y llegará el momento en el que se celebrarán los congresos, pero yo por lo menos no estoy pensando en ningún tipo de proceso orgánico y sí en Huelva, en la ciudad y su gente.

–Muchos le colocan liderando el PSOE provincial y más allá.

–Agradezco mucho el cariño de los compañeros y su confianza pero insisto en que en términos razonables no vamos a tener un proceso congresual en el partido hasta 2022 a nivel provincial. A mí me preocupa la elevada tasa de covid y una situación que va a generar muchos problemas. Me gusta seguir desarrollando los proyectos, cumplir con la calendarización, buscar nuevas ideas, nuevas posibilidades y nuevas oportunidades.

–¿Entonces a día de hoy no le vemos en primera línea en el PSOE?

–A día de hoy no es una preocupación del alcalde de Huelva el Congreso de 2022.