Abel Gómez: "Todo tiene una dimensión mucho mayor en el Recre"

Es el encargado de llevar al Recreativo de Huelva a una nueva categoría. Su suerte será la de todos los aficionados. Llegó en verano y tomó las riendas de un equipo prácticamente nuevo. Pasó de estar en la cuerda floja a comenzar a sumar de tres en tres. Ahora tiene al equipo en segunda posición con toda una segunda vuelta por delante. Abel Gómez habla tranquilo. No dice una palabra más alta que la otra. Una entonación sostenida. Muy metódica, como su trabajo en el Decano. Sabe lo que es jugar en un Nuevo Colombino a rebosar siendo visitante. Ahora sus colores son el azul y el blanco. De los que uno se enamora antes de que ruede el balón.

-Aproximadamente ha transcurrido medio año desde que está en el club, ¿era el Decano que se imaginaba antes de venir? La entidad, su ambiente, su afición... ¿o es incluso más?

-Sí, y quizá más todavía. La verdad que uno no sabe de la dimensión del club hasta que no está aquí dentro. Sabía que era un sitio importante, también por eso asumí el reto de venir después de la temporada pasada. Y me he encontrado un club, por dentro, muy familiar en ese sentido, muy cercano, con gente muy trabajadora intentando hacer las cosas bien por el bien del club. Estoy contento de ser partícipe de esta institución.

-Y Huelva, ¿Cómo le trata?

-Bien. Me han acogido muy bien. Sobre todo, para mí, era importante la familia, que se adaptaran rápido. Y en ese sentido, contento. Un sitio para vivir muy tranquilo. Vivo en el centro... en ese aspecto contento.

-¿Qué le comenta al resto de la familia y a sus amigos de la ciudad?

-Sobre todo la calidad de vida. Es un sitio para vivir a gusto y tranquilo. Se come bien. Y disfrutando de un clima envidiable.

-¿Qué es lo que más le ha sorprendido? ¿Ha recorrido algo de la provincia para hacer turismo?

-Sí, he tenido la oportunidad de hacer turismo, no solo aquí, sino de ir a visitar pueblos y cosas, también para que la familia pueda disfrutar esos momentos.

-Aunque se intuye desde fuera, se daría cuenta al poco tiempo de llegar de la dimensión del club y de la intensidad diaria. No por el objetivo, pero ¿es el sitio de más presión a nivel ambiente en el que ha trabajado?

-Sí, está claro. He estado en categoría superior, y consiguiendo el año pasado un ascenso con el Rayo Majadahonda y un playoff a Segunda División pero no con un número de abonados tan grande como hay aquí. Ni con esa intensidad con la que se vive el fútbol aquí, tanto para lo bueno como para lo malo. Es verdad que es un sitio en el que la exigencia es máxima y por eso uno tiene que estar preparado y trabajar mucho para que se pueda cumplir el objetivo. Está claro que al final el objetivo es una consecuencia del trabajo y nosotros nos tenemos que centrar en que el trabajo sea bueno para que poder conseguir ese objetivo. Y sobre todo hacer felices a las miles de personas que ayudan y que apoyan, y que están ahí cada domingo para ayudar al equipo a sacar los partidos.

-¿La dimensión del Recre hace que su metodología de trabajo cambie?

-No, es la misma. Me ha dado sus frutos en ese sentido. Tengo plena confianza en el trabajo, en cómo afrontarlo, en el día a día sobre todo, en preparar bien los entrenamientos, en preparar bien los partidos dentro de lo que está en mis posibilidades, para que después, al final, el futbolista tenga las herramientas, que al final son los verdaderos protagonistas y son los que en el campo luego tienen que dar de sí todo el trabajo que hay detrás.

-El objetivo es el ascenso. ¿Cómo se gestiona el estrés en una situación así?

-Sobre todo hay que tener mucha personalidad, en ese sentido. Es un objetivo muy ambicioso. Está claro que es un objetivo que se consigue a final de temporada y, bueno, muchas veces no se tiene esa tranquilidad o esa paciencia con el proceso. Está claro que hicimos una plantilla con muchos jugadores nuevos, yo también como entrenador nuevo... todo eso conlleva un proceso y un período de adaptación. Y en ese sentido el equipo ha ido mejorando, ha ido a más, ha ido creciendo. Y como decimos siempre, los objetivos se consiguen siempre en los últimos ocho partidos, que es donde hay que llegar con las máximas opciones. E intentar tener la máxima personalidad posible para afrontar los malos momentos sobre todo, que también llegan a lo largo de la temporada.

-Durante una temporada siempre hay rachas buenas y malas. Por ser el Recre, ¿aquí se magnifica todo un poco más?

-Sí, está claro. Las derrotas se viven como una catástrofe en ese sentido. Y las victorias entran dentro de lo normal. Al final el fútbol es un deporte de aciertos, errores, y hay una gran parte de azar en muchos partidos. Nosotros tenemos que intentar que se minimicen todos los posibles errores e intentar que se magnifiquen todos los posibles aciertos. Ese es nuestro trabajo como entrenadores y lo que tenemos que intentar. Pero sí es cierto que todo tiene una dimensión mucho mayor en este club que en otros.

-El equipo ha vivido muchos momentos emocionales esta temporada. El de mayor inflexión puede que sea el gol de la victoria ante El Ejido, a balón parado de Adri Arjona. Justo antes de esa falta, ¿pensaba que lo cesaban?

-No te da tiempo a pensar. Estás centrado en el partido, en intentar ganarlo y no te da tiempo a todo lo demás. Está claro que al final el entrenador depende mucho de los resultados y, bueno, tampoco eran unos resultados tan desastrosos como creo que se hacía entender, porque quedaba mucho punto por delante y mucho trabajo. Y lo que digo, que todo esto conlleva un proceso. Pero siempre he tenido máxima confianza en mi trabajo, en el trabajo que intentamos hacer para que el equipo sea mejor. Ese punto de inflexión nos vino bien a nivel anímico sobre todo al equipo por la victoria, de la manera que fue, en el minuto que fue, pero a mí a nivel personal no te da tiempo porque estás centrado en el partido y no puedes controlar lo otro.

-El fútbol son goles y resultados. Aunque una gran mayoría se han ganado por la mínima ha ido sellando en su pasaporte 3 puntos.

-Si mira los resultados últimos de la semana pasada, excepto nosotros y el Antequera, el resto de los resultados fueron muy cortos. Hay mucha igualdad en la categoría. No hay esa diferencia que se quiere dar a entender entre nosotros y los demás rivales ni mucho menos. Y hay mucha igualdad. Y el día que no estás al 100% no ganas. Y el día que lo estás, si tienes acierto ganas; y puedes estar al 100% y no tener acierto. Como digo, es una liga muy difícil en la que hay muchísima igualdad y cada partido lo tienes que afrontar con tu máxima ambición y garantía para poder sacarlo adelante. Se han ganado partidos, se han conseguido 31 puntos, que creo que es un número importante a falta de un partido para terminar la primera vuelta. Lo que pasa que tenemos por delante a un equipo que ha hecho unos números brutales y eso parece que hace que ya los números del Recre sean peores. Y creo que no es la realidad. La realidad es que hay un equipo que ha conseguido un número de puntos importantísimos y que, prácticamente, está intratable y eso no tiene por qué desmerecer el trabajo o la puntuación nuestra.

-¿Le ha faltado al Recre algo para estar más cerca del Antequera?

-Sí, puntos que se nos han escapado en partidos que no se tenían que haber escapado. Ha habido algún partido que sí puedes tener un tropiezo pero es cierto que hay partido que teníamos que haber sacado puntos que no hemos sacado.

-Ganar nunca es fácil en el fútbol pero sin delanteros es un nuevo obstáculo. ¿Alguna vez había encarado una semana sin delanteros centros como esta? -la entrevista se realizó antes de que el Recre oficializase la salida de Juan Delgado, por lo que Abel cuenta este domingo con Salinas, el nuevo delantero centro recién fichado-

-No me había pasado nunca. Siempre había tenido delanteros en el equipo. He podido tener lesionados o sancionados, pero siempre he tenido alguno disponible. A lo largo de la semana no hemos sabido si podíamos contar o no con Salinas finalmente. Entonces hemos tenido que plantear la semana sin delanteros. Al final el entrenador se tiene que adaptar a lo que tiene, e intentar sacarle el máximo provecho y rendimiento.

-Cuando empezó la liga, ¿estaba contento con la plantilla que tenía?

-Sí. Creo que se conformó una plantilla, dentro de las posibilidades que hubo en el mercado, lo más competitiva posible. Luego es verdad que con el tiempo hay jugadores que han tenido más protagonismo, otros menos.. al final éramos muchos también, tenía que dejar todas las semanas, prácticamente a siete jugadores fuera de la convocatoria y sé que para algunos no ha sido fácil, pero igual que para mí no ha sido fácil tomar esas decisiones y tener que dejar a jugadores fuera o sin convocar. El rendimiento o lo que hayan podido dar cada uno está claro que todo el mundo podía haber dado un poco más. Y ahora pues la gente busca sus opciones, de tener más protagonismo en otro lado, y nosotros no le vamos a cerrar la puerta a nadie porque, lo primero, son personas, y lo segundo, están buscando un futuro, y si creen que otro sitio van a tener más protagonismo o van a ser más importantes para el equipo pues... así ha sido.

-¿Tener que hacer tantos cambios en el mercado de invierno significa que en verano no se hizo bien el trabajo?

-Es un tema de mercado. Cada jugador tiene la oportunidad de salir en un momento concreto y su representante también te va a apretar.

-¿Qué le ha pedido a Alejo?

-La verdad que entre Dani y yo hay muy buena relación. Estamos en contacto continuamente, sabiendo las necesidades y demás, para que una vez se acabe el mercado seamos los más competitivos posible. Los dos tenemos claro que la plantilla fuera un poco más corta por el hecho de no tener que dejar a tantos jugadores fuera.

-¿Qué poder de decisión tiene en los movimientos del primer equipo?

-Nosotros siempre hablamos de perfiles o de posibilidades. Pero nunca, ni he puesto ningún nombre, ni nada. Eso es un tema de dirección deportiva. Si un futbolista se pone a tiro lo comentamos, lo vemos y lo analizamos. Pero yo no he traído a ningún futbolista como hay gente que ha dado a entender. Al final el entrenador tiene que estar para lo que está, tiene decisión cuando analiza la posibilidad de que un futbolista pueda venir, qué te puede dar y qué no, y ya poner tu opinión en conocimiento de la dirección deportiva.

-Un mensaje para la afición.

-Agradecerle el apoyo continuo a lo largo de la temporada. Es una temporada difícil y complicada. A los aficionados los vamos a necesitar hasta el final y, sobre todo, que ese sufrimiento luego tenga su recompensa. Ojalá volvamos a disfrutar de un Recre en otra categoría, en una que nunca debió perder. Y vamos a trabajar y a luchar para que eso se pueda conseguir.