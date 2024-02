David Toscano: La provincia de Huelva, ante otro momento histórico

No es casualidad que Huelva haya sido elegida para ser la sede del I Congreso Nacional del Hidrógeno Verde. Pocas provincias en España cuentan con tantos argumentos para acoger el que, sin lugar a dudas, es el acontecimiento que va a marcar uno de los grandes hitos en la historia de nuestro país y, por supuesto, de Huelva y Andalucía.

Hoy comienza un evento de primer nivel que no sólo simboliza un avance tecnológico sino que además resalta la posición que históricamente ha ocupado Huelva en las grandes revoluciones industriales. Y esta, que ya está aquí, es con toda seguridad una de ellas.

Nuestra provincia tiene un alto potencial para ser el núcleo desde el cual el hidrógeno verde avance hacia el resto de Europa. Cuenta con una posición geográfica clave, un envidiable clima y un pasado que se ha entrelazado a través de distintos periodos con la innovación y la evolución tecnológica. Todo ello pone de manifiesto una capacidad única que nos ha permitido adaptarnos a los cambios y liderar determinantes esferas económicas en grandes sectores como la industria, la agricultura o la minería.

Dos coyunturas han resultado determinantes. Por un lado, la sinergia entre la tradición y la vanguardia tecnológica, que ha convertido a Huelva en un referente para las grandes compañías que buscan un entorno propicio para sus actividades. Y por otro, la unión de la revolución verde con la revolución tecnológica, que en la actualidad nos permite dar respuestas con garantías a los grandes desafíos que nos trae el futuro. Retos entre los que se incluye la formación. Esencial. La provincia de Huelva debe ser el principal caladero para los miles de puestos de trabajo que se van a generar gracias al hidrógeno verde. Y para lograr esta meta es necesario contar con personas adecuadamente capacitadas.

En ese camino de la formación y en el de facilitar el desarrollo socioeconómico de la provincia y crear las condiciones idóneas para que Huelva crezca, la Diputación Provincial va a ser un aliado de esta nueva industria. Contamos con un patrimonio inigualable en muchos aspectos, pero no hay duda de que el más valioso es el capital humano. Los hombres y mujeres de Huelva. Gente trabajadora de espíritu emprendedor como la que veo en esa inmensa oficina donde tengo el privilegio de trabajar. Porque mi despacho es enorme, debo reconocerlo: tiene 10.128 kilómetros cuadrados, exactamente la superficie que suma toda la provincia de Huelva. Ahí, en todos los pueblos, los onubenses me muestran cada día que sin duda son lo mejor que tenemos y me tienen a su disposición.

Entre las muchas bazas con las que juega nuestra provincia para propiciar el desarrollo socioeconómico y medioambientalmente responsable que perseguimos, resulta obligado destacar aspectos como la riqueza mineral que presenta nuestra faja pirítica, motor esencial en el desarrollo industrial de España. La Cuenca Minera onubense, con la mayor explotación a cielo abierto de Europa, es hoy testigo directo de la evolución de un sector que ha contribuido significativamente a la economía local y nacional, con una capacidad de adaptación y de impulso hacia la innovación que ha sentado las bases de la minería del siglo XXI y del siguiente capítulo en la historia de nuestra provincia y del mundo.

La industria en Huelva es un ejemplo de coexistencia con el medio ambiente. Las imágenes de la provincia hoy son bien diferentes de las que ofrecía en los años 80 del siglo pasado. Hoy tenemos una tierra que es un ejemplo de protección medioambiental, gracias al trabajo de muchos y al convencimiento empresarial de que era necesario luchar por un horizonte que ha desembocado en una provincia prometedora y sostenible de la que nos sentimos tremendamente orgullosos.

Las empresas han abrazado prácticas responsables y tecnologías avanzadas para minimizar su impacto ambiental. Este enfoque refleja el compromiso inquebrantable con el desarrollo más limpio, que ahora se amplía al incorporar con fuerza el campo del hidrógeno verde. Porque si algo tenemos claro en Huelva es que nuestra naturaleza es el patrimonio más valioso. El color de nuestra provincia es el verde.

Seis siglos después del descubrimiento de América, acontecimiento de monumental relevancia que dio paso de la Edad Media a la Edad Moderna, y en el que Huelva fue pieza clave, nuestra provincia vuelve a situarse en el epicentro de otra gran revolución histórica: la de la España más innovadora, industrial y sostenible. El futuro es tan favorable que nos ha llevado a liderar proyectos excepcionales como CEUS, desarrollado en el terreno de la investigación e industria de los aviones no tripulados y que sitúa a Huelva en la vanguardia de la tecnología aeroespacial. La combinación de las múltiples condiciones que atesoramos ha hecho posible que esta iniciativa despegue y aspire a destacadísimas posiciones en la exploración y aplicación de tecnologías en la navegación aérea. Prueba de ello es el lanzamiento del primer cohete europeo privado, el Miura 1, de fabricación española, que nos ha convertido en el décimo país del mundo con capacidad directa de alcanzar el espacio.

Hoy, el I Congreso Nacional de Hidrógeno Verde es el reflejo de este relevante liderazgo, de la revolución medioambiental que avanza en el mundo, que ha encontrado el más fértil de los terrenos en la provincia de Huelva. Además supone el reconocimiento a nuestra capacidad de ser pioneros en las transformaciones tecnológicas que definirán el futuro. Nuestra provincia en su conjunto será la gran beneficiada, y de forma muy particular, los municipios que se encuentran en las proximidades de los lugares donde se van a localizar los proyectos.

La consecuencia directa de todo ello es que Huelva, de la mano del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, camina con paso firme hacia una meta a la que muchos aspiran y pocos consiguen. Lo que hace posible que reafirmemos nuestro compromiso con la excelencia tecnológica y con la creación de un entorno propicio para las grandes compañías que buscan contribuir al desarrollo en equilibrio, un ámbito donde juega papel fundamental el plan Andalucía Simplifica presentado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Hay que abrir las puertas de las administraciones y eliminar los obstáculos. Ponérselo fácil a los emprendedores. Y así, unidos y con la eficacia por bandera, forjar el futuro más vibrante, económicamente pujante y respetuoso que tanto Huelva como toda España exigen.