Las empresas de Huelva muestran lo mejor de sí mismas en Fruit Attraction

Planasa: Investigación desde la propia Huelva

Lo suyo no es la producción directa, aunque ésta depende directamente de lo que hagan. Sus principales líneas de negocio se sustentan en un vivero productor de plantas de fresa, arándanos o frambuesas, además de ajo y espárrago, pero sobre todo un departamento de I+D que suministra recursos directos a los productores de berries. De él han surgido nuevas variedades de arándanos que ayudaran en parte a racionalizar el mercado de este fruto que en la actualidad vive un momento de experimentación para intentar, tal y como aseguró Emilio Fuertes, el director comercial de Planasa, “una etapa en la que se ha plantado mucho, aunque no se ha pensado mucho qué modelo se quiere conseguir”.A su juicio, la incertidumbre que vive el sector procede no de los productores que tienen que seguir adelante, sino de la falta de planificación”.

Smurfit Kappa: Apuesta por la innovación y sostenibilidad

Smurfit Kappa muestra su potencial como compañía líder de embalaje de papel y cartón ondulado de la industria. En su estand se encuentran los tres grandes pilares de su estrategia: innovación, liderazgo y sostenibilidad. Una estrategia destinada a atender las necesidades de productores, marquistas y retailers y que les ayuda a incrementar ventas, optimizar la cadena de suministro y hacer sus negocios más sostenibles. La compañía cuenta con centros de innovación locales donde nacen algunas de las soluciones más innovadoras para el sector agrícola, que destacan por ser sostenibles, versátiles, personalizables, atractivas para el consumidor final, protegen el producto y potencian la imagen de marca del cliente. Sin olvidar que brindan un alto grado de eficiencia logística al permitir un mejor apilamiento y estabilidad, ocupar menos espacio y tener una mayor resistencia.